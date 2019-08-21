Как сварить яблочное варенье: три рецепта на зиму
Рецепты вкусного варенья из яблок
Ароматное яблочное варенье напомнит о лете холодными зимними вечерами. Эта сладость отличное подходит к чаю, кроме того, с вареньем из яблок получается великолепная выпечка, например, тертый пирог.
Смотрите видео, как приготовить домашний яблочный сидр:
Можно ли сделать яблочное варенье еще лучше? В этом помогут пряности. Сочетание яблок с корицей считается классическим, но в него можно добавить имбирь, ваниль и лимонную цедру.
Варенье из яблок: рецепт с лимоном
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг сахара
- 1 кг яблок
- 400 мл воды
- Цедра лимонная
- Ванилин
Способ приготовления:
- Сделать сахарный сироп из воды и сахара. Нужно варить его до тех пор, пока капли сиропа не станут очень густыми. Как только капля начнет застывать на блюдце, значит, сироп готов.
- После взять яблоки, помыть их, почистить от кожицы, убрать семена и перегородки. Потом нужно порезать их дольками или кубиками – кому как больше нравится. Яблоки нужно переложить аккуратно в уваренный сироп, и готовить на небольшом огне примерно 30 минут. Нужно обязательно следить за тем, чтобы яблоки не разваривались.
- Затем нужно взять лимон и помыть его, потереть на мелкой терке, добавить его цедру в варенье с небольшим количеством ванилина.
- Яблочное варенье, которое у вас получилось, нужно разлить по банкам и закатать.
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Яблочное варенье-пятиминутка
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 3 кг яблок
- 2 стакана сахара
Способ приготовления:
- Яблоки помыть и разрезать на дольки, удалив сердцевину.
- Засыпать сахаром оставить в холодильник минимум на сутки, а лучше на 48 часов. Перемешать яблоки несколько раз.
- Затем поставить все на огонь, подождать, пока не закипит и нагрев сделать меньше. После закипания варенье должно быть сварено ровно за 5 минут.
- Разложить в стерилизованные банки и закатать.
Варенье из яблок дольками с корицей
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 кг яблок
- 700 г сахара
- 1 стакан воды
- 1 ст.л. молотой корицы
Способ приготовления:
- Яблоки нужно помыть и порезать дольками. Затем пересыпать их сахаром и положить на 6 часов, чтобы пускали сок.
- Далее нужно яблоки поместить на огонь в тазу, в котором они лежали. Довести до кипения и варить в течение 5 минут.
- Сразу же добавить корицу и разлить все по стерилизованным банкам. Закатать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как заготовить яблочный сок на зиму. "Сегодня" также делились рецептами пирожков с яблоками.
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