Как выбрать безопасную сахарную вату

Популярное лакомство может нанести вред здоровью

Сахарную вату летом можно встретить практически везде: на улицах, парках и пляжах. Ее обожают малыши и взрослые. Но ничего полезного, кроме "пустых" калорий, в ней не содержится. Например, врачи вообще не советуют родителям покупать сладкую вату своим детям.

"Сахар вызывает целый ряд серьезных заболеваний: кариес, диабет, метаболический синдром. Увеличивается риск проблем с сердцем и сосудами. Из-за употребления сладкой ваты возможно развитие кишечных инфекций", – говорит врач-терапевт Марина Крапивнер.

Как выбрать сахарную вату

Если вы все же решили купить сахарную вату, нужно уточнить ряд важных пунктов:

Есть ли у продавца санитарная книжка;

Обратить внимание, насколько чистое у него оборудование;

Посмотреть, есть ли на доске проточная вода.

Кроме этого, врачи советуют отдавать предпочтение традиционной белой вате. По сравнению с цветной, она – меньшее зло, так как не содержит разных красителей и ароматизаторов, которые могут спровоцировать аллергию.

Напомним, ранее в Украине взорвался аппарат по производству сахарной ваты. Кроме этого, ученые доказали, что газировка убивает.

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