Как выбрать качественный голубой сыр: советы экспертов

Сыр с плесенью имеет свои правила употребления

Сыр с плесенью – лакомство для настоящих гурманов. Самые популярные сорта в Украине – Дор блю, Камамбер и Лазур. Однако многие до сих пор бояться употреблять сыры с плесенью, так как опасаются пищевого отравления.

Как выбрать сыр с плесенью

Голубая плесень должна равномерно пронизывать сыр Фото: Unsplash

Чтобы купить качественный сыр, во-первых, обращайте внимание на аромат. Если почувствуете резкий запах аммиака, то брать его ни в коем случае нельзя. Во-вторых, понять, что продукт испорчен, поможет структура сырья. Сыр, который долго лежал, будет распадаться. Еще один важный нюанс – голубая плесень обязательно должна быть внутри головки сыра, а белая – снаружи.

Как хранить сыр с плесенью в домашних условиях

Сыр с плесенью нельзя хранить в пластике Фото: Depositphotos

Правильно хранить сыр в холодильнике и без пленки. Желательно в оригинальной упаковке или кондитерской бумаге. А еще нельзя ставить рядом с сыром или луком, чтобы сыр не испортился сам и не испортил другие продукты.

С чем есть голубой сыр

Сыр с плесенью часто добавляют в салаты Фото: Depositphotos

Сыровары рекомендуют дополнять сыр с плесенью сладостями, фруктами, орехами, шоколадом, медом. Или добавить к мясу, к рыбе. Голубой сыр – частый ингредиент салатов и закусок.

Но диетологи наоборот советуют есть такой сыр отдельно и без сахаросодержащих продуктов, так как грибки в сочетании со сладким или фруктам могут спровоцировать рост нехорошей микрофлоры кишечника.

Как часто можно есть голубой сыр

Сыром с плесенью нельзя злоупотреблять Фото: Pixabay

Даже гурманам не рекомендуют употреблять сыр с плесневелыми грибками каждый день, максимум – раз в неделю. При это норма – 20-30 г, то есть не больше 2-3 чайных ложек. Кстати, именно такой порцией обходятся жители Франции, откуда и пошли сыры с плесенью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сырный соус. "Сегодня" также делились рецептом домашних сырных крекеров.

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