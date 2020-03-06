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Как выбрать идеальные яблоки

Узнайте, как найти идеальное яблоко в магазине, и чем этот фрукт может быть опасным для здоровья

Ирина Павлина
Сегодня, 13:13

Прилавки рынков и супермаркетов предлагают сотни сортов яблок. Как же выбрать самое вкусное и полезное?

Специалисты говорят, что даже если яблоки обрабатывались от вредителей, в этом ничего страшного для здоровья нет, при условии, если хорошо мыть яблоки и есть их в небольшом количестве.

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Яблоко может оказаться опасным для людей с сезонной аллергией на цветение. В этом случае даже один плод может угрожать жизни. Но если аллергии нет, негативные реакции могут вызвать яблоки, обработанные химикатами для длительного хранения и перевозки. Такие фрукты видно сразу: они идеальной формы и прямо ослепляют своим блеском.

Одно из самых опасных веществ – дифенил. Он уничтожает все виды грибков, но его тяжело смыть с поверхности плода даже горячей водой с мылом. Безопаснее обработка воском, особенно если он пчелиный или пальмовый. Но есть и яблоки, которые блестят сами по себе. Но на глаз понять, чем именно обработано яблоко, очень сложно.

Натуральным и полезным может быть и идеальное на вид яблоко. Чтобы выбрать именно такое, обращайте внимание на указанные ниже пункты.

Яблоки могут быть опасны для аллергиков
Яблоки могут быть опасны для аллергиков
Фото: freepik.com

Идеальное яблоко:

  • Не меньше 6 см в диаметре;
  • Без повреждений от вредителей;
  • Целое, чистое, крепкое;
  • Без неприятного запаха;
  • Без налета;
  • С сухой поверхностью;
  • Без морщин и пятен;
  • Не легче 90 г.

А если яблоки испортились – тоже не проблема. Из них можно делать соки, компоты, сушить и добавлять в пироги. А в таком виде их можно даже аллергикам.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие заготовки можно сделать из яблок. "Сегодня" также делились рецептом яблочных маффинов.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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