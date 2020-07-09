Как вкусно запечь свинину в духовке
Простой рецепт запеченной куском свинины с горчицей и пряными травами
Запеченная в рукаве свинина – самое простое, что можно приготовить на ужин из мяса. Вам нужно будет натереть ее специями, поставить в духовку и запечь до румяной корочки.
Готовое мясо можно подавать с любым гарниром, зеленью и овощами, а также делать с ним бутерброды.
Запеченная свинина в рукаве
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 268 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г мякоти свинины
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- Соль, смесь молотых перцев
- Сушеный чеснок
- Прованские или итальянские травы
- Растительное масло
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Для подачи:
- Листья салата
- Свежая зелень и овощи
- Соусы к мясу
Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:
Способ приготовления:
- Мясо промыть и обсушить. Натереть солью, перцем, чесноком и сушеными травами.
- Обмазать свинину горчицей и растительным маслом.
- Сложить в рукав для запекания и завязать края.
- Выложить рукав с мясом на противень и запекать в духовке при 200 ºС 30-35 минут.
Как подавать запеченную свинину
Готовое мясо немного остудить и нарезать ломтиками. Выложить на блюдо с листьями салата, овощами и зеленью. Подавать вместе с любимыми соусами.
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