Как вкусно приготовить куриные ножки в духовке: ТОП-5 простых рецептов
Приготовьте на ужин аппетитные куриные ножки, запеченные в духовке
Запеченные куриные голени – это вкусное и универсальное блюдо, ведь готовить их можно с чем угодно. Все зависит от ваших предпочтений.
Куриные ножки по-гречески
Ароматный маринад на основе натурального йогурта, чеснока, орегано, зелени и лимона превращает привычные куриные ножки в изысканное блюдо средиземноморской кухни.
Ингредиенты:
- 1 стакан греческого йогурта
- 2 кг куриных голеней
- 2 ст. л. оливкового масла
- 0,5 ст. л. сушеного орегано
- соль, молотый черный перец
- 2-4 зубчика чеснока
- 2 ст. л. лимонного сока
- цедра лимона
- небольшой пучок свежей петрушки
Рецепт приготовления:
- Приготовьте маринад для курицы. Смешайте оливковое масло с йогуртом. Добавьте очищенный и пропущенный через пресс чеснок, молотый перец, соль, орегано, лимонный сок и мелко натертую цедру лимона. Перемешайте, добавьте измельченные листья петрушки.
- В плотный пакет с застежекой отправьте промытые куриные голени и маринад. Закройте и хорошо встряхните, чтобы каждый кусок курицы покрылся йогуртовой смесью. Поставьте пакет с курицей в холодильник на несколько часов или на ночь.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Выложите мясо вместе с маринадом в жаропрочную форму для запекания и накройте фольгой. Запекайте до появления красивой румяной корочки, около 30-40 минут.
- Подавайте куриные ножки горячими, с любым гарниром на свой вкус.
Куриные ножки с фасолью
Необычный рецепт поможет приготовить вкусные и сочные куриные голени. Томатный соус с добавлением бекона, белого вина и специй идеально подчеркивает вкус куриного мяса.
Ингредиенты:
- 8 куриных ножек
- 400 г консервированной красной фасоли
- 100 г бекона
- 1 большая луковица
- 1 см корня имбиря
- 100 мл белого сухого вина
- 100 мл холодной воды
- 300 г очищенных томатов в собственном соку
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. паприки
- 1 небольшая веточка розмарина
- 1 лавровый лист
- 3 ст. л растительного масла
- соль, перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук очистить и нарезать.
- Имбирь почистить, натереть на терке.
- Разогреть в глубокой сковороде половину растительного масла и обжарить все на среднем огне, пока лук не подрумянится.
- Бекон нарезать небольшими кусочками, добавить в сковороду и готовить, помешивая, 5 минут. Переложить овощи и бекон в миску, отставить в сторону.
- Куриные ножки помыть и тщательно обсушить. Влить в сковороду оставшееся масло, обжарить ножки с каждой стороны по 5-6 минут. Приправить солью и перцем.
- Влить вино. Готовить на сильном огне, периодически помешивая, пока вся жидкость не испарится.
- Добавить томаты, сахар, лавровый лист, положить розмарин и паприку. Влить 100 мл холодной воды, перемешать и довести до кипения. Тушить 5 минут.
- Вернуть в сковороду овощи и бекон. Добавить консервированную фасоль, перемешать. Готовить еще 15 минут.
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Куриные ножки с картошкой
Если вы хотите придать запеченным куриным ножкам новый вкус, приготовьте их в медовом маринаде с картофелем, зеленью и чесноком.
Ингредиенты:
- 500 г куриных голеней
- 4 картофелины
- сок половины лимона
- 1-2 ст.л. меда
- 2 ст.л. растительного масла
- соль, молотый перец
- сушеные итальянские или прованские травы
Для соуса:
- 3 ст.л. растительного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. белого винного уксуса
- соль
- укроп
Рецепт приготовления:
- Взбить венчиком лимонный сок, растительное масло и мед. Добавить специи и сушеные травы, перемешать.
- Залить приготовленным маринадом куриные голени и оставить мариноваться на час.
- Картофель помыть, разрезать вдоль на 4-6 частей и отварить до полуготовности 10-15 минут.
- Для соуса чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Добавить соль, уксус и растительное масло, перемешать.
- Куриные голени выложить в жаропрочную форму и запекать в разогретой до 200 С духовке около 20 минут.
- Затем добавить кусочки картофеля и печь еще 20 минут. Затем полить чесночным соусом и готовить еще 10-15 минут.
Куриные ножки в духовке с апельсинами
Куриное мясо отлично сочетается с цитрусовыми, медом и специями.
Ингредиенты на 2-3 порции:
- 6 куриных голеней
- 4 апельсина
- 1 ст.л. меда
- 1 ч.л. сушеного кориандра
- 0,5 ч.л. тимьяна
- 0,5 ч.л. карри
- 3 крупных зубчика чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла
- морская соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Из трех апельсинов выдавить сок, четвертый нарезать кружочками.
- Смешать апельсиновый сок с медом, добавив карри, тимьян, кориандр и мелко порезанный чеснок. Все хорошо размешать до полного растворения меда.
- В форму для запекания положить голени, приправить солью по вкусу, залить маринадом и оставить минимум на 2-3 часа.
- Перед тем, как запекать, голени укрыть апельсиновыми колечками, запекать 40-45 минут с конвекцией при температуре 180 градусов. Периодически при помощи кулинарной кисточки смазывать курицу и апельсины маринадом.
- Куриные ножки можно подавать вместе с запеченным картофелем или отварным рисом.
Куриные ножки в панировке
Вы можете приготовить панировочные сухари самостоятельно. Для этого подсушите белый хлеб в тостере или духовке. Остудите, порвите руками на куски и измельчите с помощью блендера в крошку.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2 ч. л. мелкой морской соли
- 2 ч. л. молотого перца
- 200 г панировочных сухарей
- 300 мл растительного масла
- 2 ч. л. сушеного чеснока
Рецепт приготовления:
- Куриные ножки помыть, снять кожицу и обсушить бумажным полотенцем.
- Смешать на тарелке панировочные сухари, соль, перец и сушеный чеснок.
- В отдельной глубокой миске взбить вилкой яйца.
- В кастрюльке небольшого диаметра разогреть растительное масло.
- Обмакнуть куриные ножки в яичную смесь, а затем обвалять в панировочных сухарях. Повторить процедуру еще один раз.
- Обжарить куриные голени в горячем растительном масле по минуте с каждой стороны.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Обжаренные ножки поместить на застеленный фольгой противень. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать около 20-30 минут.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные ножки с картофелем и грибами в духовке. Сайт "Сегодня" также делился рецептом куриных голеней в индийских специях.
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