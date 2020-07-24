Как заготовить борщ на зиму с капустой
Рецепт заправки для борща на зиму с капустой, помидорами и перцем
Заправка для борща на зиму – одна из самых полезных заготовок, которая поможет существенно сэкономить время на кухне. Такая закрутка очень удобна, когда вы спешите: достаточно открыть баночку, развести мясным бульоном — и борщ готов.
Консервированный борщ на зиму: рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 73 ккал
Ингредиенты:
- Свекла – 0,5 кг
- Капуста – 1 вилок
- Морковь – 0,5 кг
- Лук – 5 шт.
- Перец сладкий – 5 шт.
- Помидоры – 0,5 кг
- Уксус – 1 ч. л.
Читайте также:Как сварить зеленый борщ без мяса
Для рассола:
- Вода – 1 л
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль – 2 ст. л.
Смотрите видео, как осовременить традиционный борщ и вареники:
Способ приготовления:
- Свеклу и морковь натрите на крупной терке, остальные овощи нарежьте небольшими кусочками.
- Залейте кипящим рассолом и поставьте вариться на сильный огонь. Когда борщ закипит, убавьте огонь и варите все 20 минут на маленьком огне.
- В самом конце добавьте уксус и разложите все в подготовленные банки.
- Закатайте их, переверните, укутайте.
Как хранить заготовку
Хранить такой борщ можно и при комнатной температуре.
Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного борща с мясом и черносливом.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное