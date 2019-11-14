Как тушить мясо в мультиварке: рецепт свинины с овощами
Готовим свинину в мультиварке с овощами и кетчупом
Не знаете, как правильно тушить мясо? Для этого идеально подойдет мультиварка. В ней почти любое мясо получается нежным и сочным.
Смотрите видео, как приготовить свинину в горшочке:
Мы рекомендуем приготовить тушеную свинину в мультиварке с овощами и кетчупом. Такое блюдо можно подавать вместе с картофелем, рисом, гречкой или макаронами.
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Тушеное мясо в мультиварке с овощами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 149 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400-600 г свиной вырезки
- 2-3 моркови
- 3 луковицы
- 2 сладких перца
- 2-3 зубчика чеснока
- 2-3 ст.л. кисло-сладкого кетчупа
- 1/2 стакана растительного масла
- 1 стакан воды
- Соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
- Нарезать свиную вырезку кубиками.
- Чеснок пропустить через пресс, растереть с солью и перцем, смешать с маслом и залить полученным маринадом мясо, хорошо его перемешав. Оставить на полчаса.
- Разогреть сковороду или чашу мультиварки в режиме "Выпечка" и обжарить куски мяса до румяной корочки. Масло не добавлять, достаточно будет маринада с мяса.
- Лук нарезать кольцами или полукольцами, морковь разрезать поперек на 3-4 части и каждую нарезать крупными брусочками вдоль сердцевины, сладкий перец очистить и нарезать соломкой.
- На дно чаши уложить слой мяса, на него выложить половину лука, все овощи, затем на овощи уложить оставшееся мясо, засыпать луком, добавить кетчуп и залить ингредиенты водой.
- Посолить, закрыть крышку и установить режим "Тушение" на 1,5-2 часа.
С какими овощами можно тушить мясо
В состав овощей для тушения можно добавить баклажаны, кабачки или цукинин, соцветия цветной капусты или брокколи, помидоры.
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