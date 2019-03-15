Как выбрать качественный кофе: советы бариста

Специалист по приготовлению кофе рассказал, как купить хороший продукт

Отборный, ароматный кофе или пережаренные зерна с горьким привкусом? Или вообще отходы кофейных зерен? Какой кофе на самом деле попадает на наши прилавки?

Самый распространенный вариант обмана – когда дорогие сорта смешивают с дешевыми, а выдают все за элитный сорт. Что именно перемололи и насыпали в очередной пакет кофе – никак не проверить. Бариста говорят, что молотый кофе – это большой компромисс между качеством и удобством.

Как же понять, что вы купили в магазине качественный молотый кофе? В Сети предлагают следующий вариант: нужно взять стакан с холодной водой и насыпать сверху немного кофе. Если в кофе нет посторонних добавок, то жидкость не окрасится сразу.

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Но бариста относятся к такому способу скептически. Говорят, лучше насыпать молотый кофе на чистый лист и посмотреть, нет ли вкраплений, или понюхать. Запах должен быть приятным.

Если вы выбираете кофе в зернах, избегайте пачек с ароматизаторами. Также обратите внимание на дату обжарки на упаковке. С этого момента кофе сохраняет свои свойства в течение трех месяцев. Кроме этого, лучше покупать кофейные зерна на вес. Так получится визуально оценить, не подсунут ли вам вместо арабики робусту.

Можно также попросить кофейное зерно и пожевать. Качественное будет со вкусом кофе, а некачественное – кислое, горькое и с привкусом чего-то горелого.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать и хранить хороший кофе. "Сегодня" также сообщали, какая полезная добавка заменит сливки и сахар в кофе.

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