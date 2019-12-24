Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать вкусную и безопасную селедку

Узнайте, как купить селедку и не ошибиться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:56

Маринованная селедка в салатах или под шубой – по статистике, именно ее на столах украинцев больше всего, особенно на праздники. И тут возникает вопрос, какую рыбу лучше покупать – пресерву, готовое филе или целую рыбу прямо из бочки.

Читайте также:
Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Первое, на что стоит обратить внимание, покупая свежую рыбу – маркировка и внешний вид. Проследите, чтобы рыба не имела темных пятен на брюшке – это признак того, что омега-3 кислоты из-за неправильного хранения в ней уже давно окислились. Дополнительный признак – от рыбы разит прогорклостью.

Филе сельди должно сохранять форму
Филе сельди должно сохранять форму
Фото: freepik.com

"Рыба – продукт, который очень быстро портится, – говорит эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко. – Оптимальная температура для хранения свежей рыбы – около нуля градусов. В домашних условиях необработанная рыба хранится до трех дней, а обработанная – до десяти. Если почувствовали неприятный запах, сразу выбрасывайте рыбину".

Пресервы – это расфасованная сельдь в пластиковых упаковках. Для того чтобы рыба не портилась и хранилась подольше, в пресервы добавляют консерванты, заправляют уксусом, соусами, растительным маслом, различными пряностями. Перед покупкой эксперты советуют обратить внимание на запах, консистенцию, состояние кожицы сельди – качественные пресервы обязаны иметь хороший товарный вид. Заливка не должна быть мутной, кусочки не должны слипаться в однородную массу.

Селедка не должна иметь прогорклый запах
Селедка не должна иметь прогорклый запах
Фото: freepik.com

Но диетологи считают, что нарезанное филе сельди, залитое маслом и упакованное в баночки, покупать все же не стоит. У специалистов по питанию вызывает сомнения качество масла. Во-вторых, жирные кислоты в рыбе "не дружат" с жирными кислотами в масле, и чем меньше они контактируют, тем лучше.

Когда покупаете рыбу, всегда сохраняйте чеки, чтобы иметь возможность вернуть товар. Помните, что купив ее на стихийном рынке, рискуете.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна селедка для здоровья мужчин и женщин. "Сегодня" также писали, как приготовить маринованную сельдь.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как выбрать красную икру на Новый год Черный шоколад: польза и вред для здоровья Апельсины: польза, вред и правила выбора Как выбрать самые вкусные и безопасные мандарины
селедка свойства продуктов выбор продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Катя Осадча виклала фото з чоловіком:
Катя Осадча виклала фото з чоловіком: "Так виглядає кохання"
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:27Events

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

Сегодня, 07:53Fun

24 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 20:00Шоу-бизнес

Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман

Вчера, 19:42Events

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака: как проще решить проблемы

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Роскошный ресторан и белый декор: дочь Кузьмы Скрябина поделилась новыми фото со свадьбы

Вчера, 15:46Техно

Деградация на колесах: насколько быстро устают батареи электромобилей

Вчера, 15:34Fun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

Вчера, 15:01Шоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

Вчера, 11:33Шоу-бизнес

Конфуз года: у Алины Гросу обнажилась грудь на сцене

22 декабряEvents

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака: как правильно провести этот день

22 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

22 декабряFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

22 декабряFun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

22 декабряEvents

День зимнего солнцестояния 2019: обряды, ритуалы и приметы

22 декабряFun

22 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

21 декабряПсихология

Четыре плохих привычки, которые делают людей глупее

Новости партнеров

Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Ида Галич влезла в долги из-за покупки замка
Ида Галич влезла в долги из-за покупки замка
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Новогодний салат - закуска на 2020 год Крысы
Новогодний салат - закуска на 2020 год Крысы
Смакота до чаю за 15 хвилин без метушні з тістом
Смакота до чаю за 15 хвилин без метушні з тістом