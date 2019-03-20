Как вкусно сварить гречку на гарнир

Мы расскажем, как сварить вкусную рассыпчатую гречку

Гречку можно варить разными способами Фото: freepik.com

Гречневая каша – один из самых популярных гарниров. Но далеко не все знают, как правильно ее варить. Чтобы гречка получалась вкусной и рассыпчатой, нужно знать несколько правил ее приготовления.

Гречневую крупу следует хорошо промыть несколько раз.

Обычно на 1 стакан гречки требуется 2 стакана воды. Если вы не хотите отмерять крупу стаканом, просто насыпьте ее в кастрюлю и залейте холодной водой на 2 пальца.

Обычно время варки гречневой каши на газовой плите занимает порядка 15-20 минут. Передерживать ее не рекомендуется, поскольку вкус каши портится и аромат выветривается.

Лучше всего, если каша, снятая с огня, постоит под крышкой после готовности еще пять минут для полного развития ее вкуса. Только после этого ее можно перемешивать с маслом.

Как варить рассыпчатую гречку на воде

Гречка в кастрюле Фото: Pixabay

Вам понадобятся: 1 стакан гречки, 2 стакана воды, соль

В кастрюлю засыпать промытую гречневую крупу, залить водой и накрыть крышкой. Когда вода в кастрюле закипит, добавить соль и убавить огонь на малый.

Варить примерно 15-20 минут, пока вся вода не впитается в гречку. В конце добавить кусочек сливочного масла и перемешать.

Как варить гречку в пароварке

Гречневая диета поможет избавиться от лишних килограммов Фото: Depositphotos

Вам понадобятся: 1 стакан гречневой крупы, 1 стакан воды, 1/2 ч. л. соли, 50 г масла

Гречневую крупу перебрать и промыть в проточной воде. Сложить гречку в специальную чашу для круп (она обычно идет в комплекте к пароварке), влить воду и посолить. Поставить на нижний уровень пароварки.

Установить таймер на 40 минут. После звукового сигнала открыть крышку и проверить готовность каши. Если нужно, варить гречку еще на 5-10 минут. При необходимости можно долить немного воды. Добавить в гречневую кашу сливочное масло, перемешать.

Читайте также С гречневой мукой и шпинатом: как приготовить полезные блины

Как варить гречку на молоке

Гречка на молоке Фото: Depositphotos

Вам понадобятся: 1/2 стакана гречки, 1 стакан воды, 1 стакан молока, 1 ч.л. сахара, соль

На одну порцию взять полстакана гречневой крупы и залить в кастрюльке стаканом холодной воды. Пропорции при варке гречи: 1 часть крупы к 2-м частям воды.

Довести до кипения на интенсивном огне, добавить соль и сахар, убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить 15 минут. Это время, за которое вода успеет выкипеть, а крупа свариться.

По истечении времени снять крышку, залить стакан холодного молока, дать закипеть на среднем огне и выключить. Накрыть крышкой и дать 5 минут настояться.

Как варить гречку в мультиварке

Гречка в мультиварке Фото: Depositphotos

Вам понадобятся: 300 г гречневой крупы, 600 мл воды, соль, 50 г сливочного масла (по желанию).

Промыть гречневую крупу и пересыпать ее в чашу мультиварки. Залить водой и посолить. Выбрать программу "Каша" или "Крупы" и варить 20-25 минут. В конце добавить сливочное масло и перемешать.

Как варить зеленую гречку

Зеленую гречку нужно хорошо промыть Фото: freepik.com

Вам понадобятся: зеленая гречка, вода, соль

Промыть зеленую гречку под проточной холодной водой несколько раз. Пересыпать в кастрюлю, залить свежей водой, которая должна покрывать гречку на 2-3 см.

Добавить 0.5 чайной ложки на каждый стакан крупы. Поставить кастрюлю на медленный огонь и довести до кипения. Варить 15 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на гречневой диете. "Сегодня" также делились рецептом гречневого супа с говядиной.

Смотрите видео, как приготовить гречку на гарнир по рецепту Григория Германа:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram