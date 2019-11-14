Как тушить мясо в мультиварке: рецепт свинины с овощами

Готовим свинину в мультиварке с овощами и кетчупом

Как тушить мясо в мультиварке Фото: freepik.com

Не знаете, как правильно тушить мясо? Для этого идеально подойдет мультиварка. В ней почти любое мясо получается нежным и сочным.

Смотрите видео, как приготовить свинину в горшочке:

Мы рекомендуем приготовить тушеную свинину в мультиварке с овощами и кетчупом. Такое блюдо можно подавать вместе с картофелем, рисом, гречкой или макаронами.

Тушеное мясо в мультиварке с овощами

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400-600 г свиной вырезки

2-3 моркови

3 луковицы

2 сладких перца

2-3 зубчика чеснока

2-3 ст.л. кисло-сладкого кетчупа

1/2 стакана растительного масла

1 стакан воды

Соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

Нарезать свиную вырезку кубиками. Чеснок пропустить через пресс, растереть с солью и перцем, смешать с маслом и залить полученным маринадом мясо, хорошо его перемешав. Оставить на полчаса. Разогреть сковороду или чашу мультиварки в режиме "Выпечка" и обжарить куски мяса до румяной корочки. Масло не добавлять, достаточно будет маринада с мяса. Лук нарезать кольцами или полукольцами, морковь разрезать поперек на 3-4 части и каждую нарезать крупными брусочками вдоль сердцевины, сладкий перец очистить и нарезать соломкой. На дно чаши уложить слой мяса, на него выложить половину лука, все овощи, затем на овощи уложить оставшееся мясо, засыпать луком, добавить кетчуп и залить ингредиенты водой. Посолить, закрыть крышку и установить режим "Тушение" на 1,5-2 часа.

С какими овощами можно тушить мясо

В состав овощей для тушения можно добавить баклажаны, кабачки или цукинин, соцветия цветной капусты или брокколи, помидоры.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить в мультиварке из кабачков. "Сегодня" также писали, как сделать пирог с яблоками в мультиварке.

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