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Как выбрать качественный чай: советы экспертов

Фальсификат популярного напитка может нанести вред здоровью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:52

Ароматный, вкусный, но полезный ли? Чай ежедневно употребляют миллионы украинцев. Впрочем, врачи предостерегают – определенные сорта могут быть вредными для здоровья человека. Как же выбрать качественный чай?

"Чай – это здоровый напиток. Его надо потреблять ежедневно, регулярно, в достаточном количестве", – говорит Олег Швец, президент Ассоциации диетологов Украины.

Но как выбрать отличный товар? Эксперты советуют внимательно рассматривать чайные листья.

"Если мы видим чай одинаковым по цвету, по размеру, по форме, то это уже как минимум свидетельствует о какой-то сортировке", – советует Константин Мостыка, эксперт по оценке качества товаров.

Если до сих пор сомневаетесь – залейте листья горячей водой.

"Мы видим, что цвет постепенно снизу накапливается. Чай не должен сразу отдавать цвет", – напоминает эксперт.

А вот найти качественное листья в чайных пакетиках сложнее, говорят специалисты.

"Идентифицировать, что это листья, невозможно. Фактически – это чайные отходы", – рассказывает Константин Мостыка.

Эксперт утверждает, что внутри часто даже не листья, а мелкая пыль.

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Ароматизированные чаи также нередко бывают вредными.

"Фруктов здесь нет. Только искусственные ароматизаторы, которые влияют на органы пищеварения, на железы, нарушают обмен веществ", – срывает покровы Константин Мостыка.

Искусственные ароматизаторы имеют резких запах, который со временем не ослабевает. Врачи говорят, что внимательным стоит быть и тем, кто увлекается травяными напитками.

"Это касается токсического воздействия на печень. Если много пить чая токсического травяного, то это может случиться", – считает Олег Швец.

Диетолог говорит, безопасная норма – не более 3 чашек в день. Поэтому, чтобы получить максимум пользы, лучше выбирать рассыпной чай без лишних примесей.

Напомним, ранее мы писали, чем полезен чай из шиповника. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить витаминные чаи для крепкого здоровья.

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Источник: Сегодня
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