Как вырастить зеленый лук на подоконнике: пошаговая инструкция

Выращиваем полезную зелень из проросшего лука-севка

Апрель – оптимальный месяц для посадки в грунт лука-севка. Но что делать, если не было возможности высадить его вовремя? Об этом рассказала эксперт по растениеведению Мария Монахова.

Лук-севок – это маленький лук, который высаживается прямо в грунт. Уже в июле из него можно получить готовый урожай репчатого лука. Это очень быстро, потому что из семян он выходит через 9-10 месяцев после посадки.

Лук-севок бывает разный: желтый, красный и белый, а также отличается по вкусу. Лучшие сорта, которые хорошо выращивать в нашем климате, – "Стурон" и "Штутгартен Ризен". Для посадки желательно выбирать небольшие луковицы, подобранные по размеру.

Но от неправильного хранения лук начинает прорастать и становится непригодным для высаживания в грунт. Из этого проросшего лука можно сделать витаминную добавку к вашему рациону.

Для этого возьмите пластиковые контейнеры, горшочки или ящики для рассады. Насыпьте рыхлый грунт и сделайте в нем ямки. Поместите в них проросшие луковицы. Опрыскайте водой из пульверизатора. Уже через неделю вы получите хороший урожай.

С таким луком можно сделать, например, бутерброды: из черного хлеба, сливочного сыра и мелко нарезанных зеленых стеблей. Это очень полезно, потому что в них содержится много витаминов и микроэлементов.

Как вырастить зеленый лук дома Фото: Depositphotos

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