Как выбрать вкусную и полезную дыню

Узнайте, какие сорта дыни самые вкусные и безопасные

Американские ученые доказали, что люди, которые имели онкогологическое заболевание и употребляли дыню, значительно уменьшали онкофакторы. По каким же критериям выбрать вкусную и полезную дыню?

Как покупать дыню на рынке в магазине

Дыня богата каротиноидами Фото: freepik.com

Ассортимент дыни поражает. На каждого гурмана найдется свой сорт. Стоит отметить, что украинская дыня безопаснее, чем импортная, ведь ее нужна чрезмерная обработка пестицидами и гербицидами для длительного хранения.

Основной фактор выбора дыни – аромат, свежий и сладкий.

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Не менее важными является и окрас – насыщенного желтого, золотистого или ярко-оранжевого цвета. Это свидетельствует о содержании каротиноидов, полезных веществ, которые защищают нас от свободных радикалов.

Чем полезна дыня и как ее правильно есть

Дыня – довольно тяжелый продукт Фото: Pixabay

Дыня имеет большое количество минеральных компонентов: магния, калия и фолиевой кислоты. Впрочем, и большое содержание сахара, поэтому больным сахарным диабетом такая еда не рекомендуется.

Диетологи советуют употреблять дыню отдельно от других продуктов, от 100 г до 500 г за один раз.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить песочный пирог с дыней. "Сегодня" также делились рецептами безалкогольных напитков из дыни.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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