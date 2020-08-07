Как вкусно приготовить фаршированные кабачки в духовке

Рецепты "бочонков" из кабачков с мясной и грибной начинкой

Наиболее популярным вариантом блюд из кабачков, конечно же, являются фаршированные кабачки. Это могут быть классические изысканные лодочки из кабачков или "бочонки". Предлагаем вашему вниманию рецепты "бочонков" из кабачков с разными начинками.

Фаршированные кабачки с рисом и свининой

Фаршированные кабачки с мясом и рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Кабачок – 150 г

Свинина – 80 г

Отварной рис – 20 г

Отварная морковь – 20 г

Томатная паста – 30 г

Майонез или сметана – 15 г

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Способ приготовления:

Кабачок режем "бочонками", вынимаем серединку, оставляя "донышко", солим. Мясо перекручиваем на мясорубке, добавляем отварной рис, мелко нарезанную серединку кабачка, отварную морковь, томатную пасту, солим, перчим, закладываем в кабачки и ставим в духовку на 20-25 минут. Вынимаем кабачки из духовки, смазываем сверху майонезом или сметаной.

"Бочонки" из кабачков с грибами, сыром и помидорами

Кабачки с грибами и помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Кабачок – 150 г

Грибы – 80 г

Лук – 30 г

Сметана – 30 г

Твердый сыр – 20 г

Помидоры – 10 г

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Способ приготовления:

Кабачок режем "бочонками", вынимаем серединку, оставляя "донышко", солим и ставим в духовку на 7-10 минут. Другой вариант – можно отварить их в подсоленной воде в течение такого же времени. Грибы и лук мелко нарезаем, поджариваем на растительном масле. Можете взять любые грибы, на ваше усмотрение, – это могут быть шампиньоны, лисички, маслята, белые грибы, а также можно сделать смесь из нескольких видов грибов. Заполняем грибами с луком кабачки, поливаем сметаной, трем сверху твердый сыр и кладем мелко нарезанные помидоры. Запекаем наши "бочонки" в микроволновке или духовке в течение 3 минут.

На заметку

Фруктовый вариант фаршированных кабачков: точно такие же "бочоночки" наполняем смесью из заранее нарезанных и протушенных в оливковом масле яблок, а также чернослива, кураги и грецких орехов. При этом кабачки предварительно не отвариваем, а запекаем уже с начинкой в духовке, прикрыв сверху фольгой. Печь надо до тех пор, пока начинка не станет темно-коричневого цвета.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетических куриных котлет с кабачками, а также писали, как сделать полезные кабачковые оладьи в духовке.

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