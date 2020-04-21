Как сварить зеленый борщ без мяса
Рецепт вегетарианского щавелевого супа
Этот вегетарианский зеленый борщ со щавелем ваши домашние обязательно оценят. Свежая зелень, молодой картофель и ароматный бульон – отличное сочетание.
Кроме щавеля, вы можете добавить в зеленый борщ молодую крапиву, черемшу, шпинат, ботву свеклы или лук-порей – вариантов множество.
Зеленый борщ без мяса
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 58 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 большой пучок щавеля
- 2-3 яйца
- 1 ч.л. соли
- 1 г перца
- 2-3 картофелины
- 1 морковь
- 1 ст.л. растительного масла
- 3 веточки петрушки
- 3 л воды или овощного бульона
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Способ приготовления:
- Отварить заранее куриные яйца, очистить от скорлупы.
- Очищенный картофель порезать на небольшие кубики. Поставить воду на огонь. Довести до кипения, посолить.
- В кипящую воду добавить картофель и варить 15 минут или до готовности.
- Пока варится картофель, нарезать тонкой соломкой морковь, а лук – полукольцами. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости.
- Щавель хорошо помыть, убрать стебли и тонко нашинковать листья.
- Добавить щавель в кастрюлю с луком и морковью. Варить пять минут.
- Вареные яйца нарезать кубиками или дольками, петрушку измельчить.
- Добавить яйца и зелень в кастрюлю, поперчить по вкусу. Снять с плиты и дать настояться в течение часа.
Как подавать зеленый борщ
Подавайте щавелевый суп со сметаной и хлебом.
Смотрите видео, как сварить морковный суп с имбирем:
Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из зеленого горошка.
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Источник: Сегодня