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Как вкусно запечь телячьи ребрышки во фруктово-медовом соусе

11 сентября, 19:20

Оригинальный рецепт мясного блюда от Даши Малаховой

Запеченные ребрышки в духовке – это всегда просто, сытно и вкусно. А если добавить в маринад для ребер мед, он придаст им золотистую хрустящую корочку. Фрукты выбирайте по сезону: Даша Малахова предлагает использовать яблоки и апельсины.

Телячьи ребра с фруктами и медом

Запеченные ребрышки в духовке
Запеченные ребрышки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 233 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг телячьих ребер
  • 1 корень пастернака, крупно нарезанного
  • 1 корень сельдерея, крупно нарезанного
  • 1/2 яблока
  • 1/2 луковицы
  • 1 апельсин
  • Мед
  • Томатный сок
  • Соус табаско
  • Вустерский соус
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Ребрышки посолить, поперчить и смазать медом.
  2. Для соуса в блендере измельчить лук с яблоком.
  3. Добавить сок апельсина, томатный сок, табаско, вустерский соус, соль, перец, немного меда и еще раз взбить.
  4. Ребра выложить на противень и залить получившимся соусом. Сверху выложить кусочки сельдерея и пастернака.
  5. Запекать в духовке при 180 градусах 7 минут, затем уменьшить температуру до 160 градусов и запекать еще минут 20 до готовности.

Как подавать ребра

Подавайте ребрышки горячими, по желанию дополнив их картофельным пюре, овощным салатом и кукурузой гриль.

Смотрите видео, как запечь ребрышки в соусе барбекю:

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек на мангале. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.

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