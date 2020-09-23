Как выбрать и приготовить идеальный картофель: рецепт осенней закуски с беконом
Каждый украинец в среднем ежедневно потребляет около 160 граммов картофеля
Сезон картофеля начат – урожай собрали и массово продают на рынках. Сколько стоит килограмм картофеля и как отличить технический от так называемого столового – читайте в материале. А также записывайте рецепт осенней картофельной закуски с нежной творожной начинкой и ароматным беконом от телеведущего и кулинарного энтузиаста Григория Германа.
По подсчетам, в среднем каждый украинец ежедневно потребляет около 160 граммов картофеля или изделий из него. И не удивительно! Борщи и супы, деруны, а картофель в мундирах, пюре или жареный – любимые гарниры украинцев. Сезон картофеля начат, и все запасаются мешками на зиму.
Сейчас килограмм картошки стоит от 8 гривен. Но мало кто знает, что на рынках очень часто пользуются неосведомленностью покупателей и продают так называемый технический картофель вместо обычного.
Несъедобный картофель, то есть технический, зачастую очень большой и имеет непонятную форму – с углами и изгибами. А съедобный – столовый — имеет ровную гладкую поверхность, не больше 5-7 сантиметров. И если вы варите картошку, а она быстро распадается, знайте – это техническая, лучше такую не употреблять.
Выбрав правильный и полезный картофель, можете приготовить из него оригинальную закуску по рецепту ведущего Григория Германа.
Картофельная закуска с творожной начинкой и беконом: рецепт
- Отварной картофель – 5 шт.
- Бекон – 300 г
- Твердый сыр – 200 г
- Сметана – 2 ст.л.
- Зеленый лук, базилик, зубок чеснока
- Перец молотый, мускатный орех и соль
Для начала надо измельчить чеснок с солью. Сыр натереть и нашинковать зелень – лук и базилик. Все эти ингредиенты смешать, добавляя специи и соль.
Отварной картофель в мундире надрезать и выбрать серединку, сделав формочки для пикантной сырной начинки. Положить начинку в картофель и обернуть тоненькими полосками бекона, закрепляя зубочистками. Готовую закуску отправить на гриль и жарить до готовности.
Как готовить – смотрите также в видео:
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