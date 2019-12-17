Как выбрать красную икру на Новый год

Узнайте, на что стоит обращать внимание при покупке деликатеса

Новый год не праздник, если на столе нет бутербродов, тарталеток, блинчиков с красной икрой. Многие заметили, что перед праздником стабильно появляются новые производители икры. На банках надпись – "икра лососевых". А какой именно рыбы – непонятно. Чтобы разобраться, какую именно икру стоит покупать, мы обратились к экспертам.

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Как выбрать качественную икру

Красная икра на Новый год Фото: Depositphotos

Покупать на рынках икру нежелательно, потому что если она окажется испорченной, вы не сможете ее вернуть. А вот в супермаркет – запросто. Даже если покупаете из холодильника, проверяйте температуру. Оптимальная для хранения икры – от – 6 ºС до – 2 ºС.

Выбирая икру в стеклянной банке, присмотритесь, чтобы в ней не было осадка. Обычно в стекло кладут самую лучшую, качественную и дорогую икру – скрывать производителям такой икры нечего.

В жестяной банке в холодильнике икра хранится 6-12 месяцев. "Энзимная" – до 3 месяцев. Если такой срок годности честно указан на баночке, можете не сомневаться в ее происхождении. Но чаще всего нечестные производители указывают на банке стандартные 12 месяцев. Открытую банку успейте съесть за неделю.

Покупая икру на развес, учитывайте, что идеальный ее вид таков: она должна быть рассыпчатая, с консистенцией средней плотности, не сухой. Еще можно обратить внимание на икру "шоковой заморозки", которая хранится при – 21 ºС. Повторно замораживать ее нельзя.

Как сделать икру в домашних условиях

Икру можно сделать из морковного сока Фото: Pixabay

Если хочется икры, но вы не готовы тратить деньги или боитесь за ее качество, приготовьте ее самостоятельно. Шеф-повар Алик Бадретдинов знает простой рецепт икры – из имбирно-морковного фреша с добавлением агара.

Выдавите сок из 400 г моркови и процедите. На литр жидкости добавьте 10 г агар-агара. Подогрейте смесь, постоянно помешивая. Добавьте соль и сахар по вкусу. Когда смесь начнет загустевать, снимите с плиты. Возьмите диспенсер шприц и набирая смесь, капайте в холодное масло. Размешайте "икру" и процедите через сито, чтобы отделить от масла.

Такое блюдо натуральное и полезное, правда, к рыбному деликатесу оно не имеет никакого отношения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отличить настоящую черную икру от подделки.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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