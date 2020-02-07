Как выбрать качественное фруктовое мороженое: советы экспертов

Какое мороженое продают украинцам сейчас и как выбрать наименее вредное

Плодово-ягодное мороженое – любимый десерт многих детей и взрослых. Такое лакомство можно употреблять целый год. Летом – для освежающего эффекта, а зимой – чтобы попробовать ягод и насытить организм витаминами и элементами, которых так не хватает в холодную пору года.

История плодово-ягодного мороженого

Фруктовое мороженое – самое полезное Фото: freepik.com

Первые воспоминания о фруктовом мороженом появились еще 3000 лет до нашей эры в Китае. Богатые китайцы лакомились снегом и льдом, смешанным с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Китайский император Тангу даже придумал свой собственный рецепт приготовления смесей изо льда и молока. Рецепты и способы хранения держались в тайне, и были рассекречены лишь в XI веке до нашей эры в книге "Ши цзин" — каноническом сборнике древних песен.

Как выбрать качественное плодово-ягодное мороженое

Мороженое из дыни в формочках Фото: freepik.com

По мнению экспертов, плодово-ягодное – самое безопасное мороженое. Это фруктовый лед, замороженный сок и сорбет. Оно менее калорийное, чем сливочное, и различается только по составу ягод и фруктов.

Как же определить качественное мороженое? Во-первых, обратите внимание на упаковку. Мороженое внутри должно иметь ярко выраженную форму.

Если в ингредиентах указан только сок – можно смело покупать.

Следует посмотреть и на срок годности: чем он меньше, тем полезнее и качественнее мороженое. Обычно холодный десерт хранится 10-12 месяцев.

Запах качественного плодово-ягодного мороженого не должен быть слишком концентрированным, а цвет – слишком ярким.

Чтобы определить натуральность красителей, проведите термоопыт: залейте мороженое горячей водой. Цвет и консистенция должны быть однородным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дынное мороженое в формочках. "Сегодня" также делились рецептом мороженого из банана и шоколада.

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