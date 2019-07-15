Как выбрать качественное мороженое: советы Ульяны Супрун

При неправильно хранении мороженое может стать опасным

Как выбрать мороженое в магазине Фото: Depositphotos

Многие люди не представляют лето без мороженого. Но этот десерт важно правильно выбрать, чтобы обойтись без неприятных последствий. И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала, как это сделать.

Смотрите видео, как выбрать безопасное мороженое:

Классическое мороженое – белковый продукт. Это значит, что его так же, как и молоко или сыр, важно правильно хранить, чтобы не получить острые кишечные инфекции. Поэтому, выбирая мороженое среди всего многообразия вариантов, обращайте внимание на несколько факторов.

Когда мороженое может быть опасным

Мороженое не должно замораживаться несколько раз Фото: Pixabay

Кроме срока годности, следует проверять соблюдение температурного режима хранения мороженого – не выше -16 ° С. Соблюдение температурного режима влияет как на на внешний вид, так и и вкус мороженого. Кроме того, температурные колебания могут приводить к тому, что внутри упаковки стремительно увеличиваться количество микробов. Ведь мороженое изначально – не абсолютно стерильный продукт.

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Например, в одном грамме мороженого с сушеными фруктами и ягодами, орехами, изюмом, курагой, черносливом может содержаться до 100 000 посторонних микробных клеток, до 500 клеток плесени и до 100 клеток дрожжей. Если продукт правильно хранить, эти цифры не изменятся, и он будет безопасным.

Так каким должно быть правильное мороженое?

Консистенция мороженого должна быть однородной Фото: Depositphotos

Прежде всего – холодным и плотным, когда достаете его из морозильной камеры.

Правильной формы. Если верхушка мороженого деформирована – это может свидетельствовать о нарушении температурного режима при хранении.

Внутри упаковки не должно быть инея и следов продукта на упаковке.

Мороженое должно иметь однородную консистенцию.

Вы не должны чувствовать кристаллы льда, маслянистый вкус или "песок на зубах" (кристаллы лактозы).

На глазури не должно быть налета или трещин.

Любое несоответствие свидетельствует о несоблюдении режимов взбивания, замораживания и хранения мороженого. Безопаснее отказаться от такого десерта.

Если вы любите мороженое "на вес", имейте в виду, что срок хранения его очень мал – только одни сутки. Если же продавцы или владельцы уличной точки продолжают продавать такое мороженое и дальше, у покупателей есть риск заразиться листериозом, сальмонеллезом и кишечной палочкой.

Помните, что мороженое – это прежде всего приятный десерт, а не эффективный способ спастись в жару. Для того, чтобы лучше чувствовать себя в жаркую погоду, нужно много пить и потеть, а также находиться в тени и защищать себя от прямых солнечных лучей.

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