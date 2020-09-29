Как выбрать яблоки для выпечки: советы Лизы Глинской

Узнайте, как не ошибиться при выборе яблок для пирогов и десертов

Яблоки – полезный и универсальный продукт, с которым можно приготовить и шедевр кондитерского искусства, и привычные всем пироги или шарлотку. Но сортов яблок много – как узнать, какие подойдут для вашей выпечки? Подробной инструкцией в своем Instagram поделилась Лиза Глинская, известный кондитер и победительница кулинарного шоу "МастерШеф".

Ренет Симиренко

Яблоки Симиренко Фото: Depositphotos

Просто созданы для выпечки. Насыщенный винно-сладкий аромат и приятная на вкус кислинка сохраняются даже при длительном выпекании, что позволит воплотить в жизнь все любимые блюда. Часто употребляются для приготовления варенья, джемов, начинок.

Голден Делишес

Яблоки Голден Фото: Pixabay

Довольно большие яблоки желтовато-зеленого оттенка, которые легко встретить практически в каждом супермаркете. Этот сорт яблок является одним из символов Западной Виргинии (США) и в спелом виде обладает мягкой, сладкой текстурой.

Желательно готовить такие яблоки недолго, чтобы ваши авторские десерты успели пропитаться их ароматом, но сами яблоки не потеряли форму.

Гала

Яблоки Гала Фото: Pixabay

Многие десерты можно готовить с этими яблоками. Они менее популярны, но идеально подходят не только для выпечки, но и для приготовления различных джемов, напитков и варенья. Благодаря необычному карамельному привкусу и хрустящей корочке они сохраняют форму и наполняют ваши десерты ароматами.

Джонатан (Зимнее красное)

Яблоки Джонатан Фото: Depositphotos

Это сорт яблок среднего размера с нежным красноватым окрасом. Их называют "классикой жанра" для приготовления пирогов. Эти яблоки в меру сочные, хрустящие и с легким кисловатым послевкусием.

Антоновка

Яблоки Антоновка Фото: Depositphotos

"Народный" сорт яблок, но, несмотря на свою простоту, пользуется спросом. Плоды обладают характерным кислым вкусом, служат отличной начинкой для шарлотки, как и Джонатан.

Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр:

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога из слоеного теста, а также писали, как приготовить яблочный крамбл.

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