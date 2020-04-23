Как вкусно запечь курицу с лимоном в духовке

Рецепт запеченной курицы с лимоном, чесноком и тимьяном

Курица, запеченная в духовке по этому рецепту, получается необычно мягкой и нежной. Это классика, признанная всеми. А лимон, чеснок и тимьян добавят блюду аромата.

Запеченную курицу можно подавать вместе с отварным или запеченным картофелем, рисом или овощным салатом.

Лимонная курица в духовке

Запеченная курица с лимоном Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 лимон

1 пучок свежего тимьяна

цыпленок весом 1-1,5 кг

2-3 зубчика чеснока

1 ст.л. оливкового масла

соль

молотый черный перец

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 ºС. Лимон хорошо помойте и разрежьте пополам. Вставьте веточку тимьяна в цитрус и поместите лимон внутрь выпотрошенной и подготовленной к запеканию курицы. Сделайте соус, измельчив в блендере чеснок, листья тимьяна и оливковое масло. Обмажьте полученной смесью курицу снаружи и внутри. Положите курицу в форму для запекания, приправьте ее крупной солью и перцем. Накройте тушку фольгой и запекайте в течение 30 минут. Тогда снимите фольгу и готовьте еще 30 минут. После этого снизьте температуру в духовке до 180 ºС и запекайте еще 25 минут до готовности. Выключите духовку, но оставьте курицу внутри на 10-15 минут. Выложите птицу на блюдо и полейте сверху соком из формы, образовавшийся во время запекания. Разрежьте на порционные куски.

Как проверить готовность курицы

Птица готова, когда, проткнув ее бедро ножом, вы увидите прозрачный сок.

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