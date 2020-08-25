Как выбрать хорошее вино в магазине: полезные советы
Значение имеют лишь страна и сорт, поэтому вы всегда найдете что-то соответствующее, где бы вы не покупали вино
Чтобы купить вкусное вино, необязательно быть знатоком виноделия. Достаточно только внимательно изучить бутылку и присмотреться к отличительным признакам. Вот некоторые из них, которые помогут определить качественный напиток.
- Выкладка напитков обычно осуществляется в классическом варианте: дешевые напитки располагаются на нижней полке, на уровне глаз – более дорогие и качественные напитки, на верхней полке – еще дороже. Если полка одна, напитки расположены в порядке возрастания цен слева направо;
- Выбирая белые или розовые вина, лучше берите бутылки с дальних полок, поскольку светлые вина на свете быстро портятся;
- Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком;
- В выдержанных красных винах может встречаться осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета. Это винный камень – вещь естественная для хорошего выдержанного вина;
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- Смотрите на год урожая. Если был неурожайный на виноград год, то вина либо подорожают, либо будут стоить так же, но часть из них будут разбавлять водой, добавлять концентраты и делать из отходов;
- Желательно покупать только сортовые вина (из одного сорта). Самые популярные сорта винограда – Merlo ("мерло"), Malbec ("мальбек"), Pino Noir ("пино-нуар"), Pino Grigio ("пино-гриджио"), Cabernet ("каберне"), Chardonnay ("шардоне"), "мускат", "изабелла". Купажные вина могут делать из двух и более сортов винограда, и заменить более дорогой виноград на обычный дешевый. Таким образом, вы покупаете дешевый кислый виноград по цене дорогого. Качественное купажное вино от подделок может отличить только сомелье.
- Подбор вина к блюду не должен быть слишком мудреным и дорогим. Некоторые из лучших вкусовых ансамблей образуют недорогие вина и простые продукты;
- Чтобы дуэт вина и блюда "зазвучал", необходимо понимать, что именно вы едите, какие ощущения это блюдо вызывает на языке в готовом виде, что представляют собой составляющие его вкуса. Помните: сочетаться должны не только вкусы, но и текстуры;
- В первую очередь нужно найти хороший магазин – это первое звено, которое связывает вас с миром вин. Познакомьтесь с людьми, которые там работают, опишите им, что вы любите, назовите им свой бюджет и пусть на основе этой информации они подберут что-то для вас;
- Не бойтесь экспериментировать с разными винами. Лучший способ познакомиться с вином – это выйти из зоны комфорта и попробовать новое;
- Будьте открытыми к новым вкусам. Отойдите от стереотипов о некоторых сортах винограда, стилях и регионах. Попробуйте все!
- Винтовые колпачки гарантируют, что вино доехало к вам в идеальном состоянии – именно так, как запланировал винодел. Они ни в коем случае не являются признаком дешевого вина;
- Не соблазняйтесь красивой упаковкой – она ничего не расскажет вам о качестве вина;
- Хоть органическое вино и в моде, оно не способно спасти вас от похмелья!
Переверните бутылку, чтобы смочить пробку изнутри. Аккуратно вонзите лезвие в пробку как можно глубже и потом, осторожно поворачивая его в одну и ту же сторону (например, по часовой стрелке) и одновременно вытягивая вверх, достаньте пробку из бутылки.
Смотрите видео, как легко открыть вино и шампанское:
Нож можно держать не прямо, а слегка под углом — от этого пробка выкручивается чуть легче и вероятность ее повреждения снижается. Но иногда пробка все же крошится и кусочки попадают в вино, нарушая эстетичность подачи. Еще одна опасность — можно порезаться.
Форма бокала действительно влияет на вкусовые качества вина. Например, красное вино лучше пить из бордосского (широкого) бокала. Красное вино должно "подышать", насытиться кислородом – тогда раскроется его аромат и вкус. Именно в такой форме бокала большая площадь соприкосновения жидкости с воздухом.
Для белых вин подойдут тюльпаноподобные бокалы – зауженные на кончиках. Это позволяет лучше удержать и сконцентрировать аромат, поскольку у белых вин он слабее, чем у красных. Для игристых вин подойдут высокие и узкие бокалы, чтобы пузырьки быстро не "выдохлись".
Напомним, ранее мы делились рецептом сангрии из красного вина, а также писали, как сделать белый глинтвейн с фруктами.
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