Как выбрать вкусную и полезную дыню
Узнайте, какие сорта дыни самые вкусные и безопасные
Американские ученые доказали, что люди, которые имели онкогологическое заболевание и употребляли дыню, значительно уменьшали онкофакторы. По каким же критериям выбрать вкусную и полезную дыню?
Как покупать дыню на рынке в магазине
Ассортимент дыни поражает. На каждого гурмана найдется свой сорт. Стоит отметить, что украинская дыня безопаснее, чем импортная, ведь ее нужна чрезмерная обработка пестицидами и гербицидами для длительного хранения.
Основной фактор выбора дыни – аромат, свежий и сладкий.
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Не менее важными является и окрас – насыщенного желтого, золотистого или ярко-оранжевого цвета. Это свидетельствует о содержании каротиноидов, полезных веществ, которые защищают нас от свободных радикалов.
Чем полезна дыня и как ее правильно есть
Дыня имеет большое количество минеральных компонентов: магния, калия и фолиевой кислоты. Впрочем, и большое содержание сахара, поэтому больным сахарным диабетом такая еда не рекомендуется.
Диетологи советуют употреблять дыню отдельно от других продуктов, от 100 г до 500 г за один раз.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить песочный пирог с дыней. "Сегодня" также делились рецептами безалкогольных напитков из дыни.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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