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Как тушить мясо в мультиварке: рецепт свинины с овощами

Готовим свинину в мультиварке с овощами и кетчупом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
Как тушить мясо в мультиварке
Как тушить мясо в мультиварке
Фото: freepik.com

Не знаете, как правильно тушить мясо? Для этого идеально подойдет мультиварка. В ней почти любое мясо получается нежным и сочным.

Смотрите видео, как приготовить свинину в горшочке:

Мы рекомендуем приготовить тушеную свинину в мультиварке с овощами и кетчупом. Такое блюдо можно подавать вместе с картофелем, рисом, гречкой или макаронами.

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Тушеное мясо в мультиварке с овощами

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400-600 г свиной вырезки
  • 2-3 моркови
  • 3 луковицы
  • 2 сладких перца
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2-3 ст.л. кисло-сладкого кетчупа
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1 стакан воды
  • Соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Нарезать свиную вырезку кубиками.
  2. Чеснок пропустить через пресс, растереть с солью и перцем, смешать с маслом и залить полученным маринадом мясо, хорошо его перемешав. Оставить на полчаса.
  3. Разогреть сковороду или чашу мультиварки в режиме "Выпечка" и обжарить куски мяса до румяной корочки. Масло не добавлять, достаточно будет маринада с мяса.
  4. Лук нарезать кольцами или полукольцами, морковь разрезать поперек на 3-4 части и каждую нарезать крупными брусочками вдоль сердцевины, сладкий перец очистить и нарезать соломкой.
  5. На дно чаши уложить слой мяса, на него выложить половину лука, все овощи, затем на овощи уложить оставшееся мясо, засыпать луком, добавить кетчуп и залить ингредиенты водой.
  6. Посолить, закрыть крышку и установить режим "Тушение" на 1,5-2 часа.

С какими овощами можно тушить мясо

В состав овощей для тушения можно добавить баклажаны, кабачки или цукинин, соцветия цветной капусты или брокколи, помидоры.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить в мультиварке из кабачков. "Сегодня" также писали, как сделать пирог с яблоками в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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