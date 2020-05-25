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Как выбрать и замариновать мясо для шашлыка

Сегодня, 18:14

Полезные советы от шеф-повара Игоря Брагина

Главный ингредиент шашлыка – мясо. Для этого блюда лучше всего подойдут ошеек или корейка, а также вырезка и биток на кости. Кулинары не рекомендуют брать окорок и вообще заднюю часть. Там меньше жира и шашлык может выйти жестким.

Шеф-повар Игорь Брагин: Лучше всего делать шашлык из свинины, потому что она быстро маринуется. В нашей стране это достаточно мягкое мясо.

Чтобы отличить качественное мясо, нужно знать несколько правил:

  • Если хотя бы немного пахнет затхлостью или химией, откажитесь от покупки;
  • Хорошее мясо розовое и упругое;
  • Придавите свинину пальцем и отпустите. Если мясо начнет пружинить, оно свежее.

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Мы подготовили для вас два рецепта, чтобы шашлык вышел сочным и вкусным, даже в руках неопытного кулинара. Для первого вам понадобятся: вырезка, лук, сливки, кефир и соевый соус.

Игорь Брагин: На килограмм мяса – 400-500 г лука. Сливки лучше использовать 30% и выше, и 600 г кефира. Этот маринад должен полностью покрыть мясо.

Свинину следует поставить в холодильник на ночь. Это придаст особенную мягкость и сливочный вкус.

А вот следующий рецепт – для тех, кто не любит ждать, потому что маринуется мясо всего час, и расходы минимальные.

Игорь Брагин: Берете соль и хорошенько просаливаете биток с одной стороны. Нарезанный лук разминаете руками, чтобы сок разрыхлил мясо.

Мясо нужно будет посыпать молотым красным перцем, а потом сделать своеобразный "массаж", чтобы оно промариновалось с двух сторон.

Вырезка и ошеек – лучшее мясо для шашлыка
Вырезка и ошеек – лучшее мясо для шашлыка
Фото: Depositphotos

Шеф-повар признается: черного списка из продуктов для маринадов нет, но советует не увлекаться специями.

Игорь Брагин: Я не рекомендую использовать добавки для шашлыков. Нужно уметь приготовить такую смесь, чтобы мясо отдало свой неповторимый вкус.

Затем жарим мясо, наливаем бокал вина или сока и наслаждаемся вкусом шашлыка в приятной компании.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные соусы к шашлыку. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сварить шурпу из баранины на костре.

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Источник: Сегодня
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