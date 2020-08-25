Как выбрать хорошее вино в магазине: полезные советы

Значение имеют лишь страна и сорт, поэтому вы всегда найдете что-то соответствующее, где бы вы не покупали вино

Чтобы купить вкусное вино, необязательно быть знатоком виноделия. Достаточно только внимательно изучить бутылку и присмотреться к отличительным признакам. Вот некоторые из них, которые помогут определить качественный напиток.

Как выбрать недорогое вино в супермаркете

Как выбрать вино Фото: freepik.com

Выкладка напитков обычно осуществляется в классическом варианте: дешевые напитки располагаются на нижней полке, на уровне глаз – более дорогие и качественные напитки, на верхней полке – еще дороже. Если полка одна, напитки расположены в порядке возрастания цен слева направо;

Выбирая белые или розовые вина, лучше берите бутылки с дальних полок, поскольку светлые вина на свете быстро портятся;

Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком;

В выдержанных красных винах может встречаться осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета. Это винный камень – вещь естественная для хорошего выдержанного вина; Читайте также: Как приготовить домашнее вино из винограда

Смотрите на год урожая. Если был неурожайный на виноград год, то вина либо подорожают, либо будут стоить так же, но часть из них будут разбавлять водой, добавлять концентраты и делать из отходов;

Желательно покупать только сортовые вина (из одного сорта). Самые популярные сорта винограда – Merlo ("мерло"), Malbec ("мальбек"), Pino Noir ("пино-нуар"), Pino Grigio ("пино-гриджио"), Cabernet ("каберне"), Chardonnay ("шардоне"), "мускат", "изабелла". Купажные вина могут делать из двух и более сортов винограда, и заменить более дорогой виноград на обычный дешевый. Таким образом, вы покупаете дешевый кислый виноград по цене дорогого. Качественное купажное вино от подделок может отличить только сомелье.

Как выбрать вкусное вино: советы Джейми Оливера

Будьте открыты новым вкусам Фото: freepik.com

Подбор вина к блюду не должен быть слишком мудреным и дорогим. Некоторые из лучших вкусовых ансамблей образуют недорогие вина и простые продукты;

Чтобы дуэт вина и блюда "зазвучал", необходимо понимать, что именно вы едите, какие ощущения это блюдо вызывает на языке в готовом виде, что представляют собой составляющие его вкуса. Помните: сочетаться должны не только вкусы, но и текстуры;

В первую очередь нужно найти хороший магазин – это первое звено, которое связывает вас с миром вин. Познакомьтесь с людьми, которые там работают, опишите им, что вы любите, назовите им свой бюджет и пусть на основе этой информации они подберут что-то для вас;

Не бойтесь экспериментировать с разными винами. Лучший способ познакомиться с вином – это выйти из зоны комфорта и попробовать новое;

Будьте открытыми к новым вкусам. Отойдите от стереотипов о некоторых сортах винограда, стилях и регионах. Попробуйте все!

Винтовые колпачки гарантируют, что вино доехало к вам в идеальном состоянии – именно так, как запланировал винодел. Они ни в коем случае не являются признаком дешевого вина;

Не соблазняйтесь красивой упаковкой – она ничего не расскажет вам о качестве вина;

Хоть органическое вино и в моде, оно не способно спасти вас от похмелья!

Как открыть вино без штопора

Вино в домашних условиях Фото: freepik.com

Переверните бутылку, чтобы смочить пробку изнутри. Аккуратно вонзите лезвие в пробку как можно глубже и потом, осторожно поворачивая его в одну и ту же сторону (например, по часовой стрелке) и одновременно вытягивая вверх, достаньте пробку из бутылки.

Смотрите видео, как легко открыть вино и шампанское:

Нож можно держать не прямо, а слегка под углом — от этого пробка выкручивается чуть легче и вероятность ее повреждения снижается. Но иногда пробка все же крошится и кусочки попадают в вино, нарушая эстетичность подачи. Еще одна опасность — можно порезаться.

В каком бокале подавать вино

Винные бокалы обычно сужаются кверху Фото: freepik.com

Форма бокала действительно влияет на вкусовые качества вина. Например, красное вино лучше пить из бордосского (широкого) бокала. Красное вино должно "подышать", насытиться кислородом – тогда раскроется его аромат и вкус. Именно в такой форме бокала большая площадь соприкосновения жидкости с воздухом.

Для белых вин подойдут тюльпаноподобные бокалы – зауженные на кончиках. Это позволяет лучше удержать и сконцентрировать аромат, поскольку у белых вин он слабее, чем у красных. Для игристых вин подойдут высокие и узкие бокалы, чтобы пузырьки быстро не "выдохлись".

Напомним, ранее мы делились рецептом сангрии из красного вина, а также писали, как сделать белый глинтвейн с фруктами.

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