Как вкусно приготовить рыбное филе в мультиварке
Полезный рецепт рыбы с лимоном и овощным гарниром
Рыба в фольге в мультиварке – это отличная идея для вкусного и полезного обеда. Мы советуем подать ее вместе со спаржей, картофелем и помидорами.
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Филе окуня можно приготовить и в духовке. Сначала запечь в течение 10 минут при температуре 180-190 °С, а затем развернуть фольгу и держать рыбу в духовке еще 10 минут. ⠀
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Рыбное филе в мультиварке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 103 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Филе окуня – 1 кг
- Лимон – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Спаржа – 1 пучок
- Зелень укропа – 1 пучок
Способ приготовления:
- Филе окуня промываем под проточной водой и просушиваем бумажным полотенцем. Натираем солью и перчим.
- Лимон нарезаем дольками. Отмеряем фольгу и отрезаем листы такого размера, чтоб можно было завернуть части филе окуня.
- В центр каждого листа фольги выкладываем филе окуня, а сверху на него укладываем лимонные дольки. Потом заворачиваем его в фольгу, чтоб оно тушилось в собственном соку.
- Выкладываем в чашу мультиварки рыбное филе, завернутое в фольгу. Выставляем режим "Тушение" и готовим в течение 30 минут. После этого проверяем нашего окуня на готовность, развернув фольгу. Если нужно, готовим еще несколько минут.
- Достаем рыбу из мультиварки и снимаем фольгу.
Как подавать филе окуня
На тарелку выкладываем немного приготовленной спаржи, на него аккуратно размещаем готовое филе окуня. Украшаем дольками лимона и веточкой укропа. Подаем блюдо теплым с овощным гарниром – запеченным картофелем и свежими помидорами.
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