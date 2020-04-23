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Как вкусно запечь курицу с лимоном в духовке

Рецепт запеченной курицы с лимоном, чесноком и тимьяном

Ирина Павлина
Сегодня, 10:10

Курица, запеченная в духовке по этому рецепту, получается необычно мягкой и нежной. Это классика, признанная всеми. А лимон, чеснок и тимьян добавят блюду аромата.

Запеченную курицу можно подавать вместе с отварным или запеченным картофелем, рисом или овощным салатом.

Лимонная курица в духовке

Запеченная курица с лимоном
Запеченная курица с лимоном
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 лимон
  • 1 пучок свежего тимьяна
  • цыпленок весом 1-1,5 кг
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • соль
  • молотый черный перец

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 ºС.
  2. Лимон хорошо помойте и разрежьте пополам. Вставьте веточку тимьяна в цитрус и поместите лимон внутрь выпотрошенной и подготовленной к запеканию курицы.
  3. Сделайте соус, измельчив в блендере чеснок, листья тимьяна и оливковое масло. Обмажьте полученной смесью курицу снаружи и внутри.
  4. Положите курицу в форму для запекания, приправьте ее крупной солью и перцем. Накройте тушку фольгой и запекайте в течение 30 минут.
  5. Тогда снимите фольгу и готовьте еще 30 минут. После этого снизьте температуру в духовке до 180 ºС и запекайте еще 25 минут до готовности.
  6. Выключите духовку, но оставьте курицу внутри на 10-15 минут.
  7. Выложите птицу на блюдо и полейте сверху соком из формы, образовавшийся во время запекания. Разрежьте на порционные куски.

Как проверить готовность курицы

Птица готова, когда, проткнув ее бедро ножом, вы увидите прозрачный сок.

Смотрите видео, как приготовить куриные крылья на мангале:

Напомним, ранее мы писали, как запечь курицу с цитрусовыми. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом куриных отбивных с виноградом.

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Источник: Сегодня
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