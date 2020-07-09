Как вкусно запечь свинину в духовке

Простой рецепт запеченной куском свинины с горчицей и пряными травами

Запеченная в рукаве свинина – самое простое, что можно приготовить на ужин из мяса. Вам нужно будет натереть ее специями, поставить в духовку и запечь до румяной корочки.

Готовое мясо можно подавать с любым гарниром, зеленью и овощами, а также делать с ним бутерброды.

Запеченная свинина в рукаве

Мясо в духовке в рукаве Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

268 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г мякоти свинины

1 ст. л. дижонской горчицы

Соль, смесь молотых перцев

Сушеный чеснок

Прованские или итальянские травы

Растительное масло

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Для подачи:

Листья салата

Свежая зелень и овощи

Соусы к мясу

Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:

Способ приготовления:

Мясо промыть и обсушить. Натереть солью, перцем, чесноком и сушеными травами. Обмазать свинину горчицей и растительным маслом. Сложить в рукав для запекания и завязать края. Выложить рукав с мясом на противень и запекать в духовке при 200 ºС 30-35 минут.

Как подавать запеченную свинину

Готовое мясо немного остудить и нарезать ломтиками. Выложить на блюдо с листьями салата, овощами и зеленью. Подавать вместе с любимыми соусами.

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