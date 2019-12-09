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Как украсить блюда на Новый год 2020 Крысы: идеи с фото

Если вы хотите, чтобы на вашем праздничном столе красовались блюда с изображением "хозяйки" года, возьмите на вооружение наши идеи

Редакция Сегодня Lifestyle
9 декабря, 12:45
Салат на Новый год 2020
Салат на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы. Мы расскажем, как приготовить оригинальные праздничные блюда в виде символа наступающего года. Сделать это довольно просто, но результат обязательно порадует вас и ваших гостей.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

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Салат "Мышки в сыре"

Салат в виде Крысы на Новый год 2020
Салат в виде Крысы на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Состав этого слоеного салата с майонезом может быть любым, ведь главное в нем – декор. Выложите все ингредиенты на блюдо, смазывая каждый слой майонезом. Украсьте верх тертым желтком, пластинками твердого сыра и "мышатами" из яиц.

Чтобы их приготовить, сверху яйца сделайте два надреза для ушек из сыра, которые можно вырезать формочкой для печенья. "Глазки" – из черного перца горошком, "носик" – горошина горчицы, а "хвостик" – из сыра.

Салат "Кусочек сыра"

Салат в виде кусочка сыра
Салат в виде кусочка сыра
Фото: Depositphotos

Приготовьте любой салат с майонезом, выложите его в виде треугольника на салатный лист. Сверху и по бокам прикрепите тонкие ломтики сыра с дырочками. Сделайте мышат, как указано выше.

Салат-закуска "Крыса"

Салат на Новый год 2020
Салат на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Приготовьте сырный салат с крабовым палочками. Сформируйте из сырной массы небольшие шарики и обваляйте их в тертых крабовых палочках. Затем придайте им форму крысы (овальную, с заостренным концом с одной стороны).

Оформите закуску в виде крысы: из черного перца сделайте "глаза" и "нос", из редиски – "ушки", а из полоски крабовой палочки – "хвост".

Переложите закуску на тарелку или доску для подачи. Украсьте зеленью, редиской, кусочками сыра и подавайте к столу.

Новогодний салат "Мордочка Крысы"

Салат в виде Крысы на Новый год
Салат в виде Крысы на Новый год
Фото: Depositphotos

Приготовьте крабовый салат с кукурузой. Выложите его на салатный лист в виде треугольника. "Уши" крысы сделайте из ломтика сыра или яичного белка, "усы" – из иголочек розмарина, а "нос" и "глаза" – из маслин.

Бутерброды "Крыса"

Бутерброды "Крыса"
Бутерброды "Крыса"
Фото: Depositphotos

Положите на тарелку салатный лист, сверху – ломтик хлеба. По желанию намажьте его маслом, соусом или сливочным сыром. Сверху поместите треугольные кусочки сыра бри или камамбер. Это будет "тело". "Глаза" и "нос" сделайте из горошин перца, а "ушки" – из кусочков свежих огурцов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что должно быть на праздничном столе в год Крысы. "Сегодня" также делились рецептами холодных новогодних закусок.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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