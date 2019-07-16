Как вкусно приготовить кролика: ТОП-5 оригинальных рецептов

Лучшие рецепты блюд из кролика

Как приготовить кролика: рецепты Фото: Depositphotos

Многие не знают, как приготовить кролика правильно. На самом деле, в этом нет ничего сложного. Самое популярное блюдо из кролика – рагу, то есть мясо, тушеное вместе со сметаной, сливками, томатным соусом или вином.

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Мясо кролика нежирное, диетическое и очень вкусное, если правильно его приготовить. Лучший гарнир к кролику – это картофельное пюре, отварной рис или полента. Кроме этого, его можно подавать вместе с булгуром, кускусом или тушеными овощами.

Как приготовить кролика в сметане с овощами

Кролик с овощами в сметане Фото: Depositphotos

Время приготовления: 1 час 30 минут

Ингредиенты:

1 тушка кролика

1 морковь

1 репчатый лук

1 веточка розмарина или тимьяна

400 г сметаны

1 ч.л. сушеных прованских трав

соль, молотые специи по вкусу

200 г брокколи

200 г стручковой фасоли

2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Тушку кролика помыть и разрезать на куски. Посыпать мясо молотым черным перцем, посолить и оставить мариноваться на полчаса. Можно по желанию обвалять в муке. Затем обжарить куски кролика на растительном масле до золотистой корочки. Лук и морковь почистить и нарезать полукольцами. Обжарить овощи на растительном масле в кастрюле с толстым дном. Добавить куски кролика, горячую воду и специи. Воды должно быть столько, чтобы она слегка покрывала мясо. Тушить кролика в течение 40 минут на медленном огне. Затем добавить в кастрюлю веточку розмарина и тушить еще примерно 20 минут. По мере выкипания жидкости можно подливать в кастрюлю кипяченую воду. Брокколи и стручковую фасоль бланшировать в течение 5 минут в кипящей воде, затем добавить в кастрюлю вместе со сметаной. Довести до кипения, проверить на соль и специи. Подавать кролика горячим вместе с гарниром.

Как приготовить кролика по-мальтийски

Кролик по-мальтийски с нутом Фото: facebook.com/germancooks

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

Кролик (разделанный и подготовленный) – 1 шт.

Вино белое – 200 мл

Крупные помидоры – 3 шт.

Томатная паста – 100 г

Морковь – 1 средняя

Масло оливковое – 50 мл

Тимьян – щепотка

Чеснок – 3 зубчика

Лук репчатый – 1 средняя луковица

Куриный бульон – 1 л

Горошек зеленый – 300 г

Нут вареный – 300 г

Соль, сахар, перец

Способ приготовления:

Нагреваем емкость для тушения. Сбрызгиваем ее оливковым маслом и добавляем раздавленные зубчики чеснока. Обжариваем до золотистого цвета и убираем из сковороды. Натираем части кролика перцем, тимьяном и солью. Обжариваем кролика до золотистой корочки в чесночном масле. Извлекаем в отдельную посуду. Пока кролик обжаривается, режем лук – кубиком, а морковь – кольцами толщиной 3 мм. То есть средней. Отправляем в ту же посудину, где готовился кролик. Обжариваем около 5 минут, постоянно помешивая. Кипятим воду. Достаем из холодильника лед и высыпаем его в отдельную посудину и заливаем холодной водой. Помидоры надрезаем крестом, отправляем в кипяток на несколько минут. Перекладываем в ледяную воду, снимаем шкурку и режем. К луку и моркови добавляем томатную пасту. Слегка обжариваем. Она в этот момент теряет излишнюю кислоту и приобретает сладость; теперь – помидоры. Слегка протушиваем, примерно 3 минуты. Возвращаем кролика в емкость для тушения. Заливаем вином. Пропариваем 5 минут. Заливаем бульоном, накрываем крышкой и томим на среднем огне около 15 минут. Тем временем нагреваем духовку до 120 С. В бурлящую фенкату отправляем горошек и нут. Перемешиваем. Солим, перчим, добавляем сахар по вкусу. Накрываем крышкой и ставим в духовку на 40 минут томиться.

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Как приготовить кролика: рецепт с белым вином и розмарином

Кролик с белым вином и розмарином Фото: Depositphotos

Время приготовления: 1 час 30 минут

Ингредиенты:

500 г мяса кролика

150 мл белого сухого вина

6 шт. помидоров черри

2-3 веточки розмарина

10-12 шт. маслин

2 зубчика чеснока

1 ст.л. муки

2 ст.л. оливкового масла

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Мясо кролика помыть, обсушить бумажным полотенцем, приправить солью и перцем. На сковороде обжарить половину розмарина и 1 зубчик чеснока до румяного цвета. Убрать розмарин и чеснок. Мясо обвалять в муке и обжарить на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки, после чего переложить в форму для запекания. К кролику добавить мелко порезанный зубчик чеснока, свежую веточку розмарина, маслины и помидоры черри, разрезанные на четыре части. Влить вино, накрыть крышкой и тушить в духовке в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Как приготовить кролика в мультиварке с овощами и фасолью

Кролик в мультиварке с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

Ножки кролика – 4 шт

Фасоль белая – 1 стакан

Баклажаны – 2 шт.

Цуккини – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Мясистые томаты – 2 крупных

Лук – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Ножки кролика помыть и обсушить. Положить их на дно чаши мультиварки, смазанной маслом. Готовить в режиме "Жарка" с двух сторон до золотистой корочки. Замоченную на ночь фасоль промыть и добавить к кролику. При необходимости влить немного воды или бульона. Включить режим "Тушение". Закрыть крышку и подготовить овощи. Морковь и перец нарезать кубиками. Баклажан и цуккини – крупными кусками, томаты и лук – мелкими кубиками. Когда кролик с фасолью будет готовиться уже около 40 минут, отправить в чашу мультиварки морковь и тушить ее 20 минут. Затем добавить томаты и лук. Потом баклажаны, болгарский перец и цуккини. Дать потушиться еще 15 минут. Добавить соль и молотый перец, довести блюдо до готовности.

Как приготовить кролика по-итальянски: рецепт с томатным соусом

Кролик в томатном соусе Фото: Depositphotos

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты:

Кролик – 1,2 кг

Банка нарезанных консервированных томатов – 400 мл

Лук – 2 шт.

Белое сухое вино – 1 стакан

Орегано

3 зубчика чеснока

Соль, перец

Оливковое масло

Мука

Горсть маслин

Пучок базилика

Способ приготовления:

Тушку кролика моем и разделываем на порционные куски. Солим и перчим, обваливаем в муке со всех сторон. Обжариваем кусочки кролика до золотистой корочки и перекладываем на тарелку. Лук чистим, режем мелкими кубиками и обжариваем в той же сковороде. Возвращаем кролика в сковороду, заливаем стаканом вина, добавляем консервированные помидоры, посыпаем орегано и солью. Накрываем крышкой и тушим до готовности, при необходимости добавляя воду. Это займет примерно 1,5 часа. В конце добавляем маслины и прогреваем. Готовое жаркое посыпаем измельченным базиликом (его можно заменить розмарином). Подаем блюдо вместе со спагетти или полентой.

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