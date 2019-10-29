Как варить кофе: лучшие способы приготовления в домашних условиях

Узнайте, как приготовить самый вкусный кофе

Осень – идеальное время пробовать согревающие напитки. Настоящий хит сезона – пряное тыквенное латте. Оказывается, приготовить его можно даже в домашних условиях.

Вам понадобится тыквенный сок и кофе. Для начала готовим основу – американо или эспрессо. Затем нагреваем 200 мл тыквенного сока и выливаем в него кофе. Готово! Вкус такого напитка насыщенный, пикантный и с легкой горчинкой.

Латте с тыквенным соком Фото: Depositphotos

На самом деле, посчитать, сколько всего существует способов приготовления кофе, невозможно. Сотни? Тысячи? Существует лишь один ключевой вид – эспрессо. И уже на его основе готовят американо, латте, капучино, ристретто и другие напитки. Следует только добавить молоко, сливки или специи. А еще определить, каким способом готовить кофе.

Кофе из френч-пресса будет мягким и более ароматным. Так же, как и напиток из капельной кофеварки, или просто запаренный в чашке. При этом нельзя сказать, что один способ заваривания лучше, а другой хуже. Нужно определиться, какой вкус вы хотите получить в итоге.

Украинцы варят кофе в турке и запаривают в чашке Фото: freepik.com

Что касается украинцев, то чаще всего они готовят кофе в турке, на втором месте – напиток, запаренный в чашке, а на третьем – приготовленный в капельной кофеварке.

Напомним, ранее мы писали, как правильно сварить кофе в турке.

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