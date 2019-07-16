Как вкусно приготовить кролика: ТОП-5 оригинальных рецептов
Лучшие рецепты блюд из кролика
Многие не знают, как приготовить кролика правильно. На самом деле, в этом нет ничего сложного. Самое популярное блюдо из кролика – рагу, то есть мясо, тушеное вместе со сметаной, сливками, томатным соусом или вином.
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Мясо кролика нежирное, диетическое и очень вкусное, если правильно его приготовить. Лучший гарнир к кролику – это картофельное пюре, отварной рис или полента. Кроме этого, его можно подавать вместе с булгуром, кускусом или тушеными овощами.
Как приготовить кролика в сметане с овощами
Время приготовления: 1 час 30 минут
Ингредиенты:
- 1 тушка кролика
- 1 морковь
- 1 репчатый лук
- 1 веточка розмарина или тимьяна
- 400 г сметаны
- 1 ч.л. сушеных прованских трав
- соль, молотые специи по вкусу
- 200 г брокколи
- 200 г стручковой фасоли
- 2 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Тушку кролика помыть и разрезать на куски. Посыпать мясо молотым черным перцем, посолить и оставить мариноваться на полчаса. Можно по желанию обвалять в муке. Затем обжарить куски кролика на растительном масле до золотистой корочки.
- Лук и морковь почистить и нарезать полукольцами. Обжарить овощи на растительном масле в кастрюле с толстым дном. Добавить куски кролика, горячую воду и специи. Воды должно быть столько, чтобы она слегка покрывала мясо.
- Тушить кролика в течение 40 минут на медленном огне. Затем добавить в кастрюлю веточку розмарина и тушить еще примерно 20 минут. По мере выкипания жидкости можно подливать в кастрюлю кипяченую воду.
- Брокколи и стручковую фасоль бланшировать в течение 5 минут в кипящей воде, затем добавить в кастрюлю вместе со сметаной. Довести до кипения, проверить на соль и специи.
- Подавать кролика горячим вместе с гарниром.
Как приготовить кролика по-мальтийски
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
- Кролик (разделанный и подготовленный) – 1 шт.
- Вино белое – 200 мл
- Крупные помидоры – 3 шт.
- Томатная паста – 100 г
- Морковь – 1 средняя
- Масло оливковое – 50 мл
- Тимьян – щепотка
- Чеснок – 3 зубчика
- Лук репчатый – 1 средняя луковица
- Куриный бульон – 1 л
- Горошек зеленый – 300 г
- Нут вареный – 300 г
- Соль, сахар, перец
Способ приготовления:
- Нагреваем емкость для тушения. Сбрызгиваем ее оливковым маслом и добавляем раздавленные зубчики чеснока. Обжариваем до золотистого цвета и убираем из сковороды.
- Натираем части кролика перцем, тимьяном и солью. Обжариваем кролика до золотистой корочки в чесночном масле. Извлекаем в отдельную посуду.
- Пока кролик обжаривается, режем лук – кубиком, а морковь – кольцами толщиной 3 мм. То есть средней. Отправляем в ту же посудину, где готовился кролик. Обжариваем около 5 минут, постоянно помешивая.
- Кипятим воду. Достаем из холодильника лед и высыпаем его в отдельную посудину и заливаем холодной водой. Помидоры надрезаем крестом, отправляем в кипяток на несколько минут. Перекладываем в ледяную воду, снимаем шкурку и режем.
- К луку и моркови добавляем томатную пасту. Слегка обжариваем. Она в этот момент теряет излишнюю кислоту и приобретает сладость; теперь – помидоры. Слегка протушиваем, примерно 3 минуты. Возвращаем кролика в емкость для тушения. Заливаем вином. Пропариваем 5 минут. Заливаем бульоном, накрываем крышкой и томим на среднем огне около 15 минут. Тем временем нагреваем духовку до 120 С.
- В бурлящую фенкату отправляем горошек и нут. Перемешиваем. Солим, перчим, добавляем сахар по вкусу. Накрываем крышкой и ставим в духовку на 40 минут томиться.
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Как приготовить кролика: рецепт с белым вином и розмарином
Время приготовления: 1 час 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г мяса кролика
- 150 мл белого сухого вина
- 6 шт. помидоров черри
- 2-3 веточки розмарина
- 10-12 шт. маслин
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. муки
- 2 ст.л. оливкового масла
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо кролика помыть, обсушить бумажным полотенцем, приправить солью и перцем.
- На сковороде обжарить половину розмарина и 1 зубчик чеснока до румяного цвета. Убрать розмарин и чеснок.
- Мясо обвалять в муке и обжарить на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки, после чего переложить в форму для запекания.
- К кролику добавить мелко порезанный зубчик чеснока, свежую веточку розмарина, маслины и помидоры черри, разрезанные на четыре части.
- Влить вино, накрыть крышкой и тушить в духовке в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.
Как приготовить кролика в мультиварке с овощами и фасолью
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
- Ножки кролика – 4 шт
- Фасоль белая – 1 стакан
- Баклажаны – 2 шт.
- Цуккини – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Мясистые томаты – 2 крупных
- Лук – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Ножки кролика помыть и обсушить. Положить их на дно чаши мультиварки, смазанной маслом. Готовить в режиме "Жарка" с двух сторон до золотистой корочки.
- Замоченную на ночь фасоль промыть и добавить к кролику. При необходимости влить немного воды или бульона. Включить режим "Тушение". Закрыть крышку и подготовить овощи.
- Морковь и перец нарезать кубиками. Баклажан и цуккини – крупными кусками, томаты и лук – мелкими кубиками.
- Когда кролик с фасолью будет готовиться уже около 40 минут, отправить в чашу мультиварки морковь и тушить ее 20 минут.
- Затем добавить томаты и лук. Потом баклажаны, болгарский перец и цуккини. Дать потушиться еще 15 минут. Добавить соль и молотый перец, довести блюдо до готовности.
Как приготовить кролика по-итальянски: рецепт с томатным соусом
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
- Кролик – 1,2 кг
- Банка нарезанных консервированных томатов – 400 мл
- Лук – 2 шт.
- Белое сухое вино – 1 стакан
- Орегано
- 3 зубчика чеснока
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Мука
- Горсть маслин
- Пучок базилика
Способ приготовления:
- Тушку кролика моем и разделываем на порционные куски. Солим и перчим, обваливаем в муке со всех сторон.
- Обжариваем кусочки кролика до золотистой корочки и перекладываем на тарелку.
- Лук чистим, режем мелкими кубиками и обжариваем в той же сковороде.
- Возвращаем кролика в сковороду, заливаем стаканом вина, добавляем консервированные помидоры, посыпаем орегано и солью. Накрываем крышкой и тушим до готовности, при необходимости добавляя воду. Это займет примерно 1,5 часа. В конце добавляем маслины и прогреваем.
- Готовое жаркое посыпаем измельченным базиликом (его можно заменить розмарином).
- Подаем блюдо вместе со спагетти или полентой.
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