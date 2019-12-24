Как выбрать вкусную и безопасную селедку

Узнайте, как купить селедку и не ошибиться

Маринованная селедка в салатах или под шубой – по статистике, именно ее на столах украинцев больше всего, особенно на праздники. И тут возникает вопрос, какую рыбу лучше покупать – пресерву, готовое филе или целую рыбу прямо из бочки.

Первое, на что стоит обратить внимание, покупая свежую рыбу – маркировка и внешний вид. Проследите, чтобы рыба не имела темных пятен на брюшке – это признак того, что омега-3 кислоты из-за неправильного хранения в ней уже давно окислились. Дополнительный признак – от рыбы разит прогорклостью.

Филе сельди должно сохранять форму Фото: freepik.com

"Рыба – продукт, который очень быстро портится, – говорит эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко. – Оптимальная температура для хранения свежей рыбы – около нуля градусов. В домашних условиях необработанная рыба хранится до трех дней, а обработанная – до десяти. Если почувствовали неприятный запах, сразу выбрасывайте рыбину".

Пресервы – это расфасованная сельдь в пластиковых упаковках. Для того чтобы рыба не портилась и хранилась подольше, в пресервы добавляют консерванты, заправляют уксусом, соусами, растительным маслом, различными пряностями. Перед покупкой эксперты советуют обратить внимание на запах, консистенцию, состояние кожицы сельди – качественные пресервы обязаны иметь хороший товарный вид. Заливка не должна быть мутной, кусочки не должны слипаться в однородную массу.

Селедка не должна иметь прогорклый запах Фото: freepik.com

Но диетологи считают, что нарезанное филе сельди, залитое маслом и упакованное в баночки, покупать все же не стоит. У специалистов по питанию вызывает сомнения качество масла. Во-вторых, жирные кислоты в рыбе "не дружат" с жирными кислотами в масле, и чем меньше они контактируют, тем лучше.

Когда покупаете рыбу, всегда сохраняйте чеки, чтобы иметь возможность вернуть товар. Помните, что купив ее на стихийном рынке, рискуете.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна селедка для здоровья мужчин и женщин. "Сегодня" также писали, как приготовить маринованную сельдь.

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