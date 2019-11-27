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Как вкусно приготовить рыбное филе в мультиварке

Полезный рецепт рыбы с лимоном и овощным гарниром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Филе окуня в мультиварке
Филе окуня в мультиварке
Фото: freepik.com

Рыба в фольге в мультиварке – это отличная идея для вкусного и полезного обеда. Мы советуем подать ее вместе со спаржей, картофелем и помидорами.

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Филе окуня можно приготовить и в духовке. Сначала запечь в течение 10 минут при температуре 180-190 °С, а затем развернуть фольгу и держать рыбу в духовке еще 10 минут. ⠀

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Рыбное филе в мультиварке

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 103 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Филе окуня – 1 кг
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Спаржа – 1 пучок
  • Зелень укропа – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Филе окуня промываем под проточной водой и просушиваем бумажным полотенцем. Натираем солью и перчим.
  2. Лимон нарезаем дольками. Отмеряем фольгу и отрезаем листы такого размера, чтоб можно было завернуть части филе окуня.
  3. В центр каждого листа фольги выкладываем филе окуня, а сверху на него укладываем лимонные дольки. Потом заворачиваем его в фольгу, чтоб оно тушилось в собственном соку.
  4. Выкладываем в чашу мультиварки рыбное филе, завернутое в фольгу. Выставляем режим "Тушение" и готовим в течение 30 минут. После этого проверяем нашего окуня на готовность, развернув фольгу. Если нужно, готовим еще несколько минут.
  5. Достаем рыбу из мультиварки и снимаем фольгу.

Как подавать филе окуня

На тарелку выкладываем немного приготовленной спаржи, на него аккуратно размещаем готовое филе окуня. Украшаем дольками лимона и веточкой укропа. Подаем блюдо теплым с овощным гарниром – запеченным картофелем и свежими помидорами.

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Источник: Сегодня
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