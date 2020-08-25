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Как выбрать хорошее вино в магазине: полезные советы

Сегодня, 17:20

Значение имеют лишь страна и сорт, поэтому вы всегда найдете что-то соответствующее, где бы вы не покупали вино

Чтобы купить вкусное вино, необязательно быть знатоком виноделия. Достаточно только внимательно изучить бутылку и присмотреться к отличительным признакам. Вот некоторые из них, которые помогут определить качественный напиток.

Как выбрать недорогое вино в супермаркете

Как выбрать вино
Как выбрать вино
Фото: freepik.com

  • Выкладка напитков обычно осуществляется в классическом варианте: дешевые напитки располагаются на нижней полке, на уровне глаз – более дорогие и качественные напитки, на верхней полке – еще дороже. Если полка одна, напитки расположены в порядке возрастания цен слева направо;
  • Выбирая белые или розовые вина, лучше берите бутылки с дальних полок, поскольку светлые вина на свете быстро портятся;
  • Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком;
  • В выдержанных красных винах может встречаться осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета. Это винный камень – вещь естественная для хорошего выдержанного вина;
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  • Смотрите на год урожая. Если был неурожайный на виноград год, то вина либо подорожают, либо будут стоить так же, но часть из них будут разбавлять водой, добавлять концентраты и делать из отходов;
  • Желательно покупать только сортовые вина (из одного сорта). Самые популярные сорта винограда – Merlo ("мерло"), Malbec ("мальбек"), Pino Noir ("пино-нуар"), Pino Grigio ("пино-гриджио"), Cabernet ("каберне"), Chardonnay ("шардоне"), "мускат", "изабелла". Купажные вина могут делать из двух и более сортов винограда, и заменить более дорогой виноград на обычный дешевый. Таким образом, вы покупаете дешевый кислый виноград по цене дорогого. Качественное купажное вино от подделок может отличить только сомелье.

Как выбрать вкусное вино: советы Джейми Оливера

Будьте открыты новым вкусам
Будьте открыты новым вкусам
Фото: freepik.com

  • Подбор вина к блюду не должен быть слишком мудреным и дорогим. Некоторые из лучших вкусовых ансамблей образуют недорогие вина и простые продукты;
  • Чтобы дуэт вина и блюда "зазвучал", необходимо понимать, что именно вы едите, какие ощущения это блюдо вызывает на языке в готовом виде, что представляют собой составляющие его вкуса. Помните: сочетаться должны не только вкусы, но и текстуры;
  • В первую очередь нужно найти хороший магазин – это первое звено, которое связывает вас с миром вин. Познакомьтесь с людьми, которые там работают, опишите им, что вы любите, назовите им свой бюджет и пусть на основе этой информации они подберут что-то для вас;
  • Не бойтесь экспериментировать с разными винами. Лучший способ познакомиться с вином – это выйти из зоны комфорта и попробовать новое;
  • Будьте открытыми к новым вкусам. Отойдите от стереотипов о некоторых сортах винограда, стилях и регионах. Попробуйте все!
  • Винтовые колпачки гарантируют, что вино доехало к вам в идеальном состоянии – именно так, как запланировал винодел. Они ни в коем случае не являются признаком дешевого вина;
  • Не соблазняйтесь красивой упаковкой – она ничего не расскажет вам о качестве вина;
  • Хоть органическое вино и в моде, оно не способно спасти вас от похмелья!

Как открыть вино без штопора

Вино в домашних условиях
Вино в домашних условиях
Фото: freepik.com

Переверните бутылку, чтобы смочить пробку изнутри. Аккуратно вонзите лезвие в пробку как можно глубже и потом, осторожно поворачивая его в одну и ту же сторону (например, по часовой стрелке) и одновременно вытягивая вверх, достаньте пробку из бутылки.

Смотрите видео, как легко открыть вино и шампанское:

Нож можно держать не прямо, а слегка под углом — от этого пробка выкручивается чуть легче и вероятность ее повреждения снижается. Но иногда пробка все же крошится и кусочки попадают в вино, нарушая эстетичность подачи. Еще одна опасность — можно порезаться.

В каком бокале подавать вино

Винные бокалы обычно сужаются кверху
Винные бокалы обычно сужаются кверху
Фото: freepik.com

Форма бокала действительно влияет на вкусовые качества вина. Например, красное вино лучше пить из бордосского (широкого) бокала. Красное вино должно "подышать", насытиться кислородом – тогда раскроется его аромат и вкус. Именно в такой форме бокала большая площадь соприкосновения жидкости с воздухом.

Для белых вин подойдут тюльпаноподобные бокалы – зауженные на кончиках. Это позволяет лучше удержать и сконцентрировать аромат, поскольку у белых вин он слабее, чем у красных. Для игристых вин подойдут высокие и узкие бокалы, чтобы пузырьки быстро не "выдохлись".

Напомним, ранее мы делились рецептом сангрии из красного вина, а также писали, как сделать белый глинтвейн с фруктами.

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Источник: Сегодня
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