Как вкусно запечь картошку в духовке
Рецепт идеального запеченного картофеля
Если вы ищете идею сытного, вкусного и недорого ужина, запеченный картофель – отличный вариант. Существует множество различных способов его приготовления. Для нашего рецепта вам понадобится картофель с красновато-коричневой кожурой, оливковое масло, соль, перец и фольга.
Как вкусно запечь картошку в духовке
- Для начала разогрейте духовку до 210 С.
- Вымойте картофель в теплой водой, очистив поверхность от грязи. Протрите кухонным полотенцем.
- Проткните картошку вилкой несколько раз. Это позволить картофелю приготовиться более равномерно за счет правильной циркуляции пара.
- Хорошо натрите картошку оливковым маслом, затем щедро приправьте солью и перцем. Можете добавить немного чесночной приправы.
- Положите кусок фольги на противень, а затем равномерно распределите картофель на листе.
- Поместите в духовку примерно на 45 минут или на час. Готовность проверьте ножом – он должен легко протыкать клубни.
- Подавайте запеченный картофель с любыми топпингами на свой вкус – сметаной, сливочным маслом и сыром или запеченными овощами и греческим йогуртом.
Если вы новичок или считаете себя гурманом, идеально приготовленный запеченный картофель оставит вас довольным, сытым и готовым покорить мир.
Напомним, ранее мы сообщали, что картошка фри поднимает настроение. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как нельзя жарить картошку.
Смотрите видео о самых дорогих сортах картофеля в мире:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Салаты на Пасху из курицы: ТОП-5 оригинальных рецептов Рецепт дня: салат из авокадо, хурмы и помидоров черри Как правильно варить бурый рис Лучшие рецепты: как приготовить рис с розмарином и чесноком
Источник: Сегодня