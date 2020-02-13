Как вкусно приготовить скумбрию: три простых рецепта

Рецепты запеченной скумбрии с фото

Запеченная скумбрия в духовке Фото: Depositphotos

Скумбрия в духовке – блюдо очень вкусное и невероятно полезное. Мягкое и немного жирное филе этой морской рыбы богато кислотами Омега-3, витаминами B12 и D, а также фосфором, калием, магнием, фтором, цинком и йодом. Делимся проверенными рецептами, по которым можно вкусно запечь скумбрию.

Смотрите видео, как приготовить скумбрию на мангале:

Читайте также: Паштет из копченой скумбрии с зеленью и сливочным сыром

Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами

Рыба с овощами в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 скумбрии

3-4 картофелины

1 луковица

Морковь

Растительное масло

1 пучок петрушки

1 пучок укропа

Травы сушеные

Перец

Соль

Способ приготовления:

Тушки рыбы промыть и обсушить. Сделать боковые надрезы. Натереть солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы ломтики лука. Картофель и морковь почистить, порезать кусочками. Приправить травами и перцем, посолить и добавить две столовые ложки растительного масла. Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать постоять час. Запечь в духовке 30 минут при температуре 200 ºС. Выложить рыбу на блюдо, украсить зеленью и ломтиками лимона.

Скумбрия гриль с лимоном и травами

Скумбрия на гриле запеченная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500-600 г тушка скумбрии

1 лимон

Несколько веточек свежего тимьяна и розмарина

Морская соль

Свежемолотый черный перец

Розовый перец

Оливковое масло

Способ приготовления:

Рыбу выпотрошить и тщательно вымыть. Удалить голову. Натереть тушку солью, травами и перцем. Лимон разрезать на кружочки. Несколько кусочков вложить внутрь тушки. Форму для запекания застелить фольгой, полить оливковым маслом. Уложить рыбу в форму, на спинку выложить кружки лимона. Вокруг рыбы разложить оставшиеся кружки лимона. Посыпать солью, специями и травами. Обильно полить оливковым маслом. Запекать под грилем в течение 15-20 минут до золотистого цвета. При этом внимательно следите, чтобы рыба не пересохла и шкурка не поджарилась до пузырей. По необходимости поливать оливковым маслом и выделившимся соком.

Запеченная скумбрия с яблочной мостардой от Григория Германа

Скумбрия с яблочной мостардой Фото: facebook.com/germancooks

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кислое яблоко

1 лимон

100 г клюквы или брусники

300 г сахара

100 мл белого вина

4 ст.л. горчичного порошка

Способ приготовления:

Яблоко нарезать дольками. Каждую дольку разрубить поперек на фрагменты, толщиной в 1 мм. Лимон нарезать дольками, вместе с кожурой, и потом на треугольники. Воду налить в кастрюлю, поставить на огонь. Когда закипит – засыпать сахар. Когда сахар растворится – вылить вино и выпарить пять минут. Добавить горчичный порошок. Засыпать в сироп фрукты и клюкву. Уменьшить огонь до малого и дать побулькать 20 минут. Снять сироп с фруктами с огня, дать остыть. Когда остынет, поставить снова на малый огонь и уварить на треть. Залить в стерилизованные банки и закатать. В брюшко скумбрии вложить дольки лимона и запечь до готовности. Подавать вместе с приготовленным соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь скумбрию в виноградных листьях. "Сегодня" также делились рецептом паштета из скумбрии.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.