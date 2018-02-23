Как выбирать, хранить и готовить слоеное тесто: советы экспертов

Выпечка из слоеного теста получается очень вкусной. И сейчас уже не нужно тратить множество времени и сил, чтобы приготовить его дома – оно продается практически в любом магазине. Как же выбрать качественное слоеное тесто, чтобы получить по-настоящему вкусную выпечку?

Выпечка из купленного в магазине замороженного теста порадует только тогда, когда в его составе присутствуют только качественные ингредиенты. Тесто может рваться из-за муки, в которой мало клейковины. Маргарин тоже играет роль в качестве теста. Если он слишком твердый, то тесто также будет рваться. При изготовлении дрожжевого теста должен использоваться пластичный маргарин. Качественное тесто имеет шероховатую поверхность, а цвет его может варьироваться от светло-серого до светло-желтого.

При хранении теста важно не допускать его размораживания, так как при повторном замораживании погибают дрожжи, и, следовательно, выпечка из такого теста уже не поднимется. Поэтому в магазине нужно пощупать упаковку, провести по ней рукой. Тесто должно быть очень твердым. Вздутия в упаковке говорят о том, что тесто подвергалось повторной заморозке. Дома можно хранить этот продукт в течение трех-шести месяцев, но температура в морозильной камере должна быть не выше -18 градусов.

Чтобы получить пышную выпечку, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов. Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.

Существует заблуждение, что дрожжи вредны для здоровья. На самом деле дрожжи погибают при приготовлении выпечки, когда температура превышает +50 градусов. В процессе выпекания, температура внутри изделия достигает 95-100 градусов, а на поверхности –200 градусов.

Слоеное тесто может быть как дрожжевым, так и бездрожжевым. Простотой в приготовлении отличается дрожжевое тесто. Оно более нежное по структуре и более мягкое. Из дрожжевого теста получаются очень вкусные круассаны. Для выпекания коржей идеально подойдет бездрожжевое тесто, главным ингредиентом которого является маргарин. При выпечке маргарин нагревается и буквально раздвигает слои теста. Если производитель в целях экономии заменит маргарин растительными жирами, выпечка в духовке не поднимется. Производители, проявляющие заботу о своих покупателях, на упаковке пишут, как правильно обращаться с тестом и какие изделия можно из этого теста выпекать.

В составе дрожжевого теста должна быть пшеничная мука высшего сорта, вода, маргарин, кислота лимонная пищевая и соль. Приветствуется присутствие в составе молока и яичного порошка. А вот искусственных красителей, ароматизаторов, идентичных натуральным, а также добавок с индексом E в качественном продукте быть не должно.

Чем больше в тесте слоев, тем вкуснее получается выпечка. Поэтому, выбирая тесто, следует поискать на упаковке надпись, указывающую на количество слоев в полуфабрикате. Хороший показатель слоистости для дрожжевого теста – 48, а для бездрожжевого – 256.

Повторно замораживать полуфабрикаты из дрожжевого теста нельзя, так как дрожжи в этом случае погибают, и выпечка из такого теста не поднимается. При выборе теста в магазине стоит обратить внимание на то, чтобы температура в морозильной камере составляла -18 градусов. В таких условиях тесто может храниться от 3 до 12 месяцев. Взяв упаковку в руки, нужно провести по ней рукой. Если ощущаются вздутия или изменения формы теста, значит, тесто размораживалось, а потом подвергалось повторной заморозке. Дрожжевое тесто должно иметь симметричную форму и быть твердым.

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