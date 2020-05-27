Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как вырастить клубнику на подоконнике: пошаговая инструкция

Сегодня, 14:53

Секреты выращивания клубники дома

Обычно на балконе мы высаживаем цветы. Как сделать так, чтобы было не только красиво, но и вкусно, рассказала Мария Мохова, эксперт с растениеводства. Видео с пошаговыми инструкциями смотрите ниже.

Как вырастить клубнику дома

В Нидерландах и Европе уже давно привыкли высаживать дома клубнику, но для нас это пока диковинка. На самом деле, это совсем несложно, главное – выбрать ремонтантный сорт. Это такой сорт, который плодоносит не один раз, а в течение всего сезона. К ним относятся Тристан, Тоскана, Роман. У них не только вкусные ягоды, но яркие, красно-розовые цветы.

Читайте также:
Тренд на время карантина: как сделать домашний огород на подоконнике

Для высадки одного растения нам нужно 30 см пространства. Для двух кустиков понадобится ящик длиной 60 см. Следует сделать дренаж и насыпать в ящик керамзит. Чтобы корни клубники не оплетали его, постелите сверху лист агроволокна. Затем насыпьте грунт: 2 части торфа, 1 часть универсального грунта и 1 часть разрыхлителя.

Если вы не хотите часто поливать ягоды, добавьте в качестве разрыхлителя гидрогель. Нужно взять примерно 1 г на 10 л грунта. Гидрогель следует предварительно размочить, а только потом подмешать.

Сделайте в грунте ямки и опустите туда кустики клубники. Ягода не любит, когда в грунте много азота. Поэтому подкармливать ее лучше магниево-калийными удобрениями. Тогда будет много цветов и очень вкусные ягоды.

Клубника на подоконнике круглый год
Клубника на подоконнике круглый год
Фото: Depositphotos

Маленький секрет: чтобы ящик не перегревался летом, насыпьте слой керамзита. Он еще уменьшит кратность полива. Уже через месяц вы получите первые ягодки.

Напомним, ранее мы писали, как заморозить клубнику на зиму. Сегодня.Lifestyle также писали, как вырастить на подоконнике зелень.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Необычный летний десерт: клубничный суп с мороженым Рецепт необычного клубничного желе с шампанским Необычные блюда из клубники: ТОП-5 рецептов для лета Что приготовить на завтрак с клубникой: три быстрых рецепта
клубника растения
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Олексій Суханов зізнався, що знову самотній
Олексій Суханов зізнався, що знову самотній
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов

Популярные статьи

Сегодня, 14:50Fun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 13:11Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:06Шоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

Сегодня, 05:56Fun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

Вчера, 17:44Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 16:13Fun

26 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:34Шоу-бизнес

Обязан выплатить миллионы рублей: Филипп Киркоров проиграл дело в суде

Вчера, 13:29Fun

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

Вчера, 13:19Смотрите на OLL.TV

Пять приключенческих боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 10:12Food

Что приготовить из киноа: ТОП-5 необычных рецептов

25 маяШоу-бизнес

"Они очень запуганы": экс-жене рэпера Сереги удалось встретиться со своими детьми

25 маяШоу-бизнес

Проводили в последний путь: где похоронили маму Ирины Билык

25 маяFun

Телеведущая на карантине не мыла волосы шампунем: как она выглядит сейчас, фото

24 маяFun

Где покататься на роликах в Киеве с семьей: обзор роллердромов

24 маяFun

24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Ольга Фреймут оголосила, що покидає телебачення
Ольга Фреймут оголосила, що покидає телебачення
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Милла Йовович поделилась интимным селфи со своей дочерью
Милла Йовович поделилась интимным селфи со своей дочерью