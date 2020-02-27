Как выбрать вкусный и полезный кефир
На что обращать внимание при выборе этого продукта и каким должен быть качественный кефир
Сидеть на кефирной диете эксперты не рекомендуют. Но употреблять кефир, если есть некоторые проблемы с ЖКТ, – неплохая идея. Но польза продукта обычно зависит от объема выпитого. Безопасное количество – всего 150-200 мл в день.
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Впрочем, не всем можно употреблять кефир. Он противопоказан людям с непереносимостью лактозы. Ограничить употребление стоит и тем, у кого повышенная кислотность или острые болезни кишечника. Сам же кефир может заменить полноценный прием пищи, если дополнить его орехами, семечками или ягодами.
Как выбрать хороший кефир
- Первое, на что нужно обратить внимание при покупке кефира, это срок годности. Чем он меньше, тем больше там жизнеспособных микроганизмов, которые нужны для нашего кишечника и пищеварения.
- Самым полезным считается кефир, изготовленный на кефирных грибках (об этом можно узнать из информации на этикетке). Как правило, такой продукт имеет небольшой срок годности – до 9-10 дней, и быстро прокисает после открытия упаковки, особенно если он несколько часов простоит в теплом месте. Кефирный продукт, напротив, тепла не боится – даже в летний день без холодильника будет иметь свежий запах и вкус.
- Второе – из какого молочного продукта изготовлен кефир. Среди основных компонентов должны быть коровье молоко и молочно-кислые бактерии. Именно они вызывают брожение и дают напитку полезные свойства. Некачественный кефир чаще всего готовят из молочных отходов или порошковой смеси.
- Следите, чтобы количество белка было не менее 3%. Также в зависимости от количества жира в молоке, жирность кефира может быть 1%, 2.5%, 3% и 0% – это так называемый обезжиренный кефир.
- Упаковка должна быть герметично закрытой и не вздутой. Если это произошло, то значит, в кефире начались процессы брожения, вредные для здоровья.
Покупайте кефир тех производителей, которым доверяете. И напоследок факт: в Украине кефир считается таким продуктом, который почти никогда не подделывают.
Напомним, ранее мы делились рецептом ягодного смузи на кефире.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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