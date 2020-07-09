Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как вкусно приготовить треску на овощной подушке

Сегодня, 11:45

Простой рецепт тушеной трески с рататуем на сковороде

Треска с овощами получается очень нежной, сочной и вкусной. Ее можно приготовить на обед или ужин летом.

В нашем рецепте рыба тушится на подушке из рататуя – знаменитого французского овощного рагу, которое состоит из баклажанов, цукини, перца и помидоров.

Треска на подушке из рататуя

Треска на овощной подушке
Треска на овощной подушке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 54 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 800 г филе трески
  • 300 г баклажанов
  • 300 г цукини
  • 300 г красного сладкого перца
  • 50 г репчатого лука
  • 500 г помидоров
  • 10 г чеснока
  • 40 мл растительного масла
  • 5 г тимьяна
  • 10 мл лимонного сока
  • Соль, перец – по вкусу
  • 100 мл белого сухого вина

Читайте также:
Рецепт самого вкусного салата из печени трески

Способ приготовления:

  1. Рыбу полить лимонным соком, посолить и поперчить.
  2. Лук и чеснок нарезать мелкими кубиками.
  3. С помидоров снять кожуру, нарезать мякоть кубиками.
  4. Перец очистить от семян, нарезать кубиками.
  5. Нарезать цукини и баклажаны кубиками.
  6. В одной сковороде нагреть половину оливкового масла и обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры и тушить 5 минут.
  7. В отдельной сковороде на оставшемся масле обжарить перец, цукини и баклажаны в течение 5 минут. Переложить все овощи в одну посуду, влить вино, посолить, поперчить и добавить веточки тимьяна.
  8. Выложить на овощи рыбное филе, накрыть крышкой и тушить 25 минут или до готовности рыбы.

Как подавать блюдо

Подавать, посыпав измельченной петрушкой.

Смотрите видео, как сделать расстегаи с рыбой:

Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рыбы под сырной корочкой от Юлии Высоцкой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как сварить легкий овощной суп с яйцом Рецепт горячих сэндвичей с персиком и сыром бри Рецепт запеканки из баклажанов с мясным фаршем и помидорами Рецепт жареного молодого картофеля в кастрюле
рыба овощи рецепт рататуй
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»

Популярные статьи

Вчера, 16:58Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 11:28Events

День семьи в Украине-2020: поздравления с праздником 8 июля

Вчера, 10:54Техно

Кассеты возвращаются: древний накопитель поборол флешки и жесткие диски

7 июляСтиль

В total black и трендовых босоножках: стильная Тина Кароль получила государственную награду

7 июляШоу-бизнес

Экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной: эксклюзивные фото

7 июляШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк – СМИ

7 июляСтиль

Кейт Миддлтон вышла в свет в идеальном платье с воротником

7 июляШоу-бизнес

"Красивая семейная пара": Миша Романова отпраздновала двухлетие сына с Максом Барских

7 июляFun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

7 июляEvents

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июляEvents

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

6 июляFun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

6 июляСтиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляШоу-бизнес

Дженнифер Энистон – о браке с Брэдом Питтом: "Все было неидеально"

6 июляEvents

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Даша из "Холостяка" всколыхнула сеть неожиданным фото
Даша из "Холостяка" всколыхнула сеть неожиданным фото
Смелые фото 50-летней Джей Ло, которые взбудоражили поклонников
Смелые фото 50-летней Джей Ло, которые взбудоражили поклонников
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"
"Живое сокровище": звезда "ВИА Гра" в необычном купальнике
"Живое сокровище": звезда "ВИА Гра" в необычном купальнике
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять