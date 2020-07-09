Как вкусно приготовить треску на овощной подушке

Простой рецепт тушеной трески с рататуем на сковороде

Треска с овощами получается очень нежной, сочной и вкусной. Ее можно приготовить на обед или ужин летом.

В нашем рецепте рыба тушится на подушке из рататуя – знаменитого французского овощного рагу, которое состоит из баклажанов, цукини, перца и помидоров.

Треска на подушке из рататуя

Треска на овощной подушке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

54 ккал на 100 г

Ингредиенты:

800 г филе трески

300 г баклажанов

300 г цукини

300 г красного сладкого перца

50 г репчатого лука

500 г помидоров

10 г чеснока

40 мл растительного масла

5 г тимьяна

10 мл лимонного сока

Соль, перец – по вкусу

100 мл белого сухого вина

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Способ приготовления:

Рыбу полить лимонным соком, посолить и поперчить. Лук и чеснок нарезать мелкими кубиками. С помидоров снять кожуру, нарезать мякоть кубиками. Перец очистить от семян, нарезать кубиками. Нарезать цукини и баклажаны кубиками. В одной сковороде нагреть половину оливкового масла и обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры и тушить 5 минут. В отдельной сковороде на оставшемся масле обжарить перец, цукини и баклажаны в течение 5 минут. Переложить все овощи в одну посуду, влить вино, посолить, поперчить и добавить веточки тимьяна. Выложить на овощи рыбное филе, накрыть крышкой и тушить 25 минут или до готовности рыбы.

Как подавать блюдо

Подавать, посыпав измельченной петрушкой.

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