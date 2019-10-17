Как тушить капусту для пирожков: два рецепта начинки
Рецепты самой вкусной начинки для пирогов с капустой
Чтобы приготовить начинку из капусты для пирожков, свежую белокочанную капусту тушат или обжаривают на сковороде до готовности. Иногда в нее добавляют жареные грибы, колбаски, чернослив, зелень или вареные яйца. Также для начинки можно использовать и квашеную капусту.
Смотрите видео, что можно найти в начинке покупных пирожков:
Тесто для пирожков с капустой может быть дрожжевым, слоеным или пресным.
Начинка для пирожков из свежей капусты
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 небольшая капуста
- 2 луковицы
- Соль и перец
- 2 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Лук измельчить, капусту тонко нашинковать.
- Разогреть масло в сковороде. Обжарить лук до мягкости, добавить примятую капусту.
- Обжаривать на большом огне несколько минут, посолить и поперчить, уменьшить огонь и тушить до готовности. Чтобы начинка было сочной, можно влить немного воды. Остудить.
Совет: По желанию в начинку из капусты можно добавить ложку томатного соуса, жареные грибы или мелко нарезанное вареное яйцо и укроп.
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Начинка для пирожков из квашеной капусты
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г квашеной капусты
- 1 репчатый лук
- 2 ст. л. растительного масла
- 100 г моркови
- 0.5 ч. л. сахара
Способ приготовления:
- Лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на крупной терке.
- Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, выложить в сковороду лук и морковь. Жарить, помешивая, 3-4 минуты.
- Квашеную капусту предварительно отварить в 0,5 л воды в течение 30 минут. Жидкость слить.
- Добавить подготовленную капусту к овощам в сковороду. Добавить сахар, перемешать.
- Тушить, время от времени помешивая, 10-15 минут. Остудить.
Как приготовить тесто для пирожков с капустой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 200 мл кефира
- 100 мл растительного масла
- 1 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 1 пакетик сухих дрожжей
- 1,5 стакана муки
Способ приготовления:
- Развести дрожжи в теплой воде и дать постоять в теплом месте, чтобы дрожжи активизировались.
- Добавьте все ингредиенты, кроме муки, перемешайте.
- Постепенно подсыпая муку, замесите тесто, дайте ему подойти в течение часа и приступайте к приготовлению пирожков.
Напомним, ранее мы делились рецептом дрожжевых пирожков с яблоками. "Сегодня" также писали, как приготовить пирожки с курицей, горошком и изюмом от ведущего Григория Германа.
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