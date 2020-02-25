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Как выбрать качественные куриные яйца в магазине и на рынке

Определяем свежесть яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48

Блины, оладьи и вареники – традиционные блюда Масленицы, одним из главных ингредиентов которых являются яйца. Но употребление некачественных яиц не только испортит вкус праздничных блюд, но и может быть опасными для вашего здоровья, ведь их скорлупа – источник инфекций, в том числе сальмонеллы.

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Чтобы разобраться, какие яйца стоит покупать, а какие нет, возьмите на заметку наши советы.

Как выбрать свежие куриные яйца

  • Не стоит покупать яйца, которым больше 25 дней;
  • Между фасованными яйцами и теми, что вы сами набираете в пакет, разницы нет;
  • Цифры и буквы на маркировке – это отметки размера яиц и их веса. Именно вес влияет на цену. Отборные яйца весят от 73 г, высшей категории – от 63 до 72 г, первой – от 53 до 62 г, второй – от 43 до 52, а мелкие – от 35 до 44 г;
  • Безопаснее всего покупать яйца с чистой скорлупой – без перьев и помета. Это поможет снизить риск сальмонеллеза и кишечных инфекций;
  • Насколько свежие куриные яйца, можно проверить, если посмотреть на свет. У тех, что хранятся долго, воздушная камера подвижная. Свежие имеют стабильную, малоподвижную камеру;
  • А еще проверить яйцо можно, если опустить его в воду. Если оно опустилось на дно – значит, свежее;
  • Затем разбейте яйцо. Если желток высокий и не растекается, это хороший знак.

Нужно ли мыть куриные яйца

Куриные яйца различают по весу
Куриные яйца различают по весу
Фото: freepik.com

Перед употреблением загрязненные куриные яйца стоит обязательно мыть. Свежее яйцо должно быть без запаха, желток неподвижный, а белок прозрачный. Если на яйце есть кровяные сгустки, его лучше не употреблять.

Внимательно смотрите на маркировку – она не должна стираться. А надписи "Без ГМО" и "Без антибиотиков" – это просто игра слов, этого и не должно быть.

Напомним, ранее мы писали, как почистить вареное яйцо за секунду. "Сегодня" также делились рецептами оригинальных завтраков из яиц.

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Источник: Сегодня
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