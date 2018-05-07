Как выбрать спелую и вкусную клубнику: пять полезных советов

Эти рекомендации помогут вам купить самые сочные и сладкие ягоды

Как выбрать клубнику Фото: pixabay.com

Клубника – очень полезная ягода: в ней содержится огромное количество антиоксидантов, витамина А, С, витаминов группы В, магния и калия. Она очень полезна для нормализации деятельности сердечной мышцы. Также клубника используется для профилактики запоров и как средство восстановления моторики кишечника, активно влияет на состояние кожных покровов. Клубника помогает при болях в суставах.

Но вся польза клубники может быть сведена на нет, если вы купите неспелую, перезрелую или выращенную с применением большого количества химикатов ягоду. Итак, как выбрать правильную клубнику? Советуем!

Обязательно понюхайте ягоды

Принюхайтесь к ягоде: если она практически не пахнет, перед вами – клубника, которую напичкали химикатами. Выращенная максимально естественным способом ягода обязательно должна иметь насыщенный приятный аромат.

Обратите внимание на размер

Различные сорта клубники отличаются по размеру, поэтому не бойтесь брать как мелкую, так и крупную ягоду. Правда, покупая слишком крупную клубнику, вы рискуете купить ту, которую недобросовестные продавцы, для увеличения веса и объема, искусственно накачивают водой. Обязательно посмотрите на сохранность ягоды – если клубника даже совсем чуть-чуть помята, знайте: она тотчас же начнет гнить.

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Присмотритесь к цвету клубники

Не покупайте ягоду слишком светлого цвета: сорванная клубника не дозревает. Если ягода слишком темная, это тоже повод от нее отказаться: возможно, она искусственно подкрашена для придания товарного вида. Самая полезная и вкусная клубника – та, что имеет ярко-красный цвет и слегка блестит.

Выбирайте ягоды с целой плодоножкой

Не покупайте ягоду без плодоножки: она моментально начнет портиться. Также не стоит брать ту, у которой плодоножка уже высохла: ее хранили долгое время. Листочки на плодоножке должны быть насыщенно-зеленого цвета. Кстати, есть такая примета: чем плотнее прилегает плодоножка к ягоде, тем кислее клубника. А вот если между ней и плодоножкой есть небольшой зазор, ягода наверняка сладкая.

Зерна должны быть "спрятаны"

В зависимости от сорта клубники, они могут быть мелкими и крупными, но есть примета, которая говорит о том, что ягода сладкая: если зернышки "сидят" глубоко в ягоде и расположены как можно дальше одно от другого.

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