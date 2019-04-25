Как выбрать яйца на Пасху

Узнайте, как купить самые свежие яйца к празднику

Накануне Пасхи спрос на яйца вырос втрое. Люди покупают их для приготовления куличей и крашенок. Мы решили разобраться, как выбрать яйца правильно.

Съемочная группа "Сегодня" направляется на один из столичных рынков. Пытаемся разобраться, какие лучше брать: белые или коричневые. Продавец Екатерина объясняет: нет разницы, ведь цвет зависит от породы курицы. Коричневые чаще берут те, кто планирует красить яйца луковой шелухой, а белые – те, кто окрашивает пищевыми красителями.

А продавец Елена добавляет: размер яйца и цвет зависят еще и от того, чем курицу кормят. Советует при покупке обращать внимание на прочность скорлупы. Кто-то смотрит по желткам. Некоторым нравится темный желток, а некоторым – светлый. Этот фактор зависит от кормов.

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Шеф-повар Артем Рыжков шутит: чтобы быть абсолютно уверенным в качестве яиц, надо завести курицу. Впрочем, есть еще один безотказный способ.

"Самый оптимальный вариант – спросить у продавца их сертификат", – советует кулинар.

Повар говорит: можно проверить качество яйца, если его покрутить. Если вертится легко – значит, свежее. Если "подтормаживает" – уже не очень.

А рифленое покрытие свидетельствует, что курицу кормили стимуляторами. Так скорлупа просто не успевает формироваться.

Есть и дедушкин способ проверки яйца: бросить его в стакан с водой или в кастрюлю, когда оно будет варится. Плохое яйцо всплывет, потому что за время хранения стало немного легче. А нормальное – опустится на дно.

Напомним, ранее мы писали, почему на Пасху освящают куличи и яйца.

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