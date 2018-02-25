Как употребление вина влияет на зубы и десны: вывод ученых

Сегодня, 03:46

Некоторые медики уже доложили о своем намерении создать зубную пасту, в состав которой войдут полезные вещества из красного вина

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В ходе исследования специалистов из Высшего совета научных исследований Испании выяснилось, что употребление красного вина оказывает положительное влияние на зубы и десны. В частности, вино способно предупреждать периодонтит – заболевание десен.

Согласно исследованию, вино препятствует развитию болезней зубов и десен благодаря содержанию полифенолов – веществ, которые способны уничтожать болезнетворные бактерии в ротовой полости, пишет Independent.

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Полифенолы вина могут остановить рост бактерий, которые образуют зубной налет и способствуют развитию заболевания десен, в том числе периодонтита. Кроме того, учеными было установлено, что полифенолы особенно эффективны в сочетании с пробиотиком.

Авторы исследования отмечают, что эти выводы помогут разработать новые подходы в лечении зубов и десен.

Так, некоторые медики уже доложили о своем намерении создать зубную пасту, в состав которой войдут полезные вещества из красного вина, лишенные всех отрицательных качеств алкоголя.

Исследователи также напомнили, что красное вино – не единственный источник полифенола, который также содержится в чернике, клюкве, гранате, зеленом и черном чае, кофе и многих других продуктах.

Ранее эксперты заявили, что красное вино и шоколад улучшают память.

Напомним, фермер из Одесской области делает уникальные авторские вина.
вино, зубы, налет, десны
Источник:

24tv.ua

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