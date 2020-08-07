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Как вкусно приготовить фаршированные кабачки в духовке

Сегодня, 15:57

Рецепты "бочонков" из кабачков с мясной и грибной начинкой

Наиболее популярным вариантом блюд из кабачков, конечно же, являются фаршированные кабачки. Это могут быть классические изысканные лодочки из кабачков или "бочонки". Предлагаем вашему вниманию рецепты "бочонков" из кабачков с разными начинками.

Фаршированные кабачки с рисом и свининой

Фаршированные кабачки с мясом и рисом
Фаршированные кабачки с мясом и рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Кабачок – 150 г
  • Свинина – 80 г
  • Отварной рис – 20 г
  • Отварная морковь – 20 г
  • Томатная паста – 30 г
  • Майонез или сметана – 15 г

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Способ приготовления:

  1. Кабачок режем "бочонками", вынимаем серединку, оставляя "донышко", солим.
  2. Мясо перекручиваем на мясорубке, добавляем отварной рис, мелко нарезанную серединку кабачка, отварную морковь, томатную пасту, солим, перчим, закладываем в кабачки и ставим в духовку на 20-25 минут.
  3. Вынимаем кабачки из духовки, смазываем сверху майонезом или сметаной.

"Бочонки" из кабачков с грибами, сыром и помидорами

Кабачки с грибами и помидорами
Кабачки с грибами и помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Кабачок – 150 г
  • Грибы – 80 г
  • Лук – 30 г
  • Сметана – 30 г
  • Твердый сыр – 20 г
  • Помидоры – 10 г

Смотрите видео, как выбрать шампиньоны:

Способ приготовления:

  1. Кабачок режем "бочонками", вынимаем серединку, оставляя "донышко", солим и ставим в духовку на 7-10 минут. Другой вариант – можно отварить их в подсоленной воде в течение такого же времени.
  2. Грибы и лук мелко нарезаем, поджариваем на растительном масле. Можете взять любые грибы, на ваше усмотрение, – это могут быть шампиньоны, лисички, маслята, белые грибы, а также можно сделать смесь из нескольких видов грибов.
  3. Заполняем грибами с луком кабачки, поливаем сметаной, трем сверху твердый сыр и кладем мелко нарезанные помидоры.
  4. Запекаем наши "бочонки" в микроволновке или духовке в течение 3 минут.

На заметку

Фруктовый вариант фаршированных кабачков: точно такие же "бочоночки" наполняем смесью из заранее нарезанных и протушенных в оливковом масле яблок, а также чернослива, кураги и грецких орехов. При этом кабачки предварительно не отвариваем, а запекаем уже с начинкой в духовке, прикрыв сверху фольгой. Печь надо до тех пор, пока начинка не станет темно-коричневого цвета.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетических куриных котлет с кабачками, а также писали, как сделать полезные кабачковые оладьи в духовке.

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Источник: Сегодня
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