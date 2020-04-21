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Как сварить зеленый борщ без мяса

Рецепт вегетарианского щавелевого супа

Ирина Павлина
Сегодня, 12:17

Этот вегетарианский зеленый борщ со щавелем ваши домашние обязательно оценят. Свежая зелень, молодой картофель и ароматный бульон – отличное сочетание.

Кроме щавеля, вы можете добавить в зеленый борщ молодую крапиву, черемшу, шпинат, ботву свеклы или лук-порей – вариантов множество.

Зеленый борщ без мяса

Зеленый борщ для детей
Зеленый борщ для детей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 58 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 большой пучок щавеля
  • 2-3 яйца
  • 1 ч.л. соли
  • 1 г перца
  • 2-3 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 3 веточки петрушки
  • 3 л воды или овощного бульона

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Способ приготовления:

  1. Отварить заранее куриные яйца, очистить от скорлупы.
  2. Очищенный картофель порезать на небольшие кубики. Поставить воду на огонь. Довести до кипения, посолить.
  3. В кипящую воду добавить картофель и варить 15 минут или до готовности.
  4. Пока варится картофель, нарезать тонкой соломкой морковь, а лук – полукольцами. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости.
  5. Щавель хорошо помыть, убрать стебли и тонко нашинковать листья.
  6. Добавить щавель в кастрюлю с луком и морковью. Варить пять минут.
  7. Вареные яйца нарезать кубиками или дольками, петрушку измельчить.
  8. Добавить яйца и зелень в кастрюлю, поперчить по вкусу. Снять с плиты и дать настояться в течение часа.

Как подавать зеленый борщ

Подавайте щавелевый суп со сметаной и хлебом.

Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:

Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из зеленого горошка.

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Источник: Сегодня
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