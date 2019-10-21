Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

Узнайте, как сделать вкусный домашний глинтвейн

Рецепт глинтвейна с сухим вином Фото: Depositphotos

Классический глинтвейн согреет и подарит тепло и холодные осенние вечера. Рецептов существует огромное множество и готовится он, в основном, на основе белого или красного вина.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Вино до кипения доводить не стоит – разогреть хорошо, добавить мед и специи и помешать. Температура должна достигать примерно 80 ºС, затем напиток следует помешать, и оставить на 5-7 минут стоять под крышкой.

Глинтвейн: классический рецепт

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

195 ккал

Ингредиенты:

1 бутылка красного сухого вина (750 мл)

12 бутонов гвоздики

2-3 ст. л. меда

1/2 шт. красного сочного яблока

1/2 шт. апельсина

1-2 палочки корицы

5 горошин ямайского (душистого) перца

Способ приготовления:

Яблоко и апельсин нарезать дольками, положить в кастрюлю. Влить вино, добавить мед и пряности, размешать. Прогревать на слабом огне до температуры 80 ºС. Не давать кипеть! Готовый напиток разлить по высоким жаропрочным бокалам и немедленно подать.

Специи для глинтвейна

Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.

Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.

Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он абсолютно уместен.

Перец (черный, душистый, ямайский) придаст вашему глинтвейну остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.

Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка, иначе глинтвейн будет похож на суп.

Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.

Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.

Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.

Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить глинтвейн от простуды. "Сегодня" также рассказывали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.

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