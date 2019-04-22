Как украсить кулич на Пасху: беспроигрышные варианты декора
Куличи на Пасху должны быть яркими и нарядными
Кулич – главное блюдо пасхального стола. Но важно не только приготовить вкусное тесто, но и красиво украсить готовую выпечку. Лучшие идеи несложного декора пасхальных куличей мы собрали в этом материале.
Кулич с белковой глазурью и кондитерской посыпкой
Кондитерская посыпка – традиционный вариант украшения. Чтобы кулич выглядел нарядно, но при этом не был похож на магазинные кексы, выберите посыпку, состоящую из украшений двух-трех цветов. Для декора будет достаточно не более столовой ложки: так кулич получится гармоничным и не слишком пестрым.
Кулич с глазурью и одноцветной посыпкой
Подберите несколько разных деталей одного цвета. Например, сахарные "жемчужины", белую сахарную посыпку и кокосовую стружку. Украсьте кулич, произвольно чередуя эти элементы, или сделайте моно-декор. Это украшение смотрится невероятно стильно!
Кулич с цукатами и кунжутом
Еще одно нестандартное и легко выполнимое решение. Достаточно будет покрыть кулич апельсиновой глазурью из сока и сахарной пудры, а затем украсить белым кунжутом и красиво нарезанными цукатами.
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Кулич с шоколадной глазурью и посыпкой
Шоколадная помадка – прекрасный вариант, если вы хотите, чтобы глазурь не осыпалась, не крошилась, не текла и не смазывалась, а держалась плотно, красиво и гладко. Вы также можете украсить кулич разноцветной посыпкой и перевязать его декоративной лентой.
Кулич с декором из теста
Сделайте листики, цветочки или даже птичек из теста. Только помните, что прикреплять декор на верхушку кулича следует в конце приготовления, чтобы он не подгорел.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вегетарианский кулич на кефире.
Больше идей декора пасхальных куличей смотрите в галерее:
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