Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать вкусный и полезный кефир

На что обращать внимание при выборе этого продукта и каким должен быть качественный кефир

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:39

Сидеть на кефирной диете эксперты не рекомендуют. Но употреблять кефир, если есть некоторые проблемы с ЖКТ, – неплохая идея. Но польза продукта обычно зависит от объема выпитого. Безопасное количество – всего 150-200 мл в день.

Читайте также:
Рецепт самых вкусных банановых оладий на кефире

Впрочем, не всем можно употреблять кефир. Он противопоказан людям с непереносимостью лактозы. Ограничить употребление стоит и тем, у кого повышенная кислотность или острые болезни кишечника. Сам же кефир может заменить полноценный прием пищи, если дополнить его орехами, семечками или ягодами.

Как выбрать хороший кефир

  • Первое, на что нужно обратить внимание при покупке кефира, это срок годности. Чем он меньше, тем больше там жизнеспособных микроганизмов, которые нужны для нашего кишечника и пищеварения.
  • Самым полезным считается кефир, изготовленный на кефирных грибках (об этом можно узнать из информации на этикетке). Как правило, такой продукт имеет небольшой срок годности – до 9-10 дней, и быстро прокисает после открытия упаковки, особенно если он несколько часов простоит в теплом месте. Кефирный продукт, напротив, тепла не боится – даже в летний день без холодильника будет иметь свежий запах и вкус.

Кефир – ферментированный продукт
Кефир – ферментированный продукт
Фото: Depositphotos

  • Второе – из какого молочного продукта изготовлен кефир. Среди основных компонентов должны быть коровье молоко и молочно-кислые бактерии. Именно они вызывают брожение и дают напитку полезные свойства. Некачественный кефир чаще всего готовят из молочных отходов или порошковой смеси.
  • Следите, чтобы количество белка было не менее 3%. Также в зависимости от количества жира в молоке, жирность кефира может быть 1%, 2.5%, 3% и 0% – это так называемый обезжиренный кефир.
  • Упаковка должна быть герметично закрытой и не вздутой. Если это произошло, то значит, в кефире начались процессы брожения, вредные для здоровья.

Покупайте кефир тех производителей, которым доверяете. И напоследок факт: в Украине кефир считается таким продуктом, который почти никогда не подделывают.

Напомним, ранее мы делились рецептом ягодного смузи на кефире.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Смузи: польза и вред популярного коктейля Как выбрать качественные куриные яйца в магазине и на рынке Жевательная резинка: польза и вред для здоровья Как правильно выбрать и хранить муку
кефир свойства продуктов выбор продуктов польза и вред хранение продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно

Популярные статьи

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

25 февраляWellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

25 февраляШоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

25 февраляFood

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

25 февраляFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляШоу-бизнес

Экс-невеста Владимира Кличко показала фото боксера с дочкой

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

24 февраляFun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

24 февраляFun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

24 февраляFood

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины
Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины
Каменских показала свою фигуру (фото)
Каменских показала свою фигуру (фото)
Колишня солістка групи «ВІА Гра» розповіла страшну новину
Колишня солістка групи «ВІА Гра» розповіла страшну новину
Названы опасные свойства томатного сока для здоровья
Названы опасные свойства томатного сока для здоровья
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів
Врачи рассказали, как вовремя распознать тромб
Врачи рассказали, как вовремя распознать тромб