Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке
Рецепты запеченной хрустящей свинины на косточке
Запеченные свиные ребрышки – это очень просто и вкусно! Вы получите идеальное блюдо для выходных – минимум времени на готовку, а результат превосходный.
Свиные ребрышки в пивном соусе
Ребрышки по этому рецепту получаются очень мягкими. Мясо само отходит от кости.
Ингредиенты:
- 1 кг свиныx ребeр
- 2-3 крупные белые луковицы (сочные)
- 1 стакан пива
- соль и черный молотый перец
Рецепт приготовления:
- Ребра порезать на порции по 2-3 косточки, обрезать лишний жир. Затем вымыть, обсушить натереть солью и перцем.
- Репчатый лук очистить, вымыть и нарезать кольцами.
- В контейнер для маринования выложить слой ребрышек, затем слой лукa, опять слой ребрышек и слой лука и так далее. Последний слой – лук.
- Залить пивом и положить груз, поставить в холодильник. Время маринования от 3 часов, лучше – ночь.
- Нагреть духовку до 200 С.
- На решетку выложить ребрышки мясистой частью вниз на 15-20 минут.
- Перевернуть ребра и запекать еще 35-40 минут, в зависимости от величины кусков.
- Можно подать к ребрам зеленый салат со свежими овощами и соус на ваш вкус.
Хрустящие свиные ребрышки по-китайски
Блюда и свинины популярны и на Востоке.
Ингредиенты:
- 1 кг свиных ребер с мясом
- растительное масло – для смазывания
Для маринада:
- 2 зубчика чеснока
- 5-6 веточек петрушки
- 3 ст. л. темного соевого соуса
- 3 ст. л. меда
- 2 ст. л. рисового вина
- 1 ч. л. рисового или белого винного уксуса
- 1 ст. л. китайской смеси "Пять специй"
- соль, молотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Порубите свиные ребрышки на кусочки длиной 6-10 см.
- Для маринада измельчите чеснок и петрушку. Перемешайте соевый соус, мед, рисовое вино и уксус, смесь "Пять специй", петрушку и чеснок.
- Перелейте маринад в плотный пластиковый пакет с застежкой, добавьте свиные ребрышки, закройте и отправьте его в холодильник на ночь. Время от времени пакет нужно встряхивать, чтобы маринад равномернее распределился.
- Достаньте ребрышки из маринада, обсушите бумажными полотенцами, положите на хорошо разогретую и смазанную растительным маслом решетку и жарьте до готовности, часто переворачивая, примерно 12 мин.
- Если будете готовить ребра в духовке, предварительно хорошо разогрейте ее в режиме "Гриль + конвекция" до 200 С. Запекайте ребрышки на застеленной фольгой решетке примерно 20 минут.
Совет: чтобы приготовить смесь "Пять специй" самостоятельно, измельчите в кофемолке 1 ст. л. бутонов гвоздики, 1 ст. л. сычуаньского перца горошком, 3 разломанные палочки корицы или кассии, 6 звездочек бадьяна и 1 ст. л. семян фенхеля.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.
Смотрите видео, как приготовить ребрышки на гриле по-американски:
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