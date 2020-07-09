Как вкусно приготовить треску на овощной подушке
Простой рецепт тушеной трески с рататуем на сковороде
Треска с овощами получается очень нежной, сочной и вкусной. Ее можно приготовить на обед или ужин летом.
В нашем рецепте рыба тушится на подушке из рататуя – знаменитого французского овощного рагу, которое состоит из баклажанов, цукини, перца и помидоров.
Треска на подушке из рататуя
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 54 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 800 г филе трески
- 300 г баклажанов
- 300 г цукини
- 300 г красного сладкого перца
- 50 г репчатого лука
- 500 г помидоров
- 10 г чеснока
- 40 мл растительного масла
- 5 г тимьяна
- 10 мл лимонного сока
- Соль, перец – по вкусу
- 100 мл белого сухого вина
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Способ приготовления:
- Рыбу полить лимонным соком, посолить и поперчить.
- Лук и чеснок нарезать мелкими кубиками.
- С помидоров снять кожуру, нарезать мякоть кубиками.
- Перец очистить от семян, нарезать кубиками.
- Нарезать цукини и баклажаны кубиками.
- В одной сковороде нагреть половину оливкового масла и обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры и тушить 5 минут.
- В отдельной сковороде на оставшемся масле обжарить перец, цукини и баклажаны в течение 5 минут. Переложить все овощи в одну посуду, влить вино, посолить, поперчить и добавить веточки тимьяна.
- Выложить на овощи рыбное филе, накрыть крышкой и тушить 25 минут или до готовности рыбы.
Как подавать блюдо
Подавать, посыпав измельченной петрушкой.
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