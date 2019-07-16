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Как вкусно приготовить кролика: ТОП-5 оригинальных рецептов

Лучшие рецепты блюд из кролика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Как приготовить кролика: рецепты
Как приготовить кролика: рецепты
Фото: Depositphotos

Многие не знают, как приготовить кролика правильно. На самом деле, в этом нет ничего сложного. Самое популярное блюдо из кролика – рагу, то есть мясо, тушеное вместе со сметаной, сливками, томатным соусом или вином.

Смотрите видео, где в Украине выращивают лучших кроликов:

Мясо кролика нежирное, диетическое и очень вкусное, если правильно его приготовить. Лучший гарнир к кролику – это картофельное пюре, отварной рис или полента. Кроме этого, его можно подавать вместе с булгуром, кускусом или тушеными овощами.

Как приготовить кролика в сметане с овощами

Кролик с овощами в сметане
Кролик с овощами в сметане
Фото: Depositphotos

Время приготовления: 1 час 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 тушка кролика
  • 1 морковь
  • 1 репчатый лук
  • 1 веточка розмарина или тимьяна
  • 400 г сметаны
  • 1 ч.л. сушеных прованских трав
  • соль, молотые специи по вкусу
  • 200 г брокколи
  • 200 г стручковой фасоли
  • 2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Тушку кролика помыть и разрезать на куски. Посыпать мясо молотым черным перцем, посолить и оставить мариноваться на полчаса. Можно по желанию обвалять в муке. Затем обжарить куски кролика на растительном масле до золотистой корочки.
  2. Лук и морковь почистить и нарезать полукольцами. Обжарить овощи на растительном масле в кастрюле с толстым дном. Добавить куски кролика, горячую воду и специи. Воды должно быть столько, чтобы она слегка покрывала мясо.
  3. Тушить кролика в течение 40 минут на медленном огне. Затем добавить в кастрюлю веточку розмарина и тушить еще примерно 20 минут. По мере выкипания жидкости можно подливать в кастрюлю кипяченую воду.
  4. Брокколи и стручковую фасоль бланшировать в течение 5 минут в кипящей воде, затем добавить в кастрюлю вместе со сметаной. Довести до кипения, проверить на соль и специи.
  5. Подавать кролика горячим вместе с гарниром.

Как приготовить кролика по-мальтийски

Кролик по-мальтийски с нутом
Кролик по-мальтийски с нутом
Фото: facebook.com/germancooks

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

  • Кролик (разделанный и подготовленный) – 1 шт.
  • Вино белое – 200 мл
  • Крупные помидоры – 3 шт. 
  • Томатная паста – 100 г
  • Морковь – 1 средняя
  • Масло оливковое – 50 мл
  • Тимьян – щепотка
  • Чеснок – 3 зубчика 
  • Лук репчатый – 1 средняя луковица
  • Куриный бульон – 1 л
  • Горошек зеленый – 300 г
  • Нут вареный – 300 г
  • Соль, сахар, перец

Способ приготовления:

  1. Нагреваем емкость для тушения. Сбрызгиваем ее оливковым маслом и добавляем раздавленные зубчики чеснока. Обжариваем до золотистого цвета и убираем из сковороды.
  2. Натираем части кролика перцем, тимьяном и солью. Обжариваем кролика до золотистой корочки в чесночном масле. Извлекаем в отдельную посуду.
  3. Пока кролик обжаривается, режем лук – кубиком, а морковь – кольцами толщиной 3 мм. То есть средней. Отправляем в ту же посудину, где готовился кролик. Обжариваем около 5 минут, постоянно помешивая.
  4. Кипятим воду. Достаем из холодильника лед и высыпаем его в отдельную посудину и заливаем холодной водой. Помидоры надрезаем крестом, отправляем в кипяток на несколько минут. Перекладываем в ледяную воду, снимаем шкурку и режем.
  5. К луку и моркови добавляем томатную пасту. Слегка обжариваем. Она в этот момент теряет излишнюю кислоту и приобретает сладость; теперь – помидоры. Слегка протушиваем, примерно 3 минуты. Возвращаем кролика в емкость для тушения. Заливаем вином. Пропариваем 5 минут. Заливаем бульоном, накрываем крышкой и томим на среднем огне около 15 минут. Тем временем нагреваем духовку до 120 С.
  6.  В бурлящую фенкату отправляем горошек и нут. Перемешиваем. Солим, перчим, добавляем сахар по вкусу. Накрываем крышкой и ставим в духовку  на 40 минут томиться.

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Как приготовить кролика: рецепт с белым вином и розмарином

Кролик с белым вином и розмарином
Кролик с белым вином и розмарином
Фото: Depositphotos

Время приготовления: 1 час 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г мяса кролика
  • 150 мл белого сухого вина
  • 6 шт. помидоров черри
  • 2-3 веточки розмарина
  • 10-12 шт. маслин
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. муки
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо кролика помыть, обсушить бумажным полотенцем, приправить солью и перцем.
  2. На сковороде обжарить половину розмарина и 1 зубчик чеснока до румяного цвета. Убрать розмарин и чеснок.
  3. Мясо обвалять в муке и обжарить на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки, после чего переложить в форму для запекания.
  4. К кролику добавить мелко порезанный зубчик чеснока, свежую веточку розмарина, маслины и помидоры черри, разрезанные на четыре части.
  5. Влить вино, накрыть крышкой и тушить в духовке в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Как приготовить кролика в мультиварке с овощами и фасолью

Кролик в мультиварке с овощами
Кролик в мультиварке с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

  • Ножки кролика – 4 шт
  • Фасоль белая – 1 стакан
  • Баклажаны – 2 шт.
  • Цуккини – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Мясистые томаты – 2 крупных
  • Лук – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Ножки кролика помыть и обсушить. Положить их на дно чаши мультиварки, смазанной маслом. Готовить в режиме "Жарка" с двух сторон до золотистой корочки.
  2. Замоченную на ночь фасоль промыть и добавить к кролику. При необходимости влить немного воды или бульона. Включить режим "Тушение". Закрыть крышку и подготовить овощи.
  3. Морковь и перец нарезать кубиками. Баклажан и цуккини – крупными кусками, томаты и лук – мелкими кубиками.
  4. Когда кролик с фасолью будет готовиться уже около 40 минут, отправить в чашу мультиварки морковь и тушить ее 20 минут.
  5. Затем добавить томаты и лук. Потом баклажаны, болгарский перец и цуккини. Дать потушиться еще 15 минут. Добавить соль и молотый перец, довести блюдо до готовности.

Как приготовить кролика по-итальянски: рецепт с томатным соусом

Кролик в томатном соусе
Кролик в томатном соусе
Фото: Depositphotos

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

  • Кролик – 1,2 кг
  • Банка нарезанных консервированных томатов – 400 мл
  • Лук – 2 шт.
  • Белое сухое вино – 1 стакан
  • Орегано
  • 3 зубчика чеснока
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Мука
  • Горсть маслин
  • Пучок базилика

Способ приготовления:

  1. Тушку кролика моем и разделываем на порционные куски. Солим и перчим, обваливаем в муке со всех сторон.
  2. Обжариваем кусочки кролика до золотистой корочки и перекладываем на тарелку.
  3. Лук чистим, режем мелкими кубиками и обжариваем в той же сковороде.
  4. Возвращаем кролика в сковороду, заливаем стаканом вина, добавляем консервированные помидоры, посыпаем орегано и солью. Накрываем крышкой и тушим до готовности, при необходимости добавляя воду. Это займет примерно 1,5 часа. В конце добавляем маслины и прогреваем.
  5. Готовое жаркое посыпаем измельченным базиликом (его можно заменить розмарином).
  6. Подаем блюдо вместе со спагетти или полентой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить утку с черносливом в рукаве.

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Источник: Сегодня
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