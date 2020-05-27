Как вырастить клубнику на подоконнике: пошаговая инструкция

Секреты выращивания клубники дома

Обычно на балконе мы высаживаем цветы. Как сделать так, чтобы было не только красиво, но и вкусно, рассказала Мария Мохова, эксперт с растениеводства. Видео с пошаговыми инструкциями смотрите ниже.

Как вырастить клубнику дома

В Нидерландах и Европе уже давно привыкли высаживать дома клубнику, но для нас это пока диковинка. На самом деле, это совсем несложно, главное – выбрать ремонтантный сорт. Это такой сорт, который плодоносит не один раз, а в течение всего сезона. К ним относятся Тристан, Тоскана, Роман. У них не только вкусные ягоды, но яркие, красно-розовые цветы.

Для высадки одного растения нам нужно 30 см пространства. Для двух кустиков понадобится ящик длиной 60 см. Следует сделать дренаж и насыпать в ящик керамзит. Чтобы корни клубники не оплетали его, постелите сверху лист агроволокна. Затем насыпьте грунт: 2 части торфа, 1 часть универсального грунта и 1 часть разрыхлителя.

Если вы не хотите часто поливать ягоды, добавьте в качестве разрыхлителя гидрогель. Нужно взять примерно 1 г на 10 л грунта. Гидрогель следует предварительно размочить, а только потом подмешать.

Сделайте в грунте ямки и опустите туда кустики клубники. Ягода не любит, когда в грунте много азота. Поэтому подкармливать ее лучше магниево-калийными удобрениями. Тогда будет много цветов и очень вкусные ягоды.

Клубника на подоконнике круглый год Фото: Depositphotos

Маленький секрет: чтобы ящик не перегревался летом, насыпьте слой керамзита. Он еще уменьшит кратность полива. Уже через месяц вы получите первые ягодки.

Напомним, ранее мы писали, как заморозить клубнику на зиму. Сегодня.Lifestyle также писали, как вырастить на подоконнике зелень.

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