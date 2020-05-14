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Как варить шурпу из свинины на костре

Рецепт самой вкусной шурпы для пикника на даче

Ирина Павлина
Сегодня, 18:03

Приготовление шурпы на костре – длительный, но несложный процесс. Как правило, это восточное блюдо делают из баранины, однако встречаются рецепты с говядиной, свининой и птицей.

Отличительна черта шурпы – ингредиенты для нее режут довольно крупными кусками. Из овощей чаще все используют картофель, морковь и лук. Зелень и пряности варьируются в зависимости от региона, однако практически везде в состав входят петрушка, укроп и кориандр.

Шурпа со свининой на костре

Шурпа в казане
Шурпа в казане
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1.5 кг свинины
  • 500 г картофеля
  • 150 г моркови
  • 1-2 болгарских перца
  • 1-2 помидора
  • 1 луковица
  • 8 зубчиков чеснока
  • 50 г укропа
  • 50 г петрушки
  • 5 г кориандра
  • Соль – по вкусу
  • 2 л воды

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Способ приготовления:

  1. Свинину помыть и срезать лишний жир. Остальную мякоть нарезать на порционные куски.
  2. Жир, срезанный с мяса, измельчить. Поставить казан на огонь, выложить на дно жир и растопить его до прозрачности. Добавить в казан мясо и обжарить до золотистого цвета без добавления масла.
  3. Лук, морковь, болгарский перец, помидоры, лук, картофель и чеснок очистить и помыть.
  4. Морковь и лук нарезать крупными кусками. Лук и болгарский перец нарезать кубиками, а чеснок измельчить. Помидоры нарезать кубиками либо соломкой.
  5. Сначала к обжаренному до золотистой корочки мясу добавить морковь, хорошо перемешать и слегка обжарить. Всыпать лук, помешивая, готовить до прозрачности.
  6. Добавить чеснок и соль, кориандр измельчить и высыпать к мясу и овощам. Затем добавить болгарский перец.
  7. После добавления перца перемешать, жарить 5 минут и добавить картофель. Затем загрузить помидоры и хорошо перемешать.
  8. Залить овощи кипятком, немного посолить, накрыть крышкой и варить в течение полутора часов.
  9. За 15 до готовности добавить измельченную зелень. Доварить и подавать шурпу к столу в горячем виде.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Смотрите видео, как приготовить плов на костре:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить бограч на костре. Сегодня.Lifestyle также писали, как вкусно запечь овощи на костре.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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