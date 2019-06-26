Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать безопасную сахарную вату

Популярное лакомство может нанести вред здоровью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28

Сахарную вату летом можно встретить практически везде: на улицах, парках и пляжах. Ее обожают малыши и взрослые. Но ничего полезного, кроме "пустых" калорий, в ней не содержится. Например, врачи вообще не советуют родителям покупать сладкую вату своим детям.

"Сахар вызывает целый ряд серьезных заболеваний: кариес, диабет, метаболический синдром. Увеличивается риск проблем с сердцем и сосудами. Из-за употребления сладкой ваты возможно развитие кишечных инфекций", – говорит врач-терапевт Марина Крапивнер.

Как выбрать сахарную вату

Если вы все же решили купить сахарную вату, нужно уточнить ряд важных пунктов:

  • Есть ли у продавца санитарная книжка;
  • Обратить внимание, насколько чистое у него оборудование;
  • Посмотреть, есть ли на доске проточная вода.

Кроме этого, врачи советуют отдавать предпочтение традиционной белой вате. По сравнению с цветной, она – меньшее зло, так как не содержит разных красителей и ароматизаторов, которые могут спровоцировать аллергию.

Напомним, ранее в Украине взорвался аппарат по производству сахарной ваты. Кроме этого, ученые доказали, что газировка убивает.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рыбное меню: стало известно, какие сорта предпочитают украинцы Суперфуды: что это такое и зачем они нужны Украина нарастила поставки сахара за границу Как правильно питаться, чтобы прожить дольше: советы врачей
сахар свойства продуктов вред продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Бег и варикозное расширение вен: что важно знать
Бег и варикозное расширение вен: что важно знать
Удивительные розовые озера в Украине: где они находятся
Удивительные розовые озера в Украине: где они находятся
Куриные котлеты, нежнее которых вы не ели точно
Куриные котлеты, нежнее которых вы не ели точно

Популярные статьи

Сегодня, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Вчера, 10:55Fun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

Вчера, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняFun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

24 июняШоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

24 июняШоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

24 июняШоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

24 июняТехно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Модные короткие стрижки 2019
Модные короткие стрижки 2019
Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна
Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна
Безголосая «самодеятельность» собрала миллиард просмотров
Безголосая «самодеятельность» собрала миллиард просмотров
7 самых красивых вьющихся цветов для сада. Фото
7 самых красивых вьющихся цветов для сада. Фото
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки
Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки
Про кофе стоит забыть тем, кто хочет быть здоровым
Про кофе стоит забыть тем, кто хочет быть здоровым
Американка покоряет Instagram: видео и фото красивой бегуньи
Американка покоряет Instagram: видео и фото красивой бегуньи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь