Как варить шурпу из свинины на костре
Рецепт самой вкусной шурпы для пикника на даче
Приготовление шурпы на костре – длительный, но несложный процесс. Как правило, это восточное блюдо делают из баранины, однако встречаются рецепты с говядиной, свининой и птицей.
Отличительна черта шурпы – ингредиенты для нее режут довольно крупными кусками. Из овощей чаще все используют картофель, морковь и лук. Зелень и пряности варьируются в зависимости от региона, однако практически везде в состав входят петрушка, укроп и кориандр.
Шурпа со свининой на костре
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 97 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1.5 кг свинины
- 500 г картофеля
- 150 г моркови
- 1-2 болгарских перца
- 1-2 помидора
- 1 луковица
- 8 зубчиков чеснока
- 50 г укропа
- 50 г петрушки
- 5 г кориандра
- Соль – по вкусу
- 2 л воды
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Способ приготовления:
- Свинину помыть и срезать лишний жир. Остальную мякоть нарезать на порционные куски.
- Жир, срезанный с мяса, измельчить. Поставить казан на огонь, выложить на дно жир и растопить его до прозрачности. Добавить в казан мясо и обжарить до золотистого цвета без добавления масла.
- Лук, морковь, болгарский перец, помидоры, лук, картофель и чеснок очистить и помыть.
- Морковь и лук нарезать крупными кусками. Лук и болгарский перец нарезать кубиками, а чеснок измельчить. Помидоры нарезать кубиками либо соломкой.
- Сначала к обжаренному до золотистой корочки мясу добавить морковь, хорошо перемешать и слегка обжарить. Всыпать лук, помешивая, готовить до прозрачности.
- Добавить чеснок и соль, кориандр измельчить и высыпать к мясу и овощам. Затем добавить болгарский перец.
- После добавления перца перемешать, жарить 5 минут и добавить картофель. Затем загрузить помидоры и хорошо перемешать.
- Залить овощи кипятком, немного посолить, накрыть крышкой и варить в течение полутора часов.
- За 15 до готовности добавить измельченную зелень. Доварить и подавать шурпу к столу в горячем виде.
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