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Как украсить блины для детей: ТОП-5 идей на Масленицу

Идеи декора масленичных блинов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55

Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. Это вкусное гулянье длится целую неделю, которая предшествует началу Великого поста. Каждый день Масленицы считается праздничным. В старину люди ходили друг к другу в гости, катались на санках, конях, пели и радовались окончанию зимы и началу теплой и ласковой весны.

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Главное блюдо Масленицы – блины. Их любят и взрослые, и дети. Но блины должны быть не только вкусными, но и красивыми. Если вы хотите побаловать малышей, возьмите на вооружение наши идеи.

Блины на Масленицу в виде солнышка

Блины на Масленицу для детей
Блины на Масленицу для детей
Фото: Depositphotos

Испеките панкейки на молоке. Сложите в стопку три-четыре блина (их можно смазать нутеллой, джемом, медом или сгущенкой). Сделайте "лучики" из тонко нарезанной клубники. "Глаза" – кружочки банана и целая голубика. "Рот" нарисуйте растопленным шоколадом, а "нос" сделайте из ягодки.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Радужные блинчики

Разноцветные блины
Разноцветные блины
Фото: Pinterest

Чтобы приготовить разноцветные блинчики на Масленицу, добавьте в тесто натуральные красители, безопасные для здоровья. Для начала приготовьте тесто для тонких блинчиков на молоке. Затем отставьте его в сторону и займитесь цветами. Зеленый сделайте из шпината, розовый – из свеклы, оранжевый – из куркумы, красный – из молотой паприки, а черный – из смородинового варенья.

Шпинат измельчите в блендере и добавьте в тесто зеленый сок. Свеклу нужно будет натереть на терке. Регулируйте количество красителя на свой вкус, чтобы добиться желаемого оттенка. Затем пожарьте блинчики на разогретой с растительным маслом сковороде. Подавайте с любыми сладкими или несладкими начинками.

Блины на Масленицу в виде кролика

Блины в виде кролика
Блины в виде кролика
Фото: freepik.com

Возьмите один небольшой круглый блин. Это будет "голова" кролика. "Ушки" сделайте из блинчиков или кусочков банана. Украсьте одно "ушко" ягодами малины, свежими или замороженными. "Мордочку" нарисуйте сахарными карандашами. Положите сверху марципановую морковку.

Блины на Масленицу в виде совы

Блины "Сова"
Блины "Сова"
Фото: Depositphotos

Положите на тарелку оладушек, по желанию намажьте его сгущенкой или смесью меда и молотых орехов. "Глаза" сделайте из кусочков банана и ягод голубики. "Клюв", "крылья", "лапки" и "хохолок" – из клубники. "Ветку", на которой сидит "сова", нарисуйте шоколадной глазурью.

Блины на Масленицу "Водный мир"

Блины в виде рыбок и краба
Блины в виде рыбок и краба
Фото: Depositphotos

Приготовьте два вида блинчиков – тонкие и оладьи. Чтобы сделать "рыбок", сложите тонкие блины в треугольники. "Глаза" у них будут из бананов и клубники, плавники из яблок. "Водоросли" и "галька" – это киви и гранола.

Чтобы сделать блины в виде краба, положите один оладушек на тарелку. Его "лапы" и "клешни" – кусочки яблок и клубники, а "глаза" – банан и голубика. "Песок" можно сделать из мюсли.

Напомним, ранее мы делились рецептом французского блинного пирога с апельсинами.

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Источник: Сегодня
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