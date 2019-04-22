Как украсить кулич на Пасху: беспроигрышные варианты декора

Куличи на Пасху должны быть яркими и нарядными

Декор пасхальных куличей Фото: Depositphotos

Кулич – главное блюдо пасхального стола. Но важно не только приготовить вкусное тесто, но и красиво украсить готовую выпечку. Лучшие идеи несложного декора пасхальных куличей мы собрали в этом материале.

Кулич с белковой глазурью и кондитерской посыпкой

Кулич с глазурью и посыпкой Фото: Depositphotos

Кондитерская посыпка – традиционный вариант украшения. Чтобы кулич выглядел нарядно, но при этом не был похож на магазинные кексы, выберите посыпку, состоящую из украшений двух-трех цветов. Для декора будет достаточно не более столовой ложки: так кулич получится гармоничным и не слишком пестрым.

Кулич с глазурью и одноцветной посыпкой

Вы можете декорировать кулич сахарными бусинами Фото: Depositphotos

Подберите несколько разных деталей одного цвета. Например, сахарные "жемчужины", белую сахарную посыпку и кокосовую стружку. Украсьте кулич, произвольно чередуя эти элементы, или сделайте моно-декор. Это украшение смотрится невероятно стильно!

Кулич с цукатами и кунжутом

Кулис с глазурью и цукатами Фото: Depositphotos

Еще одно нестандартное и легко выполнимое решение. Достаточно будет покрыть кулич апельсиновой глазурью из сока и сахарной пудры, а затем украсить белым кунжутом и красиво нарезанными цукатами.

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Кулич с шоколадной глазурью и посыпкой

Кулич с шоколадом и посыпкой Фото: Depositphotos

Шоколадная помадка – прекрасный вариант, если вы хотите, чтобы глазурь не осыпалась, не крошилась, не текла и не смазывалась, а держалась плотно, красиво и гладко. Вы также можете украсить кулич разноцветной посыпкой и перевязать его декоративной лентой.

Кулич с декором из теста

Кулич с декором из теста Фото: Pixabay

Сделайте листики, цветочки или даже птичек из теста. Только помните, что прикреплять декор на верхушку кулича следует в конце приготовления, чтобы он не подгорел.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вегетарианский кулич на кефире.

Больше идей декора пасхальных куличей смотрите в галерее:

Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos Как украсить куличи на Пасху Фото: Depositphotos 1/15

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