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Как сварить яблочное варенье: три рецепта на зиму

Рецепты вкусного варенья из яблок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:37
Варенье из яблок на зиму
Варенье из яблок на зиму
Фото: Depositphotos

Ароматное яблочное варенье напомнит о лете холодными зимними вечерами. Эта сладость отличное подходит к чаю, кроме того, с вареньем из яблок получается великолепная выпечка, например, тертый пирог.

Смотрите видео, как приготовить домашний яблочный сидр:

Можно ли сделать яблочное варенье еще лучше? В этом помогут пряности. Сочетание яблок с корицей считается классическим, но в него можно добавить имбирь, ваниль и лимонную цедру.

Варенье из яблок: рецепт с лимоном

Яблочное варенье
Яблочное варенье
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг сахара
  • 1 кг яблок
  • 400 мл воды
  • Цедра лимонная
  • Ванилин

Способ приготовления:

  1. Сделать сахарный сироп из воды и сахара. Нужно варить его до тех пор, пока капли сиропа не станут очень густыми. Как только капля начнет застывать на блюдце, значит, сироп готов.
  2. После взять яблоки, помыть их, почистить от кожицы, убрать семена и перегородки. Потом нужно порезать их дольками или кубиками – кому как больше нравится. Яблоки нужно переложить аккуратно в уваренный сироп, и готовить на небольшом огне примерно 30 минут. Нужно обязательно следить за тем, чтобы яблоки не разваривались.
  3. Затем нужно взять лимон и помыть его, потереть на мелкой терке, добавить его цедру в варенье с небольшим количеством ванилина.
  4. Яблочное варенье, которое у вас получилось, нужно разлить по банкам и закатать.

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Яблочное варенье-пятиминутка

Варенье из яблок за 5 минут
Варенье из яблок за 5 минут
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3 кг яблок
  • 2 стакана сахара

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть и разрезать на дольки, удалив сердцевину.
  2. Засыпать сахаром оставить в холодильник минимум на сутки, а лучше на 48 часов. Перемешать яблоки несколько раз. 
  3. Затем поставить все на огонь, подождать, пока не закипит и нагрев сделать меньше. После закипания варенье должно быть сварено ровно за 5 минут. 
  4. Разложить в стерилизованные банки и закатать.

Варенье из яблок дольками с корицей

Яблочное варенье на зиму
Яблочное варенье на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 кг яблок
  • 700 г сахара
  • 1 стакан воды
  • 1 ст.л. молотой корицы

Способ приготовления:

  1. Яблоки нужно помыть и порезать дольками. Затем пересыпать их сахаром и положить на 6 часов, чтобы пускали сок. 
  2. Далее нужно  яблоки поместить на огонь в тазу, в котором они лежали. Довести до кипения и варить в течение 5 минут. 
  3. Сразу же добавить корицу и разлить все по стерилизованным банкам. Закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заготовить яблочный сок на зиму. "Сегодня" также делились рецептами пирожков с яблоками.

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Источник: Сегодня
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