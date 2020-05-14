Как варить шурпу из свинины на костре

Рецепт самой вкусной шурпы для пикника на даче

Приготовление шурпы на костре – длительный, но несложный процесс. Как правило, это восточное блюдо делают из баранины, однако встречаются рецепты с говядиной, свининой и птицей.

Отличительна черта шурпы – ингредиенты для нее режут довольно крупными кусками. Из овощей чаще все используют картофель, морковь и лук. Зелень и пряности варьируются в зависимости от региона, однако практически везде в состав входят петрушка, укроп и кориандр.

Шурпа со свининой на костре

Шурпа в казане Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1.5 кг свинины

500 г картофеля

150 г моркови

1-2 болгарских перца

1-2 помидора

1 луковица

8 зубчиков чеснока

50 г укропа

50 г петрушки

5 г кориандра

Соль – по вкусу

2 л воды

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Способ приготовления:

Свинину помыть и срезать лишний жир. Остальную мякоть нарезать на порционные куски. Жир, срезанный с мяса, измельчить. Поставить казан на огонь, выложить на дно жир и растопить его до прозрачности. Добавить в казан мясо и обжарить до золотистого цвета без добавления масла. Лук, морковь, болгарский перец, помидоры, лук, картофель и чеснок очистить и помыть. Морковь и лук нарезать крупными кусками. Лук и болгарский перец нарезать кубиками, а чеснок измельчить. Помидоры нарезать кубиками либо соломкой. Сначала к обжаренному до золотистой корочки мясу добавить морковь, хорошо перемешать и слегка обжарить. Всыпать лук, помешивая, готовить до прозрачности. Добавить чеснок и соль, кориандр измельчить и высыпать к мясу и овощам. Затем добавить болгарский перец. После добавления перца перемешать, жарить 5 минут и добавить картофель. Затем загрузить помидоры и хорошо перемешать. Залить овощи кипятком, немного посолить, накрыть крышкой и варить в течение полутора часов. За 15 до готовности добавить измельченную зелень. Доварить и подавать шурпу к столу в горячем виде.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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