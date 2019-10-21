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Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

Узнайте, как сделать вкусный домашний глинтвейн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Рецепт глинтвейна с сухим вином
Рецепт глинтвейна с сухим вином
Фото: Depositphotos

Классический глинтвейн согреет и подарит тепло и холодные осенние вечера. Рецептов существует огромное множество и готовится он, в основном, на основе белого или красного вина.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Вино до кипения доводить не стоит – разогреть хорошо, добавить мед и специи и помешать. Температура должна достигать примерно 80 ºС, затем напиток следует помешать, и оставить на 5-7 минут стоять под крышкой.

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Глинтвейн: классический рецепт

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 195 ккал

Ингредиенты:

  • 1 бутылка красного сухого вина (750 мл)
  • 12 бутонов гвоздики
  • 2-3 ст. л. меда
  • 1/2 шт. красного сочного яблока
  • 1/2 шт. апельсина
  • 1-2 палочки корицы
  • 5 горошин ямайского (душистого) перца

Способ приготовления:

  1. Яблоко и апельсин нарезать дольками, положить в кастрюлю.
  2. Влить вино, добавить мед и пряности, размешать.
  3. Прогревать на слабом огне до температуры 80 ºС. Не давать кипеть!
  4. Готовый напиток разлить по высоким жаропрочным бокалам и немедленно подать.

Специи для глинтвейна

  • Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.
  • Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.
  • Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он абсолютно уместен.
  • Перец (черный, душистый, ямайский) придаст вашему глинтвейну остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.
  • Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка, иначе глинтвейн будет похож на суп.
  • Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.
  • Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.
  • Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.
  • Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить глинтвейн от простуды. "Сегодня" также рассказывали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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