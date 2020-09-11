Как вкусно запечь телячьи ребрышки во фруктово-медовом соусе
Оригинальный рецепт мясного блюда от Даши Малаховой
Запеченные ребрышки в духовке – это всегда просто, сытно и вкусно. А если добавить в маринад для ребер мед, он придаст им золотистую хрустящую корочку. Фрукты выбирайте по сезону: Даша Малахова предлагает использовать яблоки и апельсины.
Телячьи ребра с фруктами и медом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 233 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг телячьих ребер
- 1 корень пастернака, крупно нарезанного
- 1 корень сельдерея, крупно нарезанного
- 1/2 яблока
- 1/2 луковицы
- 1 апельсин
- Мед
- Томатный сок
- Соус табаско
- Вустерский соус
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Ребрышки посолить, поперчить и смазать медом.
- Для соуса в блендере измельчить лук с яблоком.
- Добавить сок апельсина, томатный сок, табаско, вустерский соус, соль, перец, немного меда и еще раз взбить.
- Ребра выложить на противень и залить получившимся соусом. Сверху выложить кусочки сельдерея и пастернака.
- Запекать в духовке при 180 градусах 7 минут, затем уменьшить температуру до 160 градусов и запекать еще минут 20 до готовности.
Как подавать ребра
Подавайте ребрышки горячими, по желанию дополнив их картофельным пюре, овощным салатом и кукурузой гриль.
Смотрите видео, как запечь ребрышки в соусе барбекю:
Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек на мангале. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.
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