Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином
Узнайте, как сделать вкусный домашний глинтвейн
Классический глинтвейн согреет и подарит тепло и холодные осенние вечера. Рецептов существует огромное множество и готовится он, в основном, на основе белого или красного вина.
Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:
Вино до кипения доводить не стоит – разогреть хорошо, добавить мед и специи и помешать. Температура должна достигать примерно 80 ºС, затем напиток следует помешать, и оставить на 5-7 минут стоять под крышкой.
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Глинтвейн: классический рецепт
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 195 ккал
Ингредиенты:
- 1 бутылка красного сухого вина (750 мл)
- 12 бутонов гвоздики
- 2-3 ст. л. меда
- 1/2 шт. красного сочного яблока
- 1/2 шт. апельсина
- 1-2 палочки корицы
- 5 горошин ямайского (душистого) перца
Способ приготовления:
- Яблоко и апельсин нарезать дольками, положить в кастрюлю.
- Влить вино, добавить мед и пряности, размешать.
- Прогревать на слабом огне до температуры 80 ºС. Не давать кипеть!
- Готовый напиток разлить по высоким жаропрочным бокалам и немедленно подать.
Специи для глинтвейна
- Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.
- Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.
- Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он абсолютно уместен.
- Перец (черный, душистый, ямайский) придаст вашему глинтвейну остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.
- Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка, иначе глинтвейн будет похож на суп.
- Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.
- Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.
- Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.
- Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить глинтвейн от простуды. "Сегодня" также рассказывали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.
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