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Как вкусно запечь картошку в духовке

Рецепт идеального запеченного картофеля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
Запеченный картофель целиком
Запеченный картофель целиком
Фото: freepik.com

Если вы ищете идею сытного, вкусного и недорого ужина, запеченный картофель – отличный вариант.  Существует множество различных способов его приготовления. Для нашего рецепта вам понадобится картофель с красновато-коричневой кожурой, оливковое масло, соль, перец и фольга.

Как вкусно запечь картошку в духовке

  1. Для начала разогрейте духовку до 210 С. 
  2. Вымойте картофель в теплой водой, очистив поверхность от грязи. Протрите кухонным полотенцем. 
  3. Проткните картошку вилкой несколько раз. Это позволить картофелю приготовиться более равномерно за счет правильной циркуляции пара.
  4. Хорошо натрите картошку оливковым маслом, затем щедро приправьте солью и перцем. Можете добавить немного чесночной приправы. 
  5. Положите кусок фольги на противень, а затем равномерно распределите картофель на листе.
  6. Поместите в духовку примерно на 45 минут или на час. Готовность проверьте ножом – он должен легко протыкать клубни.
  7. Подавайте запеченный картофель с любыми топпингами на свой вкус – сметаной, сливочным маслом и сыром или запеченными овощами и греческим йогуртом.

Если вы новичок или считаете себя гурманом, идеально приготовленный запеченный картофель оставит вас довольным, сытым и готовым покорить мир.

Напомним, ранее мы сообщали, что картошка фри поднимает настроение. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как нельзя жарить картошку.

Смотрите видео о самых дорогих сортах картофеля в мире:

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Источник: Сегодня
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