Как сварить зеленый борщ без мяса

Рецепт вегетарианского щавелевого супа

Этот вегетарианский зеленый борщ со щавелем ваши домашние обязательно оценят. Свежая зелень, молодой картофель и ароматный бульон – отличное сочетание.

Кроме щавеля, вы можете добавить в зеленый борщ молодую крапиву, черемшу, шпинат, ботву свеклы или лук-порей – вариантов множество.

Зеленый борщ без мяса

Зеленый борщ для детей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

58 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 большой пучок щавеля

2-3 яйца

1 ч.л. соли

1 г перца

2-3 картофелины

1 морковь

1 ст.л. растительного масла

3 веточки петрушки

3 л воды или овощного бульона

Способ приготовления:

Отварить заранее куриные яйца, очистить от скорлупы. Очищенный картофель порезать на небольшие кубики. Поставить воду на огонь. Довести до кипения, посолить. В кипящую воду добавить картофель и варить 15 минут или до готовности. Пока варится картофель, нарезать тонкой соломкой морковь, а лук – полукольцами. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости. Щавель хорошо помыть, убрать стебли и тонко нашинковать листья. Добавить щавель в кастрюлю с луком и морковью. Варить пять минут. Вареные яйца нарезать кубиками или дольками, петрушку измельчить. Добавить яйца и зелень в кастрюлю, поперчить по вкусу. Снять с плиты и дать настояться в течение часа.

Как подавать зеленый борщ

Подавайте щавелевый суп со сметаной и хлебом.

Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:

Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из зеленого горошка.

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