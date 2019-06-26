Как выбрать безопасную сахарную вату
Популярное лакомство может нанести вред здоровью
Сахарную вату летом можно встретить практически везде: на улицах, парках и пляжах. Ее обожают малыши и взрослые. Но ничего полезного, кроме "пустых" калорий, в ней не содержится. Например, врачи вообще не советуют родителям покупать сладкую вату своим детям.
"Сахар вызывает целый ряд серьезных заболеваний: кариес, диабет, метаболический синдром. Увеличивается риск проблем с сердцем и сосудами. Из-за употребления сладкой ваты возможно развитие кишечных инфекций", – говорит врач-терапевт Марина Крапивнер.
Как выбрать сахарную вату
Если вы все же решили купить сахарную вату, нужно уточнить ряд важных пунктов:
- Есть ли у продавца санитарная книжка;
- Обратить внимание, насколько чистое у него оборудование;
- Посмотреть, есть ли на доске проточная вода.
Кроме этого, врачи советуют отдавать предпочтение традиционной белой вате. По сравнению с цветной, она – меньшее зло, так как не содержит разных красителей и ароматизаторов, которые могут спровоцировать аллергию.
Напомним, ранее в Украине взорвался аппарат по производству сахарной ваты. Кроме этого, ученые доказали, что газировка убивает.
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