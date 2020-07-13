Как сварить зеленый борщ со шпинатом

Рецепт вегетарианского зеленого борща без мяса

Сезон щавеля довольно короткий. Но если вы привыкли варить зеленый борщ на обед, приготовьте его со шпинатом. Чтобы получить привычную кислинку, в блюдо можно добавить немного свежевыжатого лимонного сока.

Зеленый борщ со шпинатом

Зеленый борщ без мяса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

58 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1-1,5 л воды

1 большая морковь

2 луковицы

2 картофелины

1 лавровый лист

1 пучок шпината

1 пучок петрушки

1 пучок зеленого лука

2 ст. л. растительного масла

2 куриных яйца

Соль, перец

Способ приготовления:

Отварите яйца в течение 8 минут. Остудите и почистите. Одну луковицу и половину большой моркови почистите. Морковь произвольно нарежьте, лук оставьте целым. Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист и несколько щепоток соли. Доведите суп до кипения и варите 20 минут. Затем удалите шумовкой овощи и лавровый лист. Оставшуюся морковь и лук нарежьте небольшими кубиками. Такими же кусочками нарежьте очищенный картофель. Лук и морковь обжарьте на растительном масле до мягкости. Зелень промойте и тонко нашинкуйте. Добавьте все овощи и зелень в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения. Варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.

Как подавать зеленый борщ

Положите в каждую тарелку половинку вареного яйца. Подавайте зеленый борщ вместе с хлебом и сметаной.

Смотрите видео, как приготовить сырный суп с овощами:

Напомним, ранее мы писали, как сварить борщ с черносливом. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как приготовить суп из зеленого горошка.

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