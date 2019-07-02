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Как выбрать спелый и вкусный арбуз: советы экспертов

Узнайте, как купить арбуз без нитратов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45

Арбузы начали появляться на прилавках. Но многие убеждены, что первый урожай содержит много нитратов. Так ли это – узнавали корреспонденты "Сегодня".

Красные, желтые, с косточкой и без. Торговый зал большого гипермаркета – не единственное место в столице, где уже можно найти арбузы. Килограмм испанских плодов стоит 40 грн. Цена упадет, когда на прилавках появятся херсонские. Покупатели к зарубежной ягоде присматриваются, но пока не берут.

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Впрочем, арбузов первого урожая бояться не стоит, говорят ученые. На Херсонщине ягоду накрывают, чтобы она созрела как можно раньше. И, соответственно, поскорее принесла прибыль.

"Ценовая политика этого года существенно не будет отличаться от прошлых лет. Ранняя – это в пределах 6-8 гривен", – говорит Владимир Лымарь директор Южного сельскохозяйственной станции института водных проблем и мелиорации.

Первых арбузов бояться не стоит
Первых арбузов бояться не стоит
Фото: Pixabay

Минимум втрое сейчас дороже арбузы на рынках Херсона. За кило просят от 20 до 30 грн. Чтобы сэкономить, фермеры предлагают подождать второго урожая, который будет через 2-3 недели.

Как выбирать спелый и качественный арбуз, напоминает специалист по закупкам.

"Арбуз должен быть гладкий, без матового налета. Также при нажатии арбуз должен трещать. Это значит, что арбуз спелый.
Также выбирайте тот арбуз, у которого есть желтоватый след на кожуре. Это означает, что ягоду вырастили в природных условиях, и она доспела", – говорит Татьяна Руда.

Напомним, ранее мы делились лайфхаком, как сохранить арбуз до Нового года.

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Источник: Сегодня
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