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Как вкусно запечь свинину в духовке

Сегодня, 19:11

Простой рецепт запеченной куском свинины с горчицей и пряными травами

Запеченная в рукаве свинина – самое простое, что можно приготовить на ужин из мяса. Вам нужно будет натереть ее специями, поставить в духовку и запечь до румяной корочки.

Готовое мясо можно подавать с любым гарниром, зеленью и овощами, а также делать с ним бутерброды.

Запеченная свинина в рукаве

Мясо в духовке в рукаве
Мясо в духовке в рукаве
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 268 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти свинины
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • Соль, смесь молотых перцев
  • Сушеный чеснок
  • Прованские или итальянские травы
  • Растительное масло

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Для подачи:

  • Листья салата
  • Свежая зелень и овощи
  • Соусы к мясу

Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:

Способ приготовления:

  1. Мясо промыть и обсушить. Натереть солью, перцем, чесноком и сушеными травами.
  2. Обмазать свинину горчицей и растительным маслом.
  3. Сложить в рукав для запекания и завязать края.
  4. Выложить рукав с мясом на противень и запекать в духовке при 200 ºС 30-35 минут.

Как подавать запеченную свинину

Готовое мясо немного остудить и нарезать ломтиками. Выложить на блюдо с листьями салата, овощами и зеленью. Подавать вместе с любимыми соусами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом фрикаделек в томатном соусе.

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Источник: Сегодня
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