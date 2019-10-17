Как тушить капусту для пирожков: два рецепта начинки

Рецепты самой вкусной начинки для пирогов с капустой

Пирожки с капустой Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить начинку из капусты для пирожков, свежую белокочанную капусту тушат или обжаривают на сковороде до готовности. Иногда в нее добавляют жареные грибы, колбаски, чернослив, зелень или вареные яйца. Также для начинки можно использовать и квашеную капусту.

Смотрите видео, что можно найти в начинке покупных пирожков:

Тесто для пирожков с капустой может быть дрожжевым, слоеным или пресным.

Начинка для пирожков из свежей капусты

Пирожки с капустой свежей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 небольшая капуста

2 луковицы

Соль и перец

2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Лук измельчить, капусту тонко нашинковать. Разогреть масло в сковороде. Обжарить лук до мягкости, добавить примятую капусту. Обжаривать на большом огне несколько минут, посолить и поперчить, уменьшить огонь и тушить до готовности. Чтобы начинка было сочной, можно влить немного воды. Остудить.

Совет: По желанию в начинку из капусты можно добавить ложку томатного соуса, жареные грибы или мелко нарезанное вареное яйцо и укроп.

Начинка для пирожков из квашеной капусты

Пирожки с квашеной капустой и морковью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г квашеной капусты

1 репчатый лук

2 ст. л. растительного масла

100 г моркови

0.5 ч. л. сахара

Способ приготовления:

Лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на крупной терке. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, выложить в сковороду лук и морковь. Жарить, помешивая, 3-4 минуты. Квашеную капусту предварительно отварить в 0,5 л воды в течение 30 минут. Жидкость слить. Добавить подготовленную капусту к овощам в сковороду. Добавить сахар, перемешать. Тушить, время от времени помешивая, 10-15 минут. Остудить.

Как приготовить тесто для пирожков с капустой

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

200 мл кефира

100 мл растительного масла

1 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

1 пакетик сухих дрожжей

1,5 стакана муки

Способ приготовления:

Развести дрожжи в теплой воде и дать постоять в теплом месте, чтобы дрожжи активизировались. Добавьте все ингредиенты, кроме муки, перемешайте. Постепенно подсыпая муку, замесите тесто, дайте ему подойти в течение часа и приступайте к приготовлению пирожков.

Напомним, ранее мы делились рецептом дрожжевых пирожков с яблоками. "Сегодня" также писали, как приготовить пирожки с курицей, горошком и изюмом от ведущего Григория Германа.

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