Как вкусно запечь телячьи ребрышки во фруктово-медовом соусе

Оригинальный рецепт мясного блюда от Даши Малаховой

Запеченные ребрышки в духовке – это всегда просто, сытно и вкусно. А если добавить в маринад для ребер мед, он придаст им золотистую хрустящую корочку. Фрукты выбирайте по сезону: Даша Малахова предлагает использовать яблоки и апельсины.

Телячьи ребра с фруктами и медом

Запеченные ребрышки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

233 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг телячьих ребер

1 корень пастернака, крупно нарезанного

1 корень сельдерея, крупно нарезанного

1/2 яблока

1/2 луковицы

1 апельсин

Мед

Томатный сок

Соус табаско

Вустерский соус

Соль, перец

Способ приготовления:

Ребрышки посолить, поперчить и смазать медом. Для соуса в блендере измельчить лук с яблоком. Добавить сок апельсина, томатный сок, табаско, вустерский соус, соль, перец, немного меда и еще раз взбить. Ребра выложить на противень и залить получившимся соусом. Сверху выложить кусочки сельдерея и пастернака. Запекать в духовке при 180 градусах 7 минут, затем уменьшить температуру до 160 градусов и запекать еще минут 20 до готовности.

Как подавать ребра

Подавайте ребрышки горячими, по желанию дополнив их картофельным пюре, овощным салатом и кукурузой гриль.

Смотрите видео, как запечь ребрышки в соусе барбекю:

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек на мангале. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.

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