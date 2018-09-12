Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Как вкусно приготовить куриные ножки в духовке: ТОП-5 простых рецептов

Приготовьте на ужин аппетитные куриные ножки, запеченные в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:46
Запеченные куриные ножки в духовке Фото: freepik.com
Запеченные куриные ножки в духовке Фото: freepik.com

Запеченные куриные голени – это вкусное и универсальное блюдо, ведь готовить их можно с чем угодно. Все зависит от ваших предпочтений.

Куриные ножки по-гречески

46_ls.1521467343
Куриные ножки в йогурте
Фото: pixabay.com

Ароматный маринад на основе натурального йогурта, чеснока, орегано, зелени и лимона превращает привычные куриные ножки в изысканное блюдо средиземноморской кухни.

Ингредиенты:

  • 1 стакан греческого йогурта
  • 2 кг куриных голеней
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 0,5 ст. л. сушеного орегано
  • соль, молотый черный перец
  • 2-4 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • цедра лимона
  • небольшой пучок свежей петрушки

Рецепт приготовления:

  1. Приготовьте маринад для курицы. Смешайте оливковое масло с йогуртом. Добавьте очищенный и пропущенный через пресс чеснок, молотый перец, соль, орегано, лимонный сок и мелко натертую цедру лимона. Перемешайте, добавьте измельченные листья петрушки.
  2. В плотный пакет с застежекой отправьте промытые куриные голени и маринад. Закройте и хорошо встряхните, чтобы каждый кусок курицы покрылся йогуртовой смесью. Поставьте пакет с курицей в холодильник на несколько часов или на ночь.
  3. Разогрейте духовку до 190 градусов. Выложите мясо вместе с маринадом в жаропрочную форму для запекания и накройте фольгой. Запекайте до появления красивой румяной корочки, около 30-40 минут.
  4. Подавайте куриные ножки горячими, с любым гарниром на свой вкус.

Куриные ножки с фасолью

95_ls.1532625757
Куриные голени с красной фасолью
Фото: pixabay.com

Необычный рецепт поможет приготовить вкусные и сочные куриные голени. Томатный соус с добавлением бекона, белого вина и специй идеально подчеркивает вкус куриного мяса.

Ингредиенты:

  • 8 куриных ножек
  • 400 г консервированной красной фасоли
  • 100 г бекона
  • 1 большая луковица
  • 1 см корня имбиря
  • 100 мл белого сухого вина
  • 100 мл холодной воды
  • 300 г очищенных томатов в собственном соку
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. паприки
  • 1 небольшая веточка розмарина 
  • 1 лавровый лист
  • 3 ст. л растительного масла
  • соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Лук очистить и нарезать.
  2. Имбирь почистить, натереть на терке.
  3. Разогреть в глубокой сковороде половину растительного масла и обжарить все на среднем огне, пока лук не подрумянится.
  4. Бекон нарезать небольшими кусочками, добавить в сковороду и готовить, помешивая, 5 минут. Переложить овощи и бекон в миску, отставить в сторону.
  5. Куриные ножки помыть и тщательно обсушить. Влить в сковороду оставшееся масло, обжарить ножки с каждой стороны по 5-6 минут. Приправить солью и перцем.
  6. Влить вино. Готовить на сильном огне, периодически помешивая, пока вся жидкость не испарится.
  7. Добавить томаты, сахар, лавровый лист, положить розмарин и паприку. Влить 100 мл холодной воды, перемешать и довести до кипения. Тушить 5 минут.
  8. Вернуть в сковороду овощи и бекон. Добавить консервированную фасоль, перемешать. Готовить еще 15 минут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Простой рецепт для пикника: куриные ножки на гриле

Куриные ножки с картошкой

38_ls.1529863587
Куриные голени с картофелем
Фото: depositphotos.com

Если вы хотите придать запеченным куриным ножкам новый вкус, приготовьте их в медовом маринаде с картофелем, зеленью и чесноком.

Ингредиенты:

  • 500 г куриных голеней
  • 4 картофелины
  • сок половины лимона
  • 1-2 ст.л. меда
  • 2 ст.л. растительного масла
  • соль, молотый перец
  • сушеные итальянские или прованские травы

Для соуса:

  • 3 ст.л. растительного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. белого винного уксуса
  • соль
  • укроп

Рецепт приготовления:

  1. Взбить венчиком лимонный сок, растительное масло и мед. Добавить специи и сушеные травы, перемешать.
  2. Залить приготовленным маринадом куриные голени и оставить мариноваться на час.
  3. Картофель помыть, разрезать вдоль на 4-6 частей и отварить до полуготовности 10-15 минут.
  4. Для соуса чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Добавить соль, уксус и растительное масло, перемешать.
  5. Куриные голени выложить в жаропрочную форму и запекать в разогретой до 200 С духовке около 20 минут. 
  6. Затем добавить кусочки картофеля и печь еще 20 минут. Затем полить чесночным соусом и готовить еще 10-15 минут.

Куриные ножки в духовке с апельсинами

27_ls.1527595100
Куриные ножки с апельсинами
Фото: depositphotos.com

Куриное мясо отлично сочетается с цитрусовыми, медом и специями.

Ингредиенты на 2-3 порции:

  • 6 куриных голеней
  • 4 апельсина
  • 1 ст.л. меда
  • 1 ч.л. сушеного кориандра
  • 0,5 ч.л. тимьяна
  • 0,5 ч.л. карри
  • 3 крупных зубчика чеснока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • морская соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Из трех апельсинов выдавить сок, четвертый нарезать кружочками.
  2. Смешать апельсиновый сок с медом, добавив карри, тимьян, кориандр и мелко порезанный чеснок. Все хорошо размешать до полного растворения меда.
  3. В форму для запекания положить голени, приправить солью по вкусу, залить маринадом и оставить минимум на 2-3 часа.
  4. Перед тем, как запекать, голени укрыть апельсиновыми колечками, запекать 40-45 минут с конвекцией при температуре 180 градусов. Периодически при помощи кулинарной кисточки смазывать курицу и апельсины маринадом.
  5. Куриные ножки можно подавать вместе с запеченным картофелем или отварным рисом.

Куриные ножки в панировке

6_ls.1522088927
Куриные ножки с хрустящей корочкой
Фото: pixabay.com

Вы можете приготовить панировочные сухари самостоятельно. Для этого подсушите белый хлеб в тостере или духовке. Остудите, порвите руками на куски и измельчите с помощью блендера в крошку.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 2 ч. л. мелкой морской соли
  • 2 ч. л. молотого перца
  • 200 г панировочных сухарей
  • 300 мл растительного масла 
  • 2 ч. л. сушеного чеснока

Рецепт приготовления:

  1. Куриные ножки помыть, снять кожицу и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Смешать на тарелке панировочные сухари, соль, перец и сушеный чеснок.
  3. В отдельной глубокой миске взбить вилкой яйца.
  4. В кастрюльке небольшого диаметра разогреть растительное масло.
  5. Обмакнуть куриные ножки в яичную смесь, а затем обвалять в панировочных сухарях. Повторить процедуру еще один раз.
  6. Обжарить куриные голени в горячем растительном масле по минуте с каждой стороны.
  7. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  8. Обжаренные ножки поместить на застеленный фольгой противень. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать около 20-30 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные ножки с картофелем и грибами в духовке. Сайт "Сегодня" также делился рецептом куриных голеней в индийских специях.

Смотрите видео, как приготовить куриные крылья с соусом барбекю:

рецепты курица как приготовить что приготовить куриные ножки
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров