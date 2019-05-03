Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке

Рецепты запеченной хрустящей свинины на косточке

Запеченные свиные ребрышки Фото: freepik.com

Запеченные свиные ребрышки – это очень просто и вкусно! Вы получите идеальное блюдо для выходных – минимум времени на готовку, а результат превосходный.

Свиные ребрышки в пивном соусе

Ребрышки в пивном маринаде Фото: Mirrorpix

Ребрышки по этому рецепту получаются очень мягкими. Мясо само отходит от кости.

Ингредиенты:

1 кг свиныx ребeр

2-3 крупные белые луковицы (сочные)

1 стакан пива

соль и черный молотый перец

Рецепт приготовления:

Ребра порезать на порции по 2-3 косточки, обрезать лишний жир. Затем вымыть, обсушить натереть солью и перцем. Репчатый лук очистить, вымыть и нарезать кольцами. В контейнер для маринования выложить слой ребрышек, затем слой лукa, опять слой ребрышек и слой лука и так далее. Последний слой – лук. Залить пивом и положить груз, поставить в холодильник. Время маринования от 3 часов, лучше – ночь. Нагреть духовку до 200 С. На решетку выложить ребрышки мясистой частью вниз на 15-20 минут. Перевернуть ребра и запекать еще 35-40 минут, в зависимости от величины кусков. Можно подать к ребрам зеленый салат со свежими овощами и соус на ваш вкус.

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Хрустящие свиные ребрышки по-китайски

Ребрышки по-китайски Фото: Pixabay

Блюда и свинины популярны и на Востоке.

Ингредиенты:

1 кг свиных ребер с мясом

растительное масло – для смазывания

Для маринада:

2 зубчика чеснока

5-6 веточек петрушки

3 ст. л. темного соевого соуса

3 ст. л. меда

2 ст. л. рисового вина

1 ч. л. рисового или белого винного уксуса

1 ст. л. китайской смеси "Пять специй"

соль, молотый черный перец

Рецепт приготовления:

Порубите свиные ребрышки на кусочки длиной 6-10 см. Для маринада измельчите чеснок и петрушку. Перемешайте соевый соус, мед, рисовое вино и уксус, смесь "Пять специй", петрушку и чеснок. Перелейте маринад в плотный пластиковый пакет с застежкой, добавьте свиные ребрышки, закройте и отправьте его в холодильник на ночь. Время от времени пакет нужно встряхивать, чтобы маринад равномернее распределился. Достаньте ребрышки из маринада, обсушите бумажными полотенцами, положите на хорошо разогретую и смазанную растительным маслом решетку и жарьте до готовности, часто переворачивая, примерно 12 мин. Если будете готовить ребра в духовке, предварительно хорошо разогрейте ее в режиме "Гриль + конвекция" до 200 С. Запекайте ребрышки на застеленной фольгой решетке примерно 20 минут.

Совет: чтобы приготовить смесь "Пять специй" самостоятельно, измельчите в кофемолке 1 ст. л. бутонов гвоздики, 1 ст. л. сычуаньского перца горошком, 3 разломанные палочки корицы или кассии, 6 звездочек бадьяна и 1 ст. л. семян фенхеля.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.

Смотрите видео, как приготовить ребрышки на гриле по-американски:

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