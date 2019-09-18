Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Имбирь можно добавлять в первые блюда, выпечку и чай

Имбирь полезен для здоровья Фото: freepik.com

О том, какой пользой обладает имбирь, знали еще наши предки. Корень этого растения с успехом применялся для лечения заболеваний желудка, при различных расстройствах кишечника. В его составе есть вещества, которые благотворно влияют на весь организм в целом.

Смотрите видео, как приготовить домашний сбитень с имбирем:

Зачастую люди отказываются от употребления имбиря в связи с тем, что не всегда знают, как правильно с ним обращаться. А ведь для профилактики и лечения простудных заболеваний лучше него, пожалуй, ничего и нет. Имбирь в пищу можно использовать в составе первых или вторых блюд, а также в виде добавки в десерты и напитки. Существует достаточное количество рецептов, где он является важным ингредиентом.

Имбирь: польза для здоровья

Имбирь обладаем бактерицидными свойствами Фото: Pixabay

Он улучшает пищеварение. Стимулируя секрецию пищеварительных ферментов, корень имбиря помогает снять тошноту и желудочные боли.



Проводит детоксикацию организма. Имбирь защищает организм от воздействия свободных радикалов, которые наносят большой вред здоровью и являются главными виновниками преждевременного старения.

Снимает боль в мышцах. Имбирь с успехом применяют для облегчения мигрени, артрита и мышечных болей. А по своей способности снимать периодические боли у женщин он не уступает ибупрофену.

Устраняет тошноту. Корень имбиря считается одним из наиболее популярных натуральных средств от тошноты, токсикоза и морской болезни.

Лечит боль в горле. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет. Если вы чувствуете неприятное першение в горле, приготовьте себе чашечку имбирного чая с медом и лимоном.

Имбирь: вред и противопоказания

Злоупотреблять имбирем нельзя Фото: Pexels

Есть и определенные предостережения при использовании этого продукта. Дело в том, что имбирь считается лекарственным средством. Активно использовать его можно лишь тогда, когда уверены, что у вас нет противопоказаний и индивидуальной непереносимости.

Также помните, что имбирь – это пряность, в ней содержатся эфирные масла, ему присущ горький и жгучий вкус, это специфическая его особенность, которая может быть противопоказана людям, имеющим заболевания желудка и мочевого пузыря. Кроме того, имбирь желательно исключить из меню беременным и кормящим мамам. Отказаться от продукта вынуждены и гипертоники, а также люди с проблемами сердца, он может быть опасным для них, вызвать осложнения.

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Иногда человека настолько затягивает желание оздоровить и укрепить свой организм, что он забывает о чувстве меры. Не стоит думать, что имбирь – панацея, которой чем больше в организме, тем лучше. Только допустимые количества его принесут вам пользу. Переизбыток, пусть даже такого ценного продукта как имбирь, только навредит, навсегда поселив мысль о его исключительно отрицательном влиянии.

Как правильно есть имбирь

Имбирь чаще используют в азиатской кухне Фото: Pixabay

Стоит помнить, что имбирь обладает оригинальным вкусом, который не всем нравится. Однако в свежем и в сухом виде он имеет различные оттенки послевкусия. Поэтому, попробовав, например, сушеный продукт, не спешите делать выводы, если он вам не понравился. Попробуйте кусочек "естественного" или консервированного корня, выберите для себя наиболее приемлемый вариант.

Итак, вы приобрели имбирь в виде корня. Первое, что стоит сделать, это выделить для него отдельную доску и нож. Лучше всего подойдет синтетическая доска, потому как дерево прочно впитает запах, который потом может перейти и на другие продукты, разделываемые на этой доске. Промойте тщательно корень и очистите кожицу. Слой ее делайте как можно тоньше, именно под ней расположены самые ценные составляющие имбиря.

Имбирь: рецепты блюд

Можете добавить имбирь в первое блюдо, он отлично подходит к мясу. Вот только добавлять его стоит практически перед самым моментом готовности. Если решили положить его в выпечку, лучше выбирать сушеный и добавлять его прямо в тесто. А на готовое блюдо можно положить имбирь в сахаре. Расчет пропорций ведите от соотношения 1 г имбиря к 1 кг веса блюда. Оригинальным получится вкус соуса с имбирем.

Рагу из тыквы, картофеля и индейки

Рагу с имбирем Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 ст.л. растительного масла

1 луковица

600 г филе индейки

1 кг мякоти тыквы

1 кг картофеля

3 больших помидора

4 ст.л. соуса с перцем чили

1 см корня имбиря

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Обжарить лук на растительном масле до мягкости. Добавить нарезанное кубиками мясо, тушить, пока оно равномерно не побелеет. Добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель, готовить 5-7 минут под крышкой. Затем добавить кубики тыквы, тушить до почти полной готовности. За 5 минут до конца приготовления добавить очищенные от кожицы и нарезанные кубиками помидоры, соус, очищенный тертый имбирь, соль и перец. Дать рагу немного настояться перед подачей.

Салат из креветок и кабачков с имбирем от Джейми Оливера

Салат из креветок и кабачков Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

20 средне-больших креветок

10 кабачков-беби

6 столовых ложек подсолнечного или орехового масла

Цедра и сок 2 лаймов

1 столовая ложка свежего имбиря, натертого

2 свежих красных перца чили без семян, измельченных

1 небольшая горсть кинзы и мяты

2 столовые ложки соевого соуса с низким содержанием соли

Способ приготовления:

Почистите креветки и удалите кишечную вену. Разогрейте сковороду на среднем огне. Кабачки помойте и нарежьте очень тонкими ломтиками. Поместите их в миску. В горячую сковороду добавьте масло, затем креветки, цедру лайма и имбирь. Обжарьте, постоянно помешивая, в течение 2 минут, пока креветки не приобретут золотистый оттенок. Снимите с огня и дайте постоять 30 секунд. Добавьте кабачки, сок лайма, чили и рубленую зелень. Вы можете увеличить или уменьшить количество перца на свой вкус. Полейте салат соевым соусом и хорошо перемешайте, а затем переложите на тарелки и сразу же подавайте.

Имбирный чай с апельсином

Чай из имбиря с апельсином Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2.5 см корня имбиря

Мед – по вкусу

Сок половины апельсина

1/2 палочки корицы

Звездочка бадьяна

Несколько коробочек кардамона

2 1/2 стакана воды

Способ приготовления:

Доведите воду до кипения в небольшом сотейнике. Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа. Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Чем дольше вы будете варить специи, тем более пряным получится чай. Процедите, чтобы убрать специи. Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу. Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованный имбирь. "Сегодня" также рассказывали, как сделать имбирный лимонад.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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