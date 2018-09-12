Как вкусно приготовить куриные ножки в духовке: ТОП-5 простых рецептов

Приготовьте на ужин аппетитные куриные ножки, запеченные в духовке

Запеченные куриные ножки в духовке Фото: freepik.com

Запеченные куриные голени – это вкусное и универсальное блюдо, ведь готовить их можно с чем угодно. Все зависит от ваших предпочтений.

Куриные ножки по-гречески

Куриные ножки в йогурте Фото: pixabay.com

Ароматный маринад на основе натурального йогурта, чеснока, орегано, зелени и лимона превращает привычные куриные ножки в изысканное блюдо средиземноморской кухни.

Ингредиенты:

1 стакан греческого йогурта

2 кг куриных голеней

2 ст. л. оливкового масла

0,5 ст. л. сушеного орегано

соль, молотый черный перец

2-4 зубчика чеснока

2 ст. л. лимонного сока

цедра лимона

небольшой пучок свежей петрушки

Рецепт приготовления:

Приготовьте маринад для курицы. Смешайте оливковое масло с йогуртом. Добавьте очищенный и пропущенный через пресс чеснок, молотый перец, соль, орегано, лимонный сок и мелко натертую цедру лимона. Перемешайте, добавьте измельченные листья петрушки. В плотный пакет с застежекой отправьте промытые куриные голени и маринад. Закройте и хорошо встряхните, чтобы каждый кусок курицы покрылся йогуртовой смесью. Поставьте пакет с курицей в холодильник на несколько часов или на ночь. Разогрейте духовку до 190 градусов. Выложите мясо вместе с маринадом в жаропрочную форму для запекания и накройте фольгой. Запекайте до появления красивой румяной корочки, около 30-40 минут. Подавайте куриные ножки горячими, с любым гарниром на свой вкус.

Куриные ножки с фасолью

Куриные голени с красной фасолью Фото: pixabay.com

Необычный рецепт поможет приготовить вкусные и сочные куриные голени. Томатный соус с добавлением бекона, белого вина и специй идеально подчеркивает вкус куриного мяса.

Ингредиенты:

8 куриных ножек

400 г консервированной красной фасоли

100 г бекона

1 большая луковица

1 см корня имбиря

100 мл белого сухого вина

100 мл холодной воды

300 г очищенных томатов в собственном соку

1 ч.л. сахара

1 ч.л. паприки

1 небольшая веточка розмарина

1 лавровый лист

3 ст. л растительного масла

соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Лук очистить и нарезать. Имбирь почистить, натереть на терке. Разогреть в глубокой сковороде половину растительного масла и обжарить все на среднем огне, пока лук не подрумянится. Бекон нарезать небольшими кусочками, добавить в сковороду и готовить, помешивая, 5 минут. Переложить овощи и бекон в миску, отставить в сторону. Куриные ножки помыть и тщательно обсушить. Влить в сковороду оставшееся масло, обжарить ножки с каждой стороны по 5-6 минут. Приправить солью и перцем. Влить вино. Готовить на сильном огне, периодически помешивая, пока вся жидкость не испарится. Добавить томаты, сахар, лавровый лист, положить розмарин и паприку. Влить 100 мл холодной воды, перемешать и довести до кипения. Тушить 5 минут. Вернуть в сковороду овощи и бекон. Добавить консервированную фасоль, перемешать. Готовить еще 15 минут.

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Куриные ножки с картошкой

Куриные голени с картофелем Фото: depositphotos.com

Если вы хотите придать запеченным куриным ножкам новый вкус, приготовьте их в медовом маринаде с картофелем, зеленью и чесноком.

Ингредиенты:

500 г куриных голеней

4 картофелины

сок половины лимона

1-2 ст.л. меда

2 ст.л. растительного масла

соль, молотый перец

сушеные итальянские или прованские травы

Для соуса:

3 ст.л. растительного масла

2-3 зубчика чеснока

1 ст.л. белого винного уксуса

соль

укроп

Рецепт приготовления:

Взбить венчиком лимонный сок, растительное масло и мед. Добавить специи и сушеные травы, перемешать. Залить приготовленным маринадом куриные голени и оставить мариноваться на час. Картофель помыть, разрезать вдоль на 4-6 частей и отварить до полуготовности 10-15 минут. Для соуса чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Добавить соль, уксус и растительное масло, перемешать. Куриные голени выложить в жаропрочную форму и запекать в разогретой до 200 С духовке около 20 минут. Затем добавить кусочки картофеля и печь еще 20 минут. Затем полить чесночным соусом и готовить еще 10-15 минут.

Куриные ножки в духовке с апельсинами

Куриные ножки с апельсинами Фото: depositphotos.com

Куриное мясо отлично сочетается с цитрусовыми, медом и специями.

Ингредиенты на 2-3 порции:

6 куриных голеней

4 апельсина

1 ст.л. меда

1 ч.л. сушеного кориандра

0,5 ч.л. тимьяна

0,5 ч.л. карри

3 крупных зубчика чеснока

2 ст.л. оливкового масла

морская соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Из трех апельсинов выдавить сок, четвертый нарезать кружочками. Смешать апельсиновый сок с медом, добавив карри, тимьян, кориандр и мелко порезанный чеснок. Все хорошо размешать до полного растворения меда. В форму для запекания положить голени, приправить солью по вкусу, залить маринадом и оставить минимум на 2-3 часа. Перед тем, как запекать, голени укрыть апельсиновыми колечками, запекать 40-45 минут с конвекцией при температуре 180 градусов. Периодически при помощи кулинарной кисточки смазывать курицу и апельсины маринадом. Куриные ножки можно подавать вместе с запеченным картофелем или отварным рисом.

Куриные ножки в панировке

Куриные ножки с хрустящей корочкой Фото: pixabay.com

Вы можете приготовить панировочные сухари самостоятельно. Для этого подсушите белый хлеб в тостере или духовке. Остудите, порвите руками на куски и измельчите с помощью блендера в крошку.

Ингредиенты:

3 яйца

2 ч. л. мелкой морской соли

2 ч. л. молотого перца

200 г панировочных сухарей

300 мл растительного масла

2 ч. л. сушеного чеснока

Рецепт приготовления:

Куриные ножки помыть, снять кожицу и обсушить бумажным полотенцем. Смешать на тарелке панировочные сухари, соль, перец и сушеный чеснок. В отдельной глубокой миске взбить вилкой яйца. В кастрюльке небольшого диаметра разогреть растительное масло. Обмакнуть куриные ножки в яичную смесь, а затем обвалять в панировочных сухарях. Повторить процедуру еще один раз. Обжарить куриные голени в горячем растительном масле по минуте с каждой стороны. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Обжаренные ножки поместить на застеленный фольгой противень. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать около 20-30 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные ножки с картофелем и грибами в духовке. Сайт "Сегодня" также делился рецептом куриных голеней в индийских специях.

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