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Как тушить капусту для пирожков: два рецепта начинки

Рецепты самой вкусной начинки для пирогов с капустой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Пирожки с капустой
Пирожки с капустой
Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить начинку из капусты для пирожков, свежую белокочанную капусту тушат или обжаривают на сковороде до готовности. Иногда в нее добавляют жареные грибы, колбаски, чернослив, зелень или вареные яйца. Также для начинки можно использовать и квашеную капусту.

Смотрите видео, что можно найти в начинке покупных пирожков:

Тесто для пирожков с капустой может быть дрожжевым, слоеным или пресным.

Начинка для пирожков из свежей капусты

Пирожки с капустой свежей
Пирожки с капустой свежей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 небольшая капуста
  • 2 луковицы
  • Соль и перец
  • 2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Лук измельчить, капусту тонко нашинковать.
  2. Разогреть масло в сковороде. Обжарить лук до мягкости, добавить примятую капусту.
  3. Обжаривать на большом огне несколько минут, посолить и поперчить, уменьшить огонь и тушить до готовности. Чтобы начинка было сочной, можно влить немного воды. Остудить.

Совет: По желанию в начинку из капусты можно добавить ложку томатного соуса, жареные грибы или мелко нарезанное вареное яйцо и укроп.

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Начинка для пирожков из квашеной капусты

Пирожки с квашеной капустой и морковью
Пирожки с квашеной капустой и морковью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г квашеной капусты
  • 1 репчатый лук
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 100 г моркови
  • 0.5 ч. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на крупной терке.
  2. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, выложить в сковороду лук и морковь. Жарить, помешивая, 3-4 минуты.
  3. Квашеную капусту предварительно отварить в 0,5 л воды в течение 30 минут. Жидкость слить.
  4. Добавить подготовленную капусту к овощам в сковороду. Добавить сахар, перемешать.
  5. Тушить, время от времени помешивая, 10-15 минут. Остудить.

Как приготовить тесто для пирожков с капустой

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 200 мл кефира
  • 100 мл растительного масла
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 1 пакетик сухих дрожжей
  • 1,5 стакана муки

Способ приготовления:

  1. Развести дрожжи в теплой воде и дать постоять в теплом месте, чтобы дрожжи активизировались.
  2. Добавьте все ингредиенты, кроме муки, перемешайте.
  3. Постепенно подсыпая муку, замесите тесто, дайте ему подойти в течение часа и приступайте к приготовлению пирожков.

Напомним, ранее мы делились рецептом дрожжевых пирожков с яблоками. "Сегодня" также писали, как приготовить пирожки с курицей, горошком и изюмом от ведущего Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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