Как выбрать вкусный и полезный кефир

На что обращать внимание при выборе этого продукта и каким должен быть качественный кефир

Сидеть на кефирной диете эксперты не рекомендуют. Но употреблять кефир, если есть некоторые проблемы с ЖКТ, – неплохая идея. Но польза продукта обычно зависит от объема выпитого. Безопасное количество – всего 150-200 мл в день.

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Впрочем, не всем можно употреблять кефир. Он противопоказан людям с непереносимостью лактозы. Ограничить употребление стоит и тем, у кого повышенная кислотность или острые болезни кишечника. Сам же кефир может заменить полноценный прием пищи, если дополнить его орехами, семечками или ягодами.

Как выбрать хороший кефир

Первое, на что нужно обратить внимание при покупке кефира, это срок годности. Чем он меньше, тем больше там жизнеспособных микроганизмов, которые нужны для нашего кишечника и пищеварения.

Самым полезным считается кефир, изготовленный на кефирных грибках (об этом можно узнать из информации на этикетке). Как правило, такой продукт имеет небольшой срок годности – до 9-10 дней, и быстро прокисает после открытия упаковки, особенно если он несколько часов простоит в теплом месте. Кефирный продукт, напротив, тепла не боится – даже в летний день без холодильника будет иметь свежий запах и вкус.

Кефир – ферментированный продукт Фото: Depositphotos

Второе – из какого молочного продукта изготовлен кефир. Среди основных компонентов должны быть коровье молоко и молочно-кислые бактерии. Именно они вызывают брожение и дают напитку полезные свойства. Некачественный кефир чаще всего готовят из молочных отходов или порошковой смеси.

Следите, чтобы количество белка было не менее 3%. Также в зависимости от количества жира в молоке, жирность кефира может быть 1%, 2.5%, 3% и 0% – это так называемый обезжиренный кефир.

Упаковка должна быть герметично закрытой и не вздутой. Если это произошло, то значит, в кефире начались процессы брожения, вредные для здоровья.

Покупайте кефир тех производителей, которым доверяете. И напоследок факт: в Украине кефир считается таким продуктом, который почти никогда не подделывают.

Напомним, ранее мы делились рецептом ягодного смузи на кефире.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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