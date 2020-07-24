Как заготовить борщ на зиму с капустой

Рецепт заправки для борща на зиму с капустой, помидорами и перцем

Заправка для борща на зиму – одна из самых полезных заготовок, которая поможет существенно сэкономить время на кухне. Такая закрутка очень удобна, когда вы спешите: достаточно открыть баночку, развести мясным бульоном — и борщ готов.

Консервированный борщ на зиму: рецепт

Заправка для борща на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

73 ккал

Ингредиенты:

Свекла – 0,5 кг

Капуста – 1 вилок

Морковь – 0,5 кг

Лук – 5 шт.

Перец сладкий – 5 шт.

Помидоры – 0,5 кг

Уксус – 1 ч. л.

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Для рассола:

Вода – 1 л

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 2 ст. л.

Смотрите видео, как осовременить традиционный борщ и вареники:

Способ приготовления:

Свеклу и морковь натрите на крупной терке, остальные овощи нарежьте небольшими кусочками. Залейте кипящим рассолом и поставьте вариться на сильный огонь. Когда борщ закипит, убавьте огонь и варите все 20 минут на маленьком огне. В самом конце добавьте уксус и разложите все в подготовленные банки. Закатайте их, переверните, укутайте.

Как хранить заготовку

Хранить такой борщ можно и при комнатной температуре.

Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного борща с мясом и черносливом.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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