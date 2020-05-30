Как вырастить зеленый лук на подоконнике: пошаговая инструкция
Выращиваем полезную зелень из проросшего лука-севка
Апрель – оптимальный месяц для посадки в грунт лука-севка. Но что делать, если не было возможности высадить его вовремя? Об этом рассказала эксперт по растениеведению Мария Монахова.
Лук-севок – это маленький лук, который высаживается прямо в грунт. Уже в июле из него можно получить готовый урожай репчатого лука. Это очень быстро, потому что из семян он выходит через 9-10 месяцев после посадки.
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Лук-севок бывает разный: желтый, красный и белый, а также отличается по вкусу. Лучшие сорта, которые хорошо выращивать в нашем климате, – "Стурон" и "Штутгартен Ризен". Для посадки желательно выбирать небольшие луковицы, подобранные по размеру.
Но от неправильного хранения лук начинает прорастать и становится непригодным для высаживания в грунт. Из этого проросшего лука можно сделать витаминную добавку к вашему рациону.
Для этого возьмите пластиковые контейнеры, горшочки или ящики для рассады. Насыпьте рыхлый грунт и сделайте в нем ямки. Поместите в них проросшие луковицы. Опрыскайте водой из пульверизатора. Уже через неделю вы получите хороший урожай.
С таким луком можно сделать, например, бутерброды: из черного хлеба, сливочного сыра и мелко нарезанных зеленых стеблей. Это очень полезно, потому что в них содержится много витаминов и микроэлементов.
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