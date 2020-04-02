Тренд на время карантина: как сделать домашний огород на подоконнике

Весна – самое время посадить дома свежую зелень, которая совсем скоро украсит ваш стол

Конец зимы и начало весны – время, когда нам остро не хватает витаминов, одолевают простудные заболевания и донимает сезонная хандра. Самый простой и надежный способ обогатить наш рацион свежей зеленью – вырастить к столу зелень самостоятельно. Сейчас, во время карантина, нам всем следует оставаться дома, а значит такое занятие поможет развлечься и принесет пользу.

Выращивание зелени на подоконнике требует максимума света, поэтому для него нужно выбрать юго-восточный или южный подоконник. Кроме того, крайне жела­тельно 3-4 часа досвечивать растения – это увеличит урожай и ускорит его появление. Также успех кроется в правильном выборе грунта для растений (как правило, нужны легкие, хорошо дренированные почвосмеси), сортов для посадки (ранние и скоро­спелые) и грамотном температурном режиме.

Какую зелень можно вырастить на подоконнике

Зелень лучше хранится на холоде Фото: freepik.com

Зеленый лук. Прорастите луковицу в маленьком стаканчике с водой или посадите в грунт. Для второго способа подберите подходящий по цвету горшок для комнатных цветов. Заполните его землей. Выберите любые луковки и плотно друг к другу поместите их в горшок.

Подойдет обычный репчатый лук или лук-севок. Во втором случае урожай будет меньше, зато перо – мягче и нежнее.

Кресс-салат. Вырастить кресс можно в очень тонком слое почвы (2-4 см), и даже на слое влажной ваты или фильтровальной бумаги. Семена разбрасывают по поверхности почвы, присыпают тонким слоем почвосмеси и увлажняют из пульверизатора.

Поскольку семена кресса всходят на 2-4 день, емкость с семенами сразу выставляют на свет. Кресс-салат переносит некоторое затенение, но для равномерного роста "грядку" нужно поворачивать. Поскольку при работающем отоплении в квартирах очень низкая влажность, которую это растение плохо переносит, его нужно регулярно опрыскивать из пульверизатора.

Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:

Идеальная температура для его выращивания – 10-15° С, так что легко можно вырастить кресс даже в прохладных помещения, таких как застекленный балкон.

Листовой салат – источник витамина С, В, фолиевой кислоты и важнейших минералов. Лучше всего для подоконника подходят сорта "Лолло Росса", "Новогодний", "Витаминный". Следите за тем, чтобы между всходами было расстояние в 4-5 см, иначе ростки ослабнут. Если вы купили салат в горшочке, его можно несколько дней подержать в воде, чтобы появились новые листья.

Петрушка богата железом, аминокислотами и витамином А. Ее можно вырастить из семян или опустить в воду отросток, чтобы он дал корни. Главное правило: росткам нужно много света, а вот холодов они не боятся.

Базилик. Для выращивания базилика нам понадобятся его маленькие отростки. Их можно поставить в стакан на подоконнике и через полторы недели они подрастут в несколько раз. После этого растение следует высадить в горшок.

Что можно вырастить дома из фруктов

Ананас можно вырастить дома Фото: Pixabay

Ананас – экзотический фрукт, который можно вырастить у себя на подоконнике. Зеленую розетку ананаса нужно срезать у самого основания соплодия, без мякоти, и промыть ее в слабом растворе марганцовки. После этого присыпать место среза золой или толчеными таблетками активированного угля и оставить подсохнуть на 5-6 часов.

После этого розетку можно высаживать в горшок, наполненный влажным речным песком, в ямку глубиной 2-2,5 см. В нее также нужно насыпать чуть древесного угля, чтобы не загнивала. Затем песок утрамбовать, а по краям горшка втыкнуть 2-4 палочки, к которым привязать розетку, чтобы она не падала. Полить, накрыть горшок прозрачным полиэтиленовым пакетом и поставить в светлое место при температуре плюс 25-27 °С. Иногда пленку нужно приоткрывать и проветривать, чтобы не собиралась влага и вершок не начал гнить. Приблизительно через 1,5-2 месяца появятся корни и новые листья, и пакет можно будет снять.

Ежегодно растение нуждается в пересадке: процедуру проводят методом перевалки – земляной ком просто помещают в горшок, по размеру чуть больше предыдущего.

Ананас светолюбив, поэтому ставят его на солнечное место. Зимой растение рекомендуется подсвечивать люминесцентной лампой (чтобы световой день составлял не менее 12 часов), а летом можно выносить на улицу. Оптимальная температура для этого экзота – +28-30 °С летом и +22-24 °С зимой. Если воздух в помещении ниже +18 °С, ананас может погибнуть.

Поливают ананас обильно, теплой водой (+30 °С), однако между поливами почва должна слегка подсыхать, чтобы предупредить загнивание корней. В жаркую погоду листья обрызгивают. Подкормки производят с марта по август, дважды в месяц, минеральными и органическими удобрениями. Но предпочтительно использовать специальные подкормки для ананаса.

Лимоны прекрасно растут дома Фото: freepik.com

Лимоны. Самые неприхотливые сорта, стабильно плодоносящие в комнатных условиях,— Пондероза (Ponderosa) и Павловский (Pavlovsky). Их нетрудно вырастить даже новичкам.

Для нормального развития лимонам требуется хорошая освещенность (не менее чем в течение 12 часов). Поэтому их лучше располагать на восточных и южных окнах, а в осенне-зимние месяцы, когда световой день короток, использовать подсветку. Подойдут как обычные люминесцентные лампы, так и специальные фитолампы с синим и красным светом.

Поливать лимоны нужно отстоянной водой по мере высыхания верхнего слоя земли. Температура воды для полива цитрусовых должна быть примерно на 5 градусов выше комнатной. Также для полноценного развития лимонам необходима подкормка.

Какие овощи быстро растут: выращиваем дома на подоконнике

Лук и чеснок выращивают на подоконнике Фото: freepik.com

Чеснок – главное народное средство для профилактики простуды. Отлично прорастает даже в стакане с водой, а нежные ростки можно добавлять в салаты и соусы.

Морковь поместите в воду, и очень скоро "вершки" начнут прорастать. Добавляйте зелень в супы и салаты – полезных веществ в ней даже больше, чем в корнеплодах.

Сельдерей поможет нормализовать вес. Отрежьте основание сельдерея и поместите в стакан с водой, а когда в середине начнут расти листья, посадите в грунт.

Редис также вполне пригоден для выращивания на подоконнике. Но получить полноценные корнеплоды сложно: нужен яркий свет, однако световой день должен быть коротким, не больше 8-10 часов. Тогда редис не выбрасывает стрелку, начиная цвести, а формирует плотный, нежный и сочный корнеплод.

Редис пригоден для выращивания дома Фото: Pixabay

Второе условие – прохлада: температура в месте выращивания не должна превышать 20° С, а наиболее благоприятны 12-15° С. Схема посева редиса составляет 5х5 см. При более загущенном выращивании корнеплоды не формируются, как и при недостатке полива. Глубина слоя земли должна быть 15-20 см. Почва должна быть легкой, песчаной, богатой питательными элементами, особенно фосфором. В то же время избыток перегноя вызывает сильный рост листьев в ущерб корнеплоду.

Подходят для комнаты ультраранние сорта с круглым корнеплодом – Сора, Дабел, Сакса, Заря. Но даже если корнеплоды не удались, нежные листья редиса отлично подходят для салатов.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оставаться в тонусе на карантине.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться