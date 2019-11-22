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Как выбрать самые вкусные и безопасные мандарины

Наши советы помогут купить хорошие цитрусовые

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55

Цитрусовые – отличный источник витаминов, говорят диетологи. Но выбрать по-настоящему качественные и полезные мандарины не так просто. На что обращать внимание, чтобы не навредить здоровью?

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Цвет мандаринов зависит от сорта и страны, откуда они были привезены, а не от спелости и химикатов. Марокканские или испанские более оранжевые, бледного цвета – абхазские или турецкие. Но потому, что все мандарины нам привозят из-за границы, их обрабатывают разными токсичными веществами, чтобы продукт дольше хранился. Поэтому перед употреблением цитрусовые нужно хорошо помыть.

Сладкие мандарины – с тонкой кожицей
Сладкие мандарины – с тонкой кожицей
Фото: Unsplash

Мандарины содержат много витаминов, которые важны для нас в прохладную погоду, особенно тогда, когда ожидается эпидемия гриппа. Несмотря на их пользу, мандарины нельзя давать детям до трех лет.

Чтобы выбрать лучший мандарин для себя, следует придерживаться нескольких правил.

Хорошие мандарины блестят
Хорошие мандарины блестят
Фото: Unsplash

Признаки качественного мандарина

  • Не блестит;
  • Не липнет к рукам;
  • Не слишком мягкий;
  • Без плесени.

По поводу вкуса и наличия косточек спросите у продавца. На рынке лучше мандарины не пробовать, пока не помоете. И помните: для полного счастья и здоровья хватит трех мандаринов в день.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе хурмы. "Сегодня" также сообщали, какими полезными свойствами обладает фейхоа.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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