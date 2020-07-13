Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сварить зеленый борщ со шпинатом

Сегодня, 19:26

Рецепт вегетарианского зеленого борща без мяса

Сезон щавеля довольно короткий. Но если вы привыкли варить зеленый борщ на обед, приготовьте его со шпинатом. Чтобы получить привычную кислинку, в блюдо можно добавить немного свежевыжатого лимонного сока.

Зеленый борщ со шпинатом

Зеленый борщ без мяса
Зеленый борщ без мяса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 58 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1-1,5 л воды
  • 1 большая морковь
  • 2 луковицы
  • 2 картофелины
  • 1 лавровый лист
  • 1 пучок шпината
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 куриных яйца
  • Соль, перец

Читайте также:
Ботвинья: классический рецепт холодного рыбного супа

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца в течение 8 минут. Остудите и почистите.
  2. Одну луковицу и половину большой моркови почистите. Морковь произвольно нарежьте, лук оставьте целым.
  3. Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист и несколько щепоток соли.
  4. Доведите суп до кипения и варите 20 минут. Затем удалите шумовкой овощи и лавровый лист.
  5. Оставшуюся морковь и лук нарежьте небольшими кубиками. Такими же кусочками нарежьте очищенный картофель.
  6. Лук и морковь обжарьте на растительном масле до мягкости.
  7. Зелень промойте и тонко нашинкуйте.
  8. Добавьте все овощи и зелень в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения. Варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.

Как подавать зеленый борщ

Положите в каждую тарелку половинку вареного яйца. Подавайте зеленый борщ вместе с хлебом и сметаной.

Смотрите видео, как приготовить сырный суп с овощами:

Напомним, ранее мы писали, как сварить борщ с черносливом. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как приготовить суп из зеленого горошка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт необычной горячей закуски от Лилии Ребрик Рецепт запеченной рыбы с помидорами и сыром в духовке Как приготовить сырные палочки с дорблю и тимьяном Как испечь простой пирог с ежевикой на сметане
борщ суп рецепт шпинат
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів

Популярные статьи

Сегодня, 12:38Fun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

Сегодня, 10:35Шоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

Сегодня, 05:55Fun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

Вчера, 14:10Food

Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

Вчера, 12:05Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи

Вчера, 10:00Travel

День фотографа: ТОП-7 Instagram-аккаунтов с самыми красивыми фото из путешествий

Вчера, 06:45Психология

Гороскоп на неделю 12-18 июля: все знаки зодиака

Вчера, 06:10Events

С Днем Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

Вчера, 05:05Fun

12 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 03:00Events

Картинки в День Петра и Павла: эффектные поздравления, открытки и стихи

11 июляFood

Всемирный день шоколада: ТОП-5 десертов, которые вы сможете легко приготовить дома

11 июляFun

День ангела Петра и Павла: поздравления с именинами

11 июляFood

Всемирный день шоколада: что нужно знать о любимом десерте

11 июляEvents

Праздник Петра и Павла-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Федор Добронравов рассказал об известии из Киева
Федор Добронравов рассказал об известии из Киева
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Мария Порошина впервые показала подросшего сына от иностранца
Мария Порошина впервые показала подросшего сына от иностранца
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять