Как вкусно приготовить рыбное филе в мультиварке

Полезный рецепт рыбы с лимоном и овощным гарниром

Филе окуня в мультиварке Фото: freepik.com

Рыба в фольге в мультиварке – это отличная идея для вкусного и полезного обеда. Мы советуем подать ее вместе со спаржей, картофелем и помидорами.

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Филе окуня можно приготовить и в духовке. Сначала запечь в течение 10 минут при температуре 180-190 °С, а затем развернуть фольгу и держать рыбу в духовке еще 10 минут. ⠀

Рыбное филе в мультиварке

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

103 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Филе окуня – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Спаржа – 1 пучок

Зелень укропа – 1 пучок

Способ приготовления:

Филе окуня промываем под проточной водой и просушиваем бумажным полотенцем. Натираем солью и перчим. Лимон нарезаем дольками. Отмеряем фольгу и отрезаем листы такого размера, чтоб можно было завернуть части филе окуня. В центр каждого листа фольги выкладываем филе окуня, а сверху на него укладываем лимонные дольки. Потом заворачиваем его в фольгу, чтоб оно тушилось в собственном соку. Выкладываем в чашу мультиварки рыбное филе, завернутое в фольгу. Выставляем режим "Тушение" и готовим в течение 30 минут. После этого проверяем нашего окуня на готовность, развернув фольгу. Если нужно, готовим еще несколько минут. Достаем рыбу из мультиварки и снимаем фольгу.

Как подавать филе окуня

На тарелку выкладываем немного приготовленной спаржи, на него аккуратно размещаем готовое филе окуня. Украшаем дольками лимона и веточкой укропа. Подаем блюдо теплым с овощным гарниром – запеченным картофелем и свежими помидорами.

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