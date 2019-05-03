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Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке

Рецепты запеченной хрустящей свинины на косточке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
Запеченные свиные ребрышки
Запеченные свиные ребрышки
Фото: freepik.com

Запеченные свиные ребрышки – это очень просто и вкусно! Вы получите идеальное блюдо для выходных – минимум времени на готовку, а результат превосходный.

Свиные ребрышки в пивном соусе

Ребрышки в пивном маринаде
Ребрышки в пивном маринаде
Фото: Mirrorpix

Ребрышки по этому рецепту получаются очень мягкими. Мясо само отходит от кости.

Ингредиенты:

  • 1 кг свиныx ребeр
  • 2-3 крупные белые луковицы (сочные)
  • 1 стакан пива
  • соль и черный молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Ребра порезать на порции по 2-3 косточки, обрезать лишний жир. Затем вымыть, обсушить  натереть солью и перцем.
  2. Репчатый лук очистить, вымыть и нарезать кольцами.
  3. В контейнер для маринования выложить слой ребрышек, затем слой лукa, опять слой ребрышек и слой лука и так далее. Последний слой – лук.
  4. Залить пивом и положить груз, поставить в холодильник. Время маринования от 3 часов, лучше – ночь.
  5. Нагреть духовку до 200 С.
  6. На решетку выложить ребрышки мясистой частью вниз на 15-20 минут.
  7. Перевернуть ребра и запекать еще 35-40 минут, в зависимости от величины кусков.
  8. Можно подать к ребрам зеленый салат со свежими овощами и соус на ваш вкус. 

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Хрустящие свиные ребрышки по-китайски

Ребрышки по-китайски
Ребрышки по-китайски
Фото: Pixabay

Блюда и свинины популярны и на Востоке. 

Ингредиенты:

  • 1 кг свиных ребер с мясом
  • растительное масло – для смазывания

Для маринада:

  • 2 зубчика чеснока
  • 5-6 веточек петрушки
  • 3 ст. л. темного соевого соуса
  • 3 ст. л. меда
  • 2 ст. л. рисового вина
  • 1 ч. л. рисового или белого винного уксуса
  • 1 ст. л. китайской смеси "Пять специй"
  • соль, молотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Порубите свиные ребрышки на кусочки длиной 6-10 см.
  2. Для маринада измельчите чеснок и петрушку. Перемешайте соевый соус, мед, рисовое вино и уксус, смесь "Пять специй", петрушку и чеснок.
  3. Перелейте маринад в плотный пластиковый пакет с застежкой, добавьте свиные ребрышки, закройте и отправьте его в холодильник на ночь. Время от времени пакет нужно встряхивать, чтобы маринад равномернее распределился.
  4. Достаньте ребрышки из маринада, обсушите бумажными полотенцами, положите на хорошо разогретую и смазанную растительным маслом решетку и жарьте до готовности, часто переворачивая, примерно 12 мин.
  5. Если будете готовить ребра в духовке, предварительно хорошо разогрейте ее в режиме "Гриль + конвекция" до 200 С. Запекайте ребрышки на застеленной фольгой решетке примерно 20 минут.

Совет: чтобы приготовить смесь "Пять специй" самостоятельно, измельчите в кофемолке 1 ст. л. бутонов гвоздики, 1 ст. л. сычуаньского перца горошком, 3 разломанные палочки корицы или кассии, 6 звездочек бадьяна и 1 ст. л. семян фенхеля.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.

Смотрите видео, как приготовить ребрышки на гриле по-американски:

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Источник: Сегодня
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