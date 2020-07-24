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Как заготовить борщ на зиму с капустой

Сегодня, 15:42

Рецепт заправки для борща на зиму с капустой, помидорами и перцем

Заправка для борща на зиму – одна из самых полезных заготовок, которая поможет существенно сэкономить время на кухне. Такая закрутка очень удобна, когда вы спешите: достаточно открыть баночку, развести мясным бульоном — и борщ готов.

Консервированный борщ на зиму: рецепт

Заправка для борща на зиму
Заправка для борща на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 73 ккал

Ингредиенты:

  • Свекла – 0,5 кг
  • Капуста – 1 вилок
  • Морковь – 0,5 кг
  • Лук – 5 шт.
  • Перец сладкий – 5 шт.
  • Помидоры – 0,5 кг
  • Уксус – 1 ч. л.

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Для рассола:

  • Вода – 1 л
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль – 2 ст. л.

Смотрите видео, как осовременить традиционный борщ и вареники:

Способ приготовления:

  1. Свеклу и морковь натрите на крупной терке, остальные овощи нарежьте небольшими кусочками.
  2. Залейте кипящим рассолом и поставьте вариться на сильный огонь. Когда борщ закипит, убавьте огонь и варите все 20 минут на маленьком огне.
  3. В самом конце добавьте уксус и разложите все в подготовленные банки.
  4. Закатайте их, переверните, укутайте.

Как хранить заготовку

Хранить такой борщ можно и при комнатной температуре.

Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного борща с мясом и черносливом.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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